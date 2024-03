Tragedia din Alpi: 5 membri ai unei familii au murit înghețați de frig într-o excursie la schi, în Elveția VIDEO

Toți cei cinci membri ai familiei au murit înghețați de frig într-o excursie la schi în Elveția, în timp ce în Alpi se reiau căutările iubitei unuia dintre cei cinci morți.

Victimele, ale căror trupuri au fost găsite în Alpii elvețieni duminică seara, după ce au fost date dispărute în timpul unei furtuni violente sâmbătă, sunt frații Jean-Vincent Moix, 30 de ani, David Moix, 27 de ani, și Laurent Moix, 21 de ani, scrie dailymail.co.uk.

De asemenea, în tragedia de pe muntele Tete Blanche au fost implicați vărul lor Marc Moix, în vârstă de 44 de ani, și unchiul lor Joel Moix, în vârstă de 58 de ani.

Cel de-al șaselea membru al grupului de schiori a fost identificat ca fiind Emilie Deschenaux, în vârstă de 28 de ani, absolventă de drept, prietena lui David, al cărei rucsac și schiuri au fost găsite lângă cadavre.

Căutările lui Emilie au trebuit să fie întrerupte ieri la prânz din cauza ceții, dar se așteaptă ca acestea să fie reluate astăzi.

Părinții lui Jean-Vincent, David și Laurent au declarat într-un necrolog că fiii lor iubiți "au adormit împreună" în timp ce făceau ceva ce îi pasiona. De asemenea, ei au precizat că ”Emilie, dragostea lui David, este încă pe munte”.

Anunțul de deces al lui Marc Moix, făcut de familia sa, spune așa: "După o ultimă drumeție în munți pentru a-și împărtăși lumina, el a devenit noua noastră stea, care ne va fi de acum înainte ghid".

De asemenea, apropiații săi le-au mulțumit celor implicați în căutarea lui Marc și a celorlalți, scriind: "Prin profesionalismul lor, prin disponibilitatea lor, prin ascultarea lor, prin empatia lor, au adus tuturor puțină lumină și confort în aceste momente dificile de așteptare".

Între timp, soția și cele două fiice ale lui Joel au declarat că acesta ”a plecat plin de entuziasm pentru ultima sa ascensiune alături de dragii săi tovarăși de cățărare”.

Autoritățile elvețiene nu au confirmat încă faptul că Emilie este cel de-al șaselea membru dispărut al grupului.

Acest lucru vine după ce salvatorii care o caută cu disperare pe Emilie au declarat că ”se întâmplă miracole” în speranța că o vor găsi în viață.

Șeful Air Zermatt, Anjan Truffer, principalul salvator detașat pentru a găsi grupul, a declarat că echipa sa a mai salvat anterior persoane dispărute de zile întregi, ceea ce le dă muncitorilor o rază de speranță că Emilie ar putea fi încă în viață.

”Am găsit deja persoane dispărute câteva zile mai târziu, întotdeauna se întâmplă miracole”, a spus el, după ce purtătorul de cuvânt al poliției locale, Daniel Imboden, a declarat pentru Blick că există speranța că Emilie ar fi putut supraviețui furtunii.

Presa elvețiană a speculat că aceasta ar fi căzut într-o crevasă din apropiere, având în vedere că rucsacul și schiurile ei au fost găsite, dar salvatorii nu au reușit să o localizeze vizual.

”Zona este plină de crevase, este posibil ca ea să fi căzut lângă ceilalți membri ai grupului. Dar aceasta este doar o speculație”, a spus Truffer.

Anterior, șeful salvatorilor montani a descris cum echipa sa a descoperit cinci cadavre împrăștiate pe munte.

”Mai întâi am găsit două persoane zăcând pe zăpadă, aflate în stare de hipotermie severă. Mulțumită stâlpilor de sondare și a dispozitivelor de localizare a avalanșelor, am găsit ulterior alte două persoane care zăceau sub stratul de zăpadă. Pe acestea a trebuit să le scoatem cu lopata. Când i-am găsit pe oameni, aceștia erau îmbrăcați foarte lejer... au sfârșit prin a fi dezorientați la mare altitudine”, a declarat Truffer pentru postul elvețian NZZ.

El a adăugat că schiorii au încercat să construiască o peșteră și să se protejeze de furtună - la temperaturi de -30 de grade Celsius cu vânt rece și rafale de până la 75 de mile pe oră - fără niciun rezultat.

”Aceasta este de fapt o idee bună. Dar grupul nu avea la el echipamentul necesar. Aveau lopeți, dar erau prea ușoare pentru a face ceva cu acest strat masiv de zăpadă”, a conchis Truffer.

Schiorii purtau doar costume subțiri și aveau asupra lor doar echipamente ușoare, potrivit presei locale - în ciuda previziunilor de rafale periculoase pe munte.

”Este o nebunie. Poți vedea cum vine, un zid de nori”, a declarat pentru Blick un excursionist montan despre furtuna care se apropie în munți. Truffer a adăugat: ”Este neglijent să întreprinzi astfel de drumeții cu astfel de prognoze meteo”.

Klaus Aufdenblatten, un alt ghid montan din Valais, a fost de acord: "Alpiniștii au subestimat complet condițiile meteo. Vântul, în special, poate dezvolta o putere enormă''.

Grupul de șase schiori plecase din Zermatt sâmbătă dimineața cu scopul de a ajunge în cursul zilei în orașul Arolla, în apropiere de muntele Matterhorn.

Însă, în momentul în care grupul a trecut pe lângă Tete Blanche, un vârf de munte situat între Zermatt și Arolla, regiunea a fost cuprinsă de o furtună brutală care i-a lăsat pe schiori blocați la o altitudine de aproximativ 3.500 de metri (11.400 de picioare).

Un membru al grupului a trimis un apel de urgență către serviciile de urgență sâmbătă după-amiază, în jurul orei 17.00, au declarat autoritățile, dar elicopterele și echipele de salvare nu au putut fi trimise, atât de feroce a fost furtuna.

Cinci salvatori care au încercat să îi găsească pe jos au fost nevoiți să se întoarcă din cauza vremii nefavorabile.

Până când o echipă de salvare a ajuns în cele din urmă pe munte, duminică seara, cinci dintre cei șase pasionați de alpinism pieriseră în apropiere de cabana