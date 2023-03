Zelenski, despre importanța orașului Bahmut: Putin va „vinde această victorie” tuturor. Invitație către Xi Jinping

Dacă orașul Bahmut cade în mâinile forțelor rusești, președintele rus Vladimir Putin va „vinde această victorie Occidentului, societății sale, Chinei, Iranului”, a declarat Volodimir Zelenski, marți, într-un interviu acordat în tren pentru jurnaliștii de la AP.

„Dacă va simți puțin sânge, va mirosi că suntem slabi - și atunci va presa, va presa, va presa”, a spus Zelenski în limba engleză.

Jurnaliștii de la Associated Press l-au însoțit pe liderul ucrainean la bordul unui tren care l-a dus pe acesta de la Kiev în orașe aflate pe linia frontului.

Pe măsură ce războiul intră în al doilea an, Zelenski se concentrează pe menținerea unui nivel ridicat de motivație atât în rândul militarilor săi, cât și al populației ucrainene, și în special al milioanelor de oameni care s-au refugiat în străinătate și al celor care trăiesc într-o siguranță relativă departe de linia frontului, notează AP.

În același timp, Zelenski este conștient de faptul că succesul țării sale s-a datorat în mare parte tranșelor de sprijin militar internațional, venit mai ales din partea Statelor Unite și a Europei de Vest.

„Statele Unite sunt realmente conștiente că, dacă nu ne mai ajută, nu vom putea câștiga", a observat Zelenski.

Destinațiile lui Zelenski, care a călătorit alături de o echipă restrânsă de consilieri și un grup mare de agenți de securitate, au inclus localități eliberate din regiunea Sumî și poziții ale trupelor staționate în regiunea Zaporijie.

De ce este important orașul Bahmut

Recent, Zelenski a mers în vizită la trupele aflate în apropiere de Bahmut, unde forțele ucrainene și rusești sunt blocate de luni de zile în încleștări deosebit de dure. În condițiile în care unii analiști militari occidentali au sugerat că orașul nu are o importanță strategică semnificativă, Zelenski a avertizat că, dimpotrivă, orice fel de pierdere de teritoriu în acest stadiu al războiului riscă să pericliteze impulsul în luptă obținut cu mari eforturi de către forțele ucrainene.

„Nu putem pierde pașii, deoarece războiul este ca o plăcintă - bucăți de victorii. Victorii mici, pași mici", a spus el.

El spune că presiunea unei eventuale înfrângeri la Bahmut va veni rapid - atât din partea comunității internaționale, cât și în interiorul propriei țări. „Societatea noastră se va simți obosită", a spus el. „Societatea noastră mă va împinge să fac un compromis cu ei”.

Până acum, Zelenski spune că nu a simțit această presiune. Comunitatea internațională s-a raliat în mare parte în jurul Ucrainei după invazia Rusiei, pe 24 februarie 2022. În ultimele luni, o serie de lideri mondiali l-au vizitat pe Zelenski la Kiev, după ce au călătorit mai multe ore cu trenul.

Invitație pentru Xi Jinping

În interviul acordat de AP, Zelenski a adresat o invitație singurului lider notabil al unei țări însemnate din punct de vedere strategic care încă nu a făcut această călătorie, președintele chinez Xi Jinping.

„Suntem pregătiți să îl vedem aici”, a spus el. "Vreau să vorbesc cu el. Am fost în contact cu el înainte de războiul pe scară largă. Dar pe parcursul acestui an, de peste un an, nu am mai vorbit”.

China, aliniată economic și favorabilă politic Rusiei, i-a oferit lui Putin o acoperire diplomatică, mizând pe o poziție oficială de neutralitate în război.

Întrebată dacă Xi va da curs unei invitații din partea lui Zelenski - sau dacă aceasta a fost transmisă în mod oficial - purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a declarat reporterilor că nu are informații de oferit, dar că Beijingul menține „comunicarea cu toate părțile implicate, inclusiv cu Ucraina".

Xi l-a vizitat pe Putin la Moscova săptămâna trecută, creând perspectiva că Beijingul ar putea fi pregătit să furnizeze Moscovei armele și muniția de care are nevoie pentru a-și reface stocurile. Dar călătoria lui Xi s-a încheiat fără un astfel de anunț. Câteva zile mai târziu, Putin a anunțat că va desfășura arme nucleare tactice în Belarus, țara vecină și aliată, într-o mișcare în care Rusia mută arsenalul nuclear al Kremlinului mai aproape de teritoriul NATO.

Zelenski, despre ce nu a obținut Putin la Beijing

Zelenski a sugerat că decizia lui Putin a fost menită să distragă atenția de la lipsa de garanții pe care le-a primit din partea Chinei.

„Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că vizita nu a fost bună pentru Rusia”, a speculat Zelenski.

Președintele ucrainean a făcut puține previziuni cu privire la cea mai importantă întrebare care planează asupra războiului: cum se va încheia. El și-a exprimat totuși încrederea că națiunea sa va învinge cu ajutorul unei serii de "victorii mici" și "pași mici" împotriva unei "țări foarte mari, a unui inamic mare, a unei armate mari" - dar a unor soldați cu "inimi mici".

Zelenski a recunoscut că războiul „ne-a schimbat”, dar că, în schimb, societatea ucraineană e mult mai puternică.

„Ar fi putut fie să divizeze țara, fie să ne unească”, a spus el. „Sunt deosebit de recunoscător. Sunt recunoscător tuturor - fiecărui partener în parte, poporului nostru, mulțumesc lui Dumnezeu, tuturor - că am găsit această cale în acest moment critic pentru națiune. Să găsim această cale a fost ceea ce ne-a salvat națiunea, iar noi ne-am salvat țara. Suntem împreună."