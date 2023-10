Mărturia sfâșietoare a unui tată care s-a simțit ușurat că fiica lui a fost ucisă de Hamas: „Moartea a fost o binecuvântare” VIDEO

Un părinte din Israel a vorbit despre momentul în care a aflat că singura sa fiică a fost omorâtă de teroriștii Hamas. Conform declarațiilor sale, moartea copilei de doar opt ani a fost „o binecuvântare”, întrucât se temea că a fost luată ostatică, relatează Independent.

Thomas Hand nu era cu fiica sa Emily, în vârstă de opt ani, atunci când teroriștii au luat cu asalt kibbutzul Be'eri, situat în apropiere de granița cu Gaza, sâmbătă dimineața.

Copila rămăsese acasă la un prieten și, în timp ce zona era invadată de militanți înarmați până-n dinți, Hand nu a putut ajunge la ea înainte de a fi salvat de soldații israelieni și dus la un hotel de la Marea Moartă, unde a așteptat două zile vești despre fiica sa.

În cadrul unui interviu cutremurător acordat pentru CNN, Hand a vorbit, printre lacrimi, despre momentul în care a fost înștiințat că trupul fiicei sale a fost găsit și despre ușurarea pe care a simțit-o atunci când a aflat că aceasta nu fusese luată ostatică.

„Au spus doar: „Am găsit-o pe Emily, este moartă. Iar eu am spus: Da! Am spus „da” și am zâmbit pentru că asta era cea mai bună veste dintre toate variantele pe care le știam.

Era fie moartă, fie în Gaza. Și dacă știi despre ceea ce le fac oamenilor din Gaza; acest lucru este mai cumplit decât moartea. Felul în care te tratează. Nu ar avea mâncare, nu ar avea apă. Ar sta într-o cameră plină cu cine știe câți oameni și ar fi îngrozită în fiecare minut, oră, zi și posibil ani de acum încolo.

Așa că moartea a fost o binecuvântare, o binecuvântare absolută”, a declarat bărbatul.

Conform CNN, Hand s-a mutat în Be'eri, situat la cinci kilometri de granița cu Gaza, în urmă cu trei decenii. El și-a pierdut, de asemenea, cu ceva timp înainte și soția.

„Prietenii lui Emily știu că nu e aici cu mine. Așa că mă întreabă ce s-a întâmplat cu ea... se uită la mine și le spun că nu știu încă. Dar apoi îi văd pe părinții lor cum mă îmbrățișează, cum plâng... copiii nu sunt proști, chiar și la această vârstă, așa că doar văzând asta sunt sigur că își dau seama”, a mai declarat bărbatul.