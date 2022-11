Analiză NYT: Videoclipurile sugerează că soldații ruși captivi au fost uciși de la mică distanță

O serie de videoclipuri apărute pe rețelele de socializare săptămâna trecută a aprins o dezbatere asupra unui fapt: dacă forțele ucrainene au comis crime de război sau au acționat în autoapărare în timp ce încercau să captureze un grup de soldați ruși care au fost apoi uciși, se arată într-o analiză a ziarului american New York Times.

Videoclipurile arată scenele înspăimântătoare de dinnainte și de după ale întâlnirii de la începutul acestei luni, în care cel puțin 11 ruși, dintre care majoritatea sunt văzuți întinși pe pământ, par să fi fost împușcați, după ce unul dintre colegii lor de luptă a deschis brusc focul asupra soldaților ucraineni care stăteau în apropiere.

Videoclipurile, a căror autenticitate a fost verificată de The New York Times, oferă o privire rară asupra unui moment groaznic dintre multele din război, dar nu arată cum sau de ce au fost uciși soldații ruși. În cele din urmă, ele lasă o umbră de mister care a fost folosită de ambele părți în lupta online pentru inimi și minți.

Videoclipurile au fost difuzate pentru prima dată de canalele ucrainene de știri și de rețele de socializare care le-au folosit pentru a lăuda priceperea militară a forțelor lor armate și pentru a face publicitate reluării eroice a teritoriului pierdut la începutul războiului.

În Rusia, totuși, videoclipurile au provocat un răspuns aprig în rândul comentatorilor pro-război, care au îndemnat guvernul să caute să obțină o investigație internațională.

Acum, Moscova și Kievul s-au acuzat fiecare pe cealaltă de comiterea crimelor de război în același episod - rușii acuzând forțele Ucrainei că „împușcă fără milă în prizonierii de război ruși neînarmați”, iar comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, afirmând că soldații ruși au deschis focul în timpul actului de predare.

Forțele ruse și ucrainene au fost ambele acuzate de crime de război de când Moscova a ordonat o invazie pe scară largă a Ucrainei la sfârșitul lunii februarie, deși numărul și amploarea crimelor rusești raportate le depășesc cu mult pe cele de care este acuzată Ucraina.

Organizația Națiunilor Unite a spus că episodul ar trebui investigat. ‌

„Suntem la curent cu videoclipurile și le analizăm”, a declarat vineri pentru Reuters Marta Hurtado, purtătoare de cuvânt a Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. „Acuzațiile de execuții sumare ale unor oameni în afara luptei ar trebui investigate prompt, complet și eficient, iar toți autorii ar trebui să răspundă.” Conform dreptului internațional, termenul francez „hors de combat” se referă la persoanele care sunt „în afara luptei” din cauza predării lor, fiind neînarmate, inconștiente sau în imposibilitatea de a se apăra.

Crimele au avut loc când armata ucraineană a recucerit satul Makiivka, în regiunea Lugansk, la mijlocul lunii noiembrie, când forțele ruse au suferit pierderi grele. Comparând videoclipurile cu imaginile din satelit, The Times a confirmat că videoclipurile au fost filmate la o fermă din sat. Unele dintre videoclipuri fac parte dintr-o serie de patru videoclipuri cu drone difuzate pe 12 noiembrie de un canal Telegram pro-ucrainean care raportează recucerirea Makiivka. The Times a verificat că și celelalte videoclipuri aeriene au fost filmate recent în sat.

Momentul a fost filmat de două surse: un soldat ucrainean fără nume care făcea jurnale video de pe telefonul mobil ale luptei pentru Makiivka și videoclipuri cu drone filmate cel mai probabil de forțele ucrainene care supravegheau ofensiva. Prin verificarea faptului că aceste videoclipuri au fost filmate în aceeași locație și analizând ceea ce arată, The Times este capabil să arate succesiunea evenimentelor.

Primul videoclip este însoțit de muzică – o caracteristică folosită în mod obișnuit în jurnalele video din rețelele de socializare – și arată un grup de soldați ucraineni înarmați întinși pe un câmp în timp ce trag într-o țintă din depărtare. Soldații vorbesc atât ucraineană, cât și rusă. Se aud împușcături, iar cameramanul își arată fața. The Times a estompat o parte a videoclipului pentru a-i proteja identitatea.

