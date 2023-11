Fetița irlandeză despre care exista temerea că a fost omorâtă de Hamas ar putea fi în viață

Un irlandez căruia i s-a spus că fiica sa în vârstă de opt ani a fost ucisă de Hamas în Israel a fost anunțat acum că aceasta ar putea fi încă în viață.

Tom Hand, născut la Dublin, a fost informat inițial că Emily Hand se afla printre persoanele ucise într-un atac asupra unui kibbutz la 7 octombrie.

Ambasada Irlandei în Israel a confirmat postului irlandez de televiziune RTÉ că acum se crede că Emily a fost răpită și nu ucisă, potrivit bbc.com.

Un oficial al ambasadei a declarat că testele au arătat că ADN-ul ei nu a fost găsit printre victimele din Kibbutz Be'eri.

Familia lui Emily a declarat că Forțele de Apărare israeliene cred acum că există o "mare posibilitate" ca ea să se afle printre persoanele ținute ostatice de Hamas în Gaza.

Emily se afla în Kibbutz Be'eri, la aproximativ cinci kilometri de Gaza, când Hamas a lansat atacul.

Peste 100 de persoane au fost ucise în kibbutz.

Aceștia se numără printre cei peste 1.400 de israelieni uciși de Hamas în atacurile din sudul Israelului.

Zeci de alte persoane din kibbutz sunt încă date dispărute și se crede că unele dintre ele ar fi putut fi duse în Gaza ca ostatici.

La ultima numărătoare, Forțele de Apărare israeliene au declarat că 242 de persoane au fost ținute ostatice de Hamas.

La câteva zile după atac, Tom Hand a acordat un interviu emoționant postului american CNN.

El a declarat că Emily a plecat să stea în casa prietenului ei din kibbutz pe 7 octombrie, iar două zile mai târziu, autoritățile israeliene i-au spus că au crezut că este moartă.

"Te iubim atât de mult”

Sora vitregă a lui Emily, Natalie Hand, a declarat pentru un canal de televiziune israelian că familia a fost informată pe 31 octombrie că ea s-ar putea afla printre ostatici.

"Ni s-a spus că a fost ucisă. Eram în doliu", a declarat Natalie Hand, potrivit unui reportaj din Times of Israel, extern.

Într-un mesaj direct către sora sa dispărută, doamna Hand a adăugat: "Vreau să îți spun că facem totul pentru a te aduce acasă. Știm că ești ținută ostatică. Te iubim foarte mult și ne este dor de tine".

Natalie Hand a declarat pentru canalul de televiziune că Emily avea și cetățenie irlandeză.

Departamentul irlandez de Afaceri Externe a declarat că este "la curent cu cazul lui Emily Hand și că oferă asistență consulară familiei sale".

"Nu vom face alte comentarii în acest moment", a adăugat acesta.

Inițial, în cadrul unui interviu cutremurător acordat pentru CNN, Hand a vorbit, printre lacrimi, despre momentul în care a fost înștiințat că trupul fiicei sale a fost găsit și despre ușurarea pe care a simțit-o atunci când a aflat că aceasta nu fusese luată ostatică.

„Au spus doar: „Am găsit-o pe Emily, este moartă. Iar eu am spus: Da! Am spus „da” și am zâmbit pentru că asta era cea mai bună veste dintre toate variantele pe care le știam.

Era fie moartă, fie în Gaza. Și dacă știi despre ceea ce le fac oamenilor din Gaza; acest lucru este mai cumplit decât moartea. Felul în care te tratează. Nu ar avea mâncare, nu ar avea apă. Ar sta într-o cameră plină cu cine știe câți oameni și ar fi îngrozită în fiecare minut, oră, zi și posibil ani de acum încolo.

Așa că moartea a fost o binecuvântare, o binecuvântare absolută”, a declarat bărbatul.

De la atacurile Hamas din 7 octombrie, Israelul a desfășurat acțiuni militare în Gaza.

Ministerul Sănătății, condus de Hamas, afirmă că peste 9.700 de persoane au fost ucise.