Povestea românului care și-a regăsit sora în Canada după jumătate de secol: „Ne bucurăm de fiecare clipă” EXCLUSIV

A făcut vâlvă cazul lui Traian Alexandru și al Dacinei Crasnanic, care locuiesc în Canada și au aflat că sunt frați la finalul lui 2021, după ce amândoi și-au făcut independent teste ADN și au încărcat rezultatele pe site-ul 23andMe.

Ambii locuiesc în zona orașului canadian Toronto. Traian Alexandru s-a născut în 1968 și a fost abandonat de mama naturală pe strada Traian din Râmnicu Vâlcea (de aici și prenumele) și adoptat de o familie din Pitești.

„Adevărul” a stat de vorbă în exclusivitate cu Traian Alexandru despre povestea sa impresionantă de viață.

„Rezultatul testului ADN a venit în aproximativ o lună, am încărcat rezultatul pe acel site, iar apoi a apărut scris ”sister” și numele Dacinei Crasnanic. Și am început să fac rapid săpături. Aplicația respectivă te ajută să și trimiți mesaje celor cu care descoperi că ești rudă. Și am trimis mesaj. Iar sora mea a răspuns chiar a doua zi, în ajunul Crăciunului. Iar sora mea a fost extrem de deschisă. Eu nu am insistat, doar am dat un mesaj, pentru că nu poți intra buzna în viața cuiva”, povestește Traian Alexandru pentru ”Adevărul”.

Traian Alexandru și Dacina Crasnanic s-au văzut pentru prima oară la câteva zile după ce au vorbit online, iar cu toată familia s-au văzut după câteva luni. Iar prima întâlnire dintre cei doi frați, care nu se văzuseră deloc în cei mai bine de 50 de ani ce trecuseră de la nașterea lor, a fost una impresionantă.

„Am avut multe emoții când ne-am văzut prima oară. Vă dați seama, cu câteva zile înainte nici nu știam că suntem frați... Ne-am îmbrățișat și am început să ne comportăm precum un frate și o soră”, mai spune Traian Alexandru.

Poveștile de viață ale celor doi frați sunt demne de un roman de Dickens. Traian Alexandru a fost abandonat pe o stradă din Râmnicu Vâlcea, iar sora sa a fost abandonată în Ploiești.

„Eu am fost înfiat în Pitești, iar sora mea înfiată în Ploiești și mutată în București. În iunie 1968, la trei luni după ce am fost găsit, mi s-a făcut certificat de naștere. Părinții mei adoptivi erau oameni simpli, mutați de la țară la Pitești. Tata era frigotehnist, iar mama casnică. Ulterior, ei și-au făcut o mică afacere, făceau rame și galerii, apoi au vândut înghețată la poarta uzinei Dacia”, își amintește Traian Alexandru.

Acesta a locuit până la șase ani aproape de Pădurea Trivale din Pitești, într-o locuință socială. Ulterior, Traian și părinții săi adoptivi s-au mutat într-o casă aflată aproape de centrul Piteștiului, lângă Biserica Sfântul Ioan.

Traian Alexandru și-a făcut la un moment dat propria afacere, ajungând să dețină chiar în zona unde a locuit, timp de două decenii „Vic”, unul dintre cele mai populare baruri din Pitești, unde mulți tineri veneau și pentru a juca biliard.

Părinții săi adoptivi nu au mai apucat să fie martorii regăsirii surorii sale. Mama adoptivă a lui Traian Alexandru a murit în 2012, iar tatăl său adoptiv, în 2013.

”A fost ca un drum al destinului”

Interesant este și modul în care Traian Alexandru a ajuns în Canada. Totul a pornit de la fosta sa soție, aceasta având frații în Canada.

„A fost cumva ca un drum al destinului în Canada, în zona Toronto. Pe mine nu mă trăgea ața să mă mut acolo, am plecat în Canada și apoi m-am întors în România, de aceea am și divorțat până la urmă. În perioada 2006-2012 am făcut cumva naveta România-Canada, iar din 2013 m-am stabilit definitiv în Canada. Copilul meu era în Canada și îmi doream să fiu lângă el”, precizează Traian Alexandru. Sora sa, pe care a regăsit-o la finalul lui 2021, se mutase în Canada după 1990 cu soțul și copiii.

Pentru că își dorea să fie lângă băiatul său, Traian Alexandru a închis în 2011 barul pe care îl deținea în centrul Piteștiului și a închiriat apoi acel spațiu.

„Nu a fost deloc ușor în Canada. Dacă nu erau acei bani din chirie din România și mai multe joburi plătite puțin, nu mai rămâneam în Canada. Am început să învăț, să mă dezvolt. Făcusem cursuri de programare prin 1999, apoi am început să fac cursuri intensive de software în Canada și după câțiva ani am reușit să ajung la un nivel profesional mai bun. E important să știi să te adaptezi și să te perfecționezi. Dacă ai un vis și te bați pentru el nu ai cum să nu reușești. Am dorit să îi demonstrez băiatului meu că eu, care am fost patron de bar în România, pot face carieră în dezvoltare software”, se destăinuie Traian Alexandru, care are deja o carieră de peste 12 ani în dezvoltare software.

În Canada, perfecționarea continuă este esențială pentru a reuși, în special în domeniul foarte dinamic în care activează Traian Alexandru. Dacina Crasnanic, sora sa, lucrează de mai mulți în industria auto pentru o mare companie japoneză.

Traian Alexandru spune că satisfacția unei stabilități profesionale a fost dublată de la finalul lui 2021 de bucuria regăsirii surorii sale, cu care acum se vede ori de câte ori are ocazia.

„Profităm de orice ocazie pentru a ne vedea, fie că este vorba de un spectacol sau de o cină în familie. Și e o senzație atât de specială că ne-am regăsit, după atâtea decenii în care nu am știut unul de celălalt. Ne bucurăm la maximum de fiecare clipă petrecută împreună. Pentru că astfel de momente petrecute cu persoanele cele mai dragi trebuie trăite intens și ori de câte ori ai ocazia”, mai spune Traian Alexandru.

Asemănările dintre cei doi frați regăsiți după mai bine de cinci decenii sunt impresionante. Amândoi au pus același prenume – Victor- celor doi băieți. „Copiii surorii mele au prenumele Victor și Alexandra, iar copilul meu are ca prenume o combinație a prenumelor lor, îl cheamă Victor-Alexandru. E incredibil”, precizează Traian Alexandru.