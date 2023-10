Un bărbat declarat mort de echipajul de la Ambulanță s-a trezit la spital. Ce spun paramedicii

Un bărbat declarat mort de echipajul de la Ambulanță s-a trezit câteva ore mai târziu la spital, spre stupoarea tuturor. După acest incident, a fost declanșată o anchetă, iar autoritățile au cerut scuze familiei pacientului.

Incidentul a avut la Serviciul de Ambulanță North East din Marea Britanie. Un echipaj a constatat decesul bărbatului, însă, după câteva ore, acesta s-a trezit la spital. Incidentul a avut loc vineri, 13 octombrie, relatează publicația Daily mail, citată de rotalianul.com.

Deocamdată, nu se cunosc toate detaliile cazului. Se știe doar că pacientul a fost transportat la Spitalul Memorial Darlington după ce fusese declarat decedat.

Și-au cerut scuze public

Serviciul de Ambulanță North East (NEAS) și-a prezentat public scuze și a deschis o anchetă în acest caz.

„Se efectuează o revizuire completă a acestui incident și nu putem face alte comentarii în această etapă. Colegii implicați beneficiază de suport adecvat și nu vom face alte comentarii referitoare la persoanele implicate,” au anunțat autoritățile.

„De îndată ce am aflat de acest incident, am deschis o anchetă și am contactat familia pacientului. Ne pare profund rău pentru suferința pe care le-am cauzat-o,” a spus Andrew Hodge, directorul serviciului de ambulanță

Acesta nu este însă singurul incident în care a fost implicat un echipaj de la Ambulanță.

Recent, Quinn Beadle, o adolescentă de 17 ani din Shildon a fost găsită decedată într-o pădure de lângă casa sa. Atunci, un paramedic de la Serviciul de Ambulanță North East (NEAS) a declarat-o moartă, fără a încerca să efectueze manevre de resuscitare, conform protocolului.

Experiența sinistră a unui spaniol: a fost îngropat de viu timp de o oră. „Am vrut să trăiesc încă 40 de ani“

Un scriitor spaniol a vrut să vadă cum e să fii mort: și-a săpat un mormânt la ferma unde s-a născut, a comandat un sicriu și a petrecut o oră sub pământ, scrie Daily Star.

Víctor Amela, în vârstă de 63 de ani, și-a luat rămas bun de la prieteni și a vrut să încerce o experiență terifiantă: să vadă cum e să fii mort. Scriitorul spaniol a chemat chiar și un preot pentru a-i face slujba și i-a rugat pe cei dragi să citească elogii „Prietenii mei m-au răsfățat. A fost minunat și m-am bucurat enorm. Când m-au acoperit și am rămas în întuneric, auzeam cum lopețile de pământ aterizau pe sicriu. Pentru o secundă, am fost cuprins de panică. Dar aceasta a venit și a dispărut. Apoi am început să mă relaxez și să mă bucur. Mi-aș fi dorit să pot sta acolo mai mult timp”, a povestit Amela pentru emisiunea televizată spaniolă Horizonte.

Cei dragi ai lui Amela i-au organizat slujba, el putând să-i audă în timp ce plângeau în timpul elogiilor. „M-am născut din nou”, a explicat el, „am vrut să continui să trăiesc încă 40 de ani”.

Amela a început să fie interesat de propria moarte la vârsta de 15 ani, iar la acea vreme folosea o tablă Ouija pentru a întreba spiritele când va muri. „Am regretat mai târziu, nu o faceți acasă”, a spus el, adăugând că spiritele i-au dat până la 65 de ani.