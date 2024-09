Alertă maximă în Israel. Hezbollah a lansat noi atacuri ca răspuns la bombardamentele asupra Libanului

După ce Israelul a anunțat că l-a ucis pe Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah, străzile din Beirut s-au golit rapid, scrie The Guardian.

În Gemayzeh, un cartier de lux din estul Beirutului, majoritatea magazinelor erau închise, iar un restaurant popular a afișat un mesaj prin care anunța că este închis „din cauza situației dificile”. Familiile s-au retras în case, pregătindu-se pentru ceea ce ar putea urma, fie noi atacuri aeriene israeliene asupra capitalei, fie o ripostă din partea Hezbollah, ca răspuns la moartea liderului său.

După anunțul Israelului, Hezbollah a lansat un atac de amploare asupra nordului Israelului. Grupul a tras o salvă de rachete către orașele Safad, Sa’ar și Rosh Pinaa și a bombardat cu artilerie un grup de soldați israelieni în Sadah. Hezbollah nu a oferit detalii despre starea lui Nasrallah, afirmând doar că ultimele lor acțiuni au fost un răspuns la atacurile Israelului asupra „satrelor, orașelor și civililor” din Liban.

Israelul în alertă maximă după uciderea liderului Hezbollah

Israelul a intrat în stare de alertă maximă, pregătindu-se pentru un conflict de amploare după ce armata l-a ucis pe liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, la Beirut. Un purtător de cuvânt militar israelian a declarat reporterilor că armata israeliană este pregătită pentru posibile represalii.

„Sperăm că acest lucru va schimba acțiunile Hezbollah”, a declarat Lt. Col. Nadav Shoshani într-o conferință de presă. El a subliniat că Hezbollah mai are încă multe capacități militare care trebuie distruse. „Am văzut cum Hezbollah ne atacă timp de un an. Este sigur să presupunem că vor continua să ne atace sau să încerce să facă acest lucru,” a adăugat el.

Tensiunile din regiune au escaladat dramatic, iar ambele părți par să se pregătească pentru un conflict și mai amplu. Comunitatea internațională privește cu îngrijorare această evoluție a situației, în timp ce Libanul și Israelul se îndreaptă spre o posibilă intensificare a violențelor.