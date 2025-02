Un nou atac armat în Belgia: „Am auzit patru împușcături”. O persoană a fost rănită

E alertă generală, joi, în Belgia, după un nou atac armat săvârșit la mai puțin de 24 de ore de la incidentul de miercuri. O persoană a fost rănită. Poliția îl caută pe bărbatul care a deschis focul cu o pușcă de asalt.

În noaptea de miercuri spre joi, în apropierea stației de metrou Clémenceau din Bruxelles, s-au auzit noi „focuri de armă”. Polițiștii au intervenit rapid și au rămas prezenți la fața locului, scrie Ziarul de Belgia.

„În jurul orei 3:45, am auzit patru împușcături. Prima dată, am crezut că visăm, dar a fost real. Când am văzut poliția afară și piața izolată, ne-am dat seama că a avut loc o nouă confruntare cu schimb de focuri. Suntem foarte îngrijorați. Ne este teamă și avem sentimentul că nu suntem în siguranță”, a declarat un locuitor pentru RTL.

Primarul din Anderlecht, Fabrice Cumps, a confirmat „o împușcătură care a provocat o rană la picior (n r. unei persoane)”.

Victima este un muncitor care se afla în zonă la momentul împușcăturilor și care a fost rănit de un glonț în picior, potrivit BX1.

O intrare în stația de metrou a fost închisă temporar, dar metroul continuă să circule normal, a precizat Compania de transport public STIB.

Procurorul șef de Bruxelles, Julien Moinil, a explicat la RTBF că cele „trei incidente armate în 24 de ore, două la Anderlecht, unul la Saint-Josse”, sunt „legate cu siguranță de traficul de droguri. Sunt represalii pentru a recuceri anumite teritorii.

„Avem doi suspecți care au reușit să fugă”

Amintim că, miercuri dimineață, doi bărbaţi care purtau cagule au deschis focul, în stația de metrou Clemenceau.

Poliția încă îi mai caută pe cei doi atacatori înarmaţi cu arme Kalașnikov.

„Nu știm cu cine avem de-a face, avem doi suspecți care au reușit să fugă. Căutările sunt în desfășurare. Traficul de droguri a luat o amploare uriașă, iar sumele de bani aflate în joc sunt mari și declanșează adevărate războaie. Este esențial să reacționăm ferm și să oprim drogurile la Bruxelles”, a spus Julien Moinil.

Înainte de ultimele incidente, procurorul îi convocase deja pe șefii zonelor de poliție din Bruxelles și ai poliției judiciare pentru a „solicita o anchetă pentru a afla cine sunt cei implicați în aceste bande”.

În ultimii ani, capitala Belgiei a fost tot mai afectată de traficul de droguri și de violența armată cu care fenomenul vine la pachet.

În 2024, în regiunea Bruxelles-Capitale au fost înregistrate 89 de incidente cu arme de foc, cele mai multe legate de acest război între bandele de traficanți de droguri.

Cu un an în urmă, numărul împușcăturilor din capitală era la jumătate, adică 43, scrie Ziarul de Belgia.





Știre în curs de actualizare