Al doilea videoclip oferă o perspectivă aeriană a aceluiași grup de soldați ucraineni în curtea unei ferme. Casa și clădirile din jur sunt grav avariate de lupte, așa cum au fost multe alte clădiri din zonă.

Acesta arată un soldat ucrainean întins la pământ în poziție culcat, țintând o mitralieră alimentată cu centură spre una dintre magaziile din complex. Un al doilea soldat ucrainean stă în spatele lui. Un al treilea soldat ucrainean se plimbă prin curte ținând o pușcă, iar un al patrulea este la pământ verificând cadavrul a ceea ce pare a fi un soldat rus mort. Un al doilea corp, tot aparent rusesc, zace nemișcat în apropiere.

Mai mulți soldați ruși se adăpostesc într-una dintre magazii, dar nu îi vedem încă.

Următoarea scenă este un videoclip de pe telefonul mobil filmat în curte de același soldat ucrainean. Există lacune în videoclip, deși nu este clar de ce. Videoclipul îi arată pe cei patru soldați ucraineni, dintre care cel puțin trei sunt înarmați.

Un soldat, cu pușca scoasă, se apropie de structura provizorie în care se adăpostesc soldații ruși. Soldatul cu mitraliera asigură acoperire. Se aud mai multe împușcături – deși nu este clar de unde – iar soldatul se dă înapoi încet, ținându-i pe soldații ruși sub amenințarea pistolului.

Videoclipul se întrerupe și, când repornește, șase soldați ruși stau întinși cu fața în jos la pământ unul lângă altul. Cel puțin doi dintre ei sunt în viață și pot fi văzuți în mișcare în videoclip; ceilalţi sunt nemişcaţi. Videoclipul arată alți patru soldați ieșind încet din magazie, unul după altul, unii cu brațele ridicate. Se alătură celorlalți soldați de la sol.

Rușii poartă veste și căști de protecție, iar uniformele lor poartă semne distinctive - bretele roșii pe picioarele lor, una cu un obiect pătrat albastru pe spate.

Doi dintre ucrainenii care stau alături par să fie relaxați și își îndreptă puștile spre pământ. Capturarea acestor soldați este inițial ordonată și fără incidente - dar brusc totul se schimbă.

În timp ce un al 11-lea soldat rus iese din magazie, el deschide focul, țintând spre unul dintre soldații ucraineni. Ucrainenii sunt luați prin surprindere. Camera telefonului mobil tremură în timp ce soldatul ucrainean care filmează scena tresare. O analiză cadru cu cadru a ceea ce se întâmplă în continuare arată că soldatul ucrainean care stă lângă el ridică pușca și țintește spre pistolarul rus.

Videoclipul se termină și nu este clar ce va urma. Dar un al doilea videoclip aerian al locației arată consecințele sângeroase.

Soldații ruși zac nemișcați, aparent morți, majoritatea poziționați așa cum erau atunci când s-au predat. Sângele se scurge în jurul lor, iar unele corpuri par să sângereze din partea superioară sau din cap. Soldații sunt îmbrăcați în aceleași uniforme, cu pânzele roșii distinctive și marcaj albastru.

Soldatul rus care a tras în ucraineni pare să fi fost ucis pe loc, iar acesta stă întins în poziția de unde a deschis focul. Zidul de cărămidă albă de lângă locul unde stătuse el este proaspăt deteriorat, poate de focul de răspuns al forțelor ucrainene.

„Se pare că majoritatea dintre ei au fost împușcați în cap”, a declarat Dr. Rohini Haar, consilier medical la Physicians for Human Rights, într-un interviu. „Sunt pete de sânge. Asta indică faptul că tocmai au fost lăsați acolo morți. Se pare că nu a fost nici un efort pentru a-i ridica sau a-i ajuta.”

Dr. Haar a remarcat că atunci când s-au predat, soldații ruși erau întinși, aparent neînarmați, cu brațele întinse sau ținute în spatele capului. „Sunt considerați necombatanți – efectiv prizonieri de război”, a spus dr. Haar.

Statutul de la Roma, tratatul internațional care a instituit Curtea Penală Internațională, ar putea urmări acest lucru în temeiul mai multor articole ale sale dacă Ucraina ar fi parte la tratat, a spus dr. Haar, inclusiv articolul 8b (vi) , care spune: „Uciderea sau rănirea un combatant, care, după ce a depus armele sau nemaiavând mijloace de apărare, s-a predat la discreție” este o încălcare a legilor conflictelor armate internaționale.

Iva Vukusic, expert în urmărirea penală pentru crime de război la Universitatea din Utrecht, a spus că a fost dificil să se stabilească dacă o crimă de război a fost sau nu comisă doar pe baza dovezilor video și că factorul critic a fost timpul - când rușii au fost împușcați.

„A fost una sau două rafale de foc în momentul sau imediat după ce ultimul rus iese și împușcă în ucraineni?” a spus dr. Vukusic. „Sau a fost după ce amenințarea imediată a fost neutralizată, ca un act de răzbunare – atunci aceasta este mai clar o crimă de război.”. Dacă rușii au fost împușcați în moment foculului, a spus dr. Vukusic, nu este clar o crimă.

„Dacă acești prizonieri nu au fost încă percheziționați, atunci ucrainenii nu știu dacă sunt înarmați, chiar dacă sunt la sol”.

Acțiunile pistolarului rus sunt, de asemenea, critice, a spus dr. Vukusic, și ar putea fi considerate perfidie – simulând predarea sau statutul de necombatant ca un șiretlic împotriva ucrainenilor – faptă care, la rândul său poate fi urmărită penal ca crimă de război în conformitate cu Convențiile de la Geneva.

„Se poate foarte bine ca, dacă acest tip nu ar fi tras, toți ar fi fost capturați ca prizonieri și ar fi supraviețuit”, a adăugat dr. Vukusic.

Anchetatorii Națiunilor Unite au declarat luna trecută că au documentat cazuri în care forțele ruse au torturat prizonieri civili și militari. Anchetatorii au mai descoperit că trupele ucrainene au torturat și abuzat prizonierii de război, dar „la o scară mai mică”.

The Times a raportat despre mai multe cazuri de presupuse crime de război rusești, inclusiv utilizarea de arme interzise, atacuri asupra țintelor civile și uciderea unor necombatanți. În martie, o investigație vizuală a The Times a arătat că trupele ruse executau un grup de luptători ucraineni captivi și un civil în Bucha, o suburbie la vest de Kiev. The Times a relatat și despre presupusa execuție a prizonierilor ruși de forțele ucrainene în aprilie.

Videoclipurile de la Makiivka au provocat indignare printre comentatorii ruși pro-război. Vladlen Tatarsky, un activist și blogger popular, a spus într- o postare pe aplicația de mesagerie socială Telegram că fiecare rus „trebuie să urmărească asta de mai multe ori pentru a înțelege împotriva cui luptăm” și că „nici un singur rus nu poate trăi și dormi calm” atâta timp cât făptuitorii sunt în viață.

În emisiunea sa de știri de vineri seara, Canal Unu, rețeaua de televiziune de stat a Rusiei, a declarat că videoclipurile sunt dovada că guvernul de la Kiev comite crime de război. Aceasta îl prezenta pe Vladimir Kornilov, un politolog, care a spus că „Ucraina nu este niciodată acuzată de crime de război pentru că ei ucid rușii”. Într-o altă emisiune difuzată de către Rossiya-1, o altă rețea de stat, Occidentul este acuzat că păstrează „tăcerea organizată” asupra crimelor de război din Ucraina.

Consiliul pentru drepturile omului din Rusia a declarat că va trimite videoclipul organizațiilor internaționale. Comisia de investigație a țării, echivalentul rus al FBI, a deschis o anchetă penală cu privire la incident.

Dr. Vukusic, expert în crime de război, a spus că procurorul Curții Penale Internaționale a examinat cel mai probabil episodul, având în vedere atenția pe care a primit-o. Ea a spus că o investigație ar necesita o vizită la fața locului pentru a stabili unde se afla toată lumea și pentru a colecta tuburi de gloanțe și examinări patologice și criminalistice ale cadavrelor recuperate și pentru a examina acțiunile unității ucrainene după împușcătură.

Dr. Vukusic a spus că, în evaluarea cazului, anchetatorii ar putea examina dacă unitatea ucraineană a avut un model de astfel de comportament, care grup de soldați a fost depășit numeric și cu cât și dacă alte forțe au fost în apropiere și ale căror forțe.

Autoritățile ucrainene au capacitatea de a investiga și ar trebui să-și împărtășească dovezile și constatările în mod transparent, a spus dr. Vukusic.

„Ar trebui să profite de această oportunitate și să trimită un mesaj: „Nu vrem un război murdar. Vrem să luptăm cu onoare și legal.”