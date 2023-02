Biden a părăsit Kievul după o vizită de câteva ore. Ce mesaj le-a transmis ucrainenilor

Preşedintele american Joe Biden a părăsit luni capitala Ucrainei după o vizită-surpriză de câteva ore efectiată cu doar patru zile înainte de împlinirea unui an de la declanşarea invaziei ruse în această ţară.

Sosit luni dimineață la Kiev, Joe Biden s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi a anunţat un nou ajutor financiar şi echipamente militare pentru Ucraina.

Biden s-a deplasat în Ucraina pe fondul celor mai stricte precauţii de securitate. Este vorba de prima sa vizită în această ţară de la lansarea invaziei ruse, pe 24 februarie 2022, şi pentru prima sa vizită în calitate de preşedinte.

Sirenele antiaeriene au răsunat pe tot parcursul vizitei lui Biden, dar nu au fost semnalate atacuri cu rachete rusești, transmit agențiile internaționale de presă, potrivit Agerpres.

Potrivit agenției de presă EFE, Biden a primit o plăcuţă aniversară pe Bulevardul Curajului din Piaţa Constituţiei din Kiev, care a fost inaugurată de însuşi preşedintele american şi de omologul său ucrainean.

Numele lui Biden apare astfel alături de numele altor lideri străini care s-au remarcat pentru sprijinul acordat Ucrainei pe fondul invaziei ruse, printre care preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul polonez Mateusz Morawiecki şi fostul premier britanic Boris Johnson.

Mesajul lui Biden la Kiev

Liderul de la Casa Albă a anunţat, cu prilejul vizitei sale la Kiev, un ajutor suplimentar în valoare de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina. El a mai transmis că în această săptămână va impune noi sancţiuni împotriva Rusiei.

„Acum un an, v-am întrebat ce se întâmplă acolo, cum pot să vă ajut. Îmi amintesc că mi-ați spus: adunați liderii lumii și cereți-le să susțină Ucraina. Ați spus că nu știți când putem vorbi din nou. În acea noapte întunecată acum un an, lumea se pregătea pentru căderea Kievului. Lumea se aștepta, poate, chiar la sfârșitul Ucrainei. Un an mai târziu, Kievul rezistă, Ucraina rezistă, Statele Unite sunt alături de voi, lumea întreagă e alături de voi. Kievul a capturat o parte din inima mea.

Tinerii ruși fug din Rusia, economia Rusiei e la pământ. Putin a crezut că Ucraina e slabă, iar Occidentul divizat. A crezut că poate rezista mai mult decât noi. La un an distanță, dovezile sunt chiar aici: suntem împreună, suntem uniți. Amintiți lumii în fiecare zi ce înseamnă curajul. Vom fi alături de dumneavoastră oricât va fi nevoie”, a declarat Biden la Kiev.

„Rusia vrea să şteargă Ucraina de pe hartă. Războiul de cucerire al lui Putin eşuează”, a conchis liderul de la Casa Albă.

Vizita la Kiev a fost anunțată și pe contul de Twitter al președintelui Statelor Unite cu următorul mesaj: „Un an mai târziu, Kievul rezistă, Ucraina rezistă, democrația rezistă, în timp ce America - și lumea - este alături de Ucraina”.

La rândul său, Volodimir Zelenski a spus că a discutat cu președintele american despre armament cu rază lungă de acţiune.

Este „un semnal clar că tentativa Rusiei de relansare nu va avea nicio şansă”, a apreciat preşedintele ucrainean.