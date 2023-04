Un bărbat a aflat printr-un test ADN că mai are șapte frați despre care nu știa nimic până acum

John Chambers a fost șocat să afle la 33 de ani că a fost conceput cu ajutorul unui donator de spermă, iar acest lucru i-a dat viața peste cap. Mai mult decât atât, el are șapte frați despre care nu știa nimic până acum.

A descoperit acest lucru datorită unui test ADN, relatează The Independent.

De atunci a început o adevărată aventură. Bărbatul, care are 37 de ani în prezent, este compozitor și locuiește la Londra. El a căutat pe site-urile destinate rezultatelor testelor ADN și arborilor genealogici, pentru a-l găsi pe donator. Apoi a aflat că are șapte frați concepuți cu sperma acestuia.

Schimbarea legislației permite găsirea rădăcinilor biologice

În urma unei schimbări de legislație, începând cu luna octombrie a acestui an, mii de oameni concepuți cu ajutorul donatorilor de spermă sau ovule își vor putea găsi mai ușor rădăcinile biologice. Britanicii care au donat ovule, spermă sau embrioni începând cu 1 aprilie 2005 trebuie să-și actualizeze datele de contact pentru ca tinerii care împlinesc anul acesta 18 ani să poată obține aceste informații. Circa 30 de tineri care au fost concepuți cu ajutorul unui donator vor putea solicita numele complet, data nașterii și adresa donatorului. Sute de astfel de cereri ar urma să fie făcute în următorii ani.

766 de tineri concepuți cu ajutorul unui donator vor putea cere detalii despre părinții lor biologici până în 2024, numărul urmând să ajungă la 11.427 până în 2030, potrivit datelor autorităților britanice.

A fost foarte trist

„Am aflat că am fost conceput cu ajutorul unui donator acum 4 ani, când aveam 33 de ani, cu niște teste cumpărate de Crăciun. Fratele meu a cumpărat kituri pentru mama și tata. Prietena lui i-a făcut și ea cadou un test”, povestește Chambers. „Tata a tot tărăgănat și nu a vrut să-și trimită testul. Fratele meu l-a trimis și a aflat că are ADN comun cu mama, dar nu și cu tata”, adaugă el.

„Când am văzut rezultatele, am crezut că mama a avut o aventură. Dar apoi mi-au spus totul. Mi-a dat viața peste cap”, a mai spus Chambers.

Bărbatul își amintește că atunci a fost foarte trist gândindu-se că poate i-a întâlnit pe frații lui necunoscuți fără să știe. De când a făcut descoperirea, viața lui se împarte în două: înainte să știe și după ce a aflat că a fost conceput cu ajutorul unui donator. Cei șapte frați vitregi pe care i-a descoperit au același tată, dar au mame diferite.

Se întâlnesc din când în când toți la o bere sau fac petreceri în familie și au descoperit că au multe lucruri în comun. S-au întâlnit și cu donatorul de spermă cu ajutorul căruia au fost concepuți. „Inițial a fost rece și e de înțeles. I se spusese că va rămâne anonim”, a explicat Chambers.