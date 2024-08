Tragedie și dezinformare: uciderea unui copil de 11 ani în Spania alimentează minciunile și ura din social media

Înjunghierea fatală a unui copil în vârstă de 11 ani în timp ce juca fotbal cu prietenii a pus în centrul atenției dezinformarea în Spania, după ce pe rețelele de socializare au fost răspândite afirmații false conform cărora suspectul ar fi de origine nord-africană sau un minor neînsoțit care solicita azil.

Atacul a avut loc duminică dimineața, când copilul, pe care familia l-a numit Mateo, se afla printre mai mulți copii care jucau fotbal la un centru sportiv din orășelul Mocéjon din centrul țării. Un bărbat, cu o glugă trasă pe cap și purtând o eșarfă pentru a-și ascunde fața, a intrat în fugă pe teren, mânuind un obiect ascuțit, transmite The Guardian.

Familia victimei a sugerat ulterior că atacul a fost întâmplător, afirmând că bărbatul s-a apropiat mai întâi de un alt grup de tineri de pe teren, care au reușit să scape. Apoi l-a prins pe Mateo, care era cu doi prieteni, pe care l-ar fi înjunghiat de peste 10 ori înainte de a fugi de la fața locului.

După ce poliția a cercetat zona folosind supravegherea terestră și aeriană într-o operațiune care s-a întins pe mai mult de 30 de ore, un bărbat în vârstă de 20 de ani a fost arestat la casa tatălui său din Mocéjon în legătură cu crima.

În zecile de ore care au trecut între atac și arestare, pe rețelele de socializare s-au răspândit rapid mesaje care afirmau în mod fals că suspectul era de origine nord-africană sau că era un minor neînsoțit care solicita azil în Spania, ca un ecou al modului în care recentele crime din orașul englez Southport au fost folosite pentru a alimenta tensiunile anti-imigrație.

Printre cei care au intervenit s-a numărat și Alvise Pérez, un agitator de extremă dreapta în vârstă de 34 de ani din Sevilla, care a fost ales recent în Parlamentul European. Pérez, al cărui succes politic a fost susținut în parte de poziția sa antiimigrație dură, a făcut o legătură pe rețelele de socializare între crimă și sosirea a „50 de africani” la un hotel din zonă. Pérez a fost contactat pentru comentarii.

În timp ce informațiile eronate cu privire la identitatea atacatorului proliferau online, familia victimei a rugat oamenii să lase poliția să-și facă treaba. „Acest lucru nu are nimic de-a face cu rasa sau ideologia”, a declarat reporterilor Asell Sánchez, o rudă care acționează ca purtător de cuvânt al familiei. „Ei vorbesc despre migranți care au venit la hotel, aceștia sunt oameni pașnici care își văd de viața lor, nu are nimic de-a face cu asta”.

În schimb, el a indicat dovezi care sugerează că atacatorul a intrat în centrul sportiv printr-o ușă din spate spartă, sugerând că atacul a fost comis de cineva care cunoștea zona. Cu toate acestea, postările înșelătoare au continuat să strângă vizualizări, chiar dacă surse din poliție au precizat în presa spaniolă că au exclus orice legătură jihadistă cu crima.

Mai târziu, Sánchez a izbucnit în lacrimi când a povestit cum dezinformările l-au făcut să devină ținta atacurilor online. „A fost oribil”, a declarat el pentru radiodifuzorul Cope. „Am făcut asta din dragoste pentru familia mea și sunt criticat pe rețelele de socializare, mă atacă. Îmi investighează trecutul - eu nu am niciun fel de trecut, am lucrat în mass-media”.

El a adăugat: „Ei scot lucrurile din context, îmi spun că mâinile mele sunt murdare pentru că am poze [pe rețelele sociale] din Africa. A fost foarte dificil”.

Situația a stârnit ură la adresa imigranților

O sursă din cadrul unității de combatere a infracțiunilor motivate de ură din cadrul procuraturii spaniole a declarat că analizează mai multe dintre mesajele care au fost difuzate și care au urmărit să criminalizeze străinii și să „stârnească sentimente de ură, ostilitate și discriminare” împotriva anumitor grupuri.

Marți, la o zi după ce mass-media spaniole au difuzat imagini care păreau să arate un tânăr alb arestat în legătură cu crima, reprezentantul guvernului spaniol în regiunea Castilla-La Mancha a subliniat modul în care dezinformarea a exploatat emoțiile oamenilor într-un caz care a cuprins Spania.

Milagros Tolón i-a condamnat pe cei care au răspândit cu bună știință afirmații false, descriindu-i drept „semănători de ură care au profitat de suferința umană, cum ar fi moartea unui copil de 11 ani, pentru a-și vărsa toată ura pe rețelele de socializare”.

Vorbind în fața reporterilor, ea a caracterizat rețelele de socializare drept un „depozit de mizerii”, în care un grup de utilizatori anonimi caută să arunce vina pe oameni pentru culoarea pielii sau religia lor. Alții urmăresc să răspândească minciuni pur și simplu pentru câștig personal, a adăugat ea, fără a intra în alte detalii.

„Se poate fi mai crud și mai mizerabil?”, a spus ea. „Le cer haterilor să fie umani și să se comporte ca niște ființe umane. Dezinformarea lor face rău și poate provoca furie în oameni nevinovați. Nu puteți profita de o tragedie pentru a crea o alta”.