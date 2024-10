În lipsa bărbaților, femeile din trupele de apărare teritorială din Bucea își asumă roluri vitale, demonstrând curaj și determinare în fața provocărilor războiului.

Femeile din Bucea, Ucraina care servesc în trupele mobile de apărare teritorială și aeriană, îmbină curajul cu profesiile lor de zi cu zi, fiind atât soldați, cât și doctorițe sau profesoare. În absența bărbaților, aceste „vrăjitoare combatante” își asumă sarcina de a proteja suburbia Kievului, Bucea.

Într-un reportaj Deutsche Welle (DW) (VEZI VIDEO), Iulia, soldat în trupele de apărare teritorială Bucea a povestit: „Nimeni nu s-a născut pentru război, Acum toată lumea învață ceva nou. Băieții trebuie să meargă la război, iar noi trebuie să apărăm spațiul aerian. Trebuie să o putem face! Și pentru asta trebuie să știm ce avem de făcut. În principiu, se poate învăța asta chiar dacă nu știi nimic despre arme”.

Pe măsură ce războiul înaintează, tot mai mulți bărbați au fost trimiși pe linia frontului, lăsând un gol în rândurile forțelor de apărare teritorială. Acest rol este acum preluat de femei, care s-au mobilizat pentru a apăra cerul deasupra localității Bucea, în cadrul trupelor aeriene mobile.

Deși femeile reprezintă doar un procent mic din forțele armate ucrainene, contribuția lor este esențială, având în vedere că zeci de mii de bărbați sunt recrutați lunar pentru front, femeile au fost integrate în funcții tradițional ocupate de bărbați, acoperind astfel un gol crucial în apărarea țării.

Își spun „vrăjitoarele combatante”.

Motivul? „Fiindcă femeile noastre sunt niște vrăjitoare. Dar suntem vrăjitoare bune. Noi apărăm!”, spune Iulia râzând.

Femeile din Bucea servesc în apărarea teritorială într-un mod onorific, implicându-se activ în protecția localității. Ele desfășoară ture de 24 de ore în serviciul militar, în patrulare sau asigurând securitatea spațiului aerian. După finalizarea acestor ture intense, își reiau pentru trei zile activitățile obișnuite, exercitându-și profesiile de zi cu zi, ca medici, profesori sau veterinari.

În fiecare weekend, femeile participă la sesiuni de antrenament militar, perfecționându-și abilitățile de luptă și manevrare a armamentului.

„Am fost la centrul de antrenament. Am exersat la simulator cu un „Browning”. Am tras bine la țintă. Pentru 11 ținte în aer am folosit doar 25 de cartușe. Este un record la centrul nostru. Comandantul mi-a spus că voi deveni mitralior.”, a declarat Olena pentru DW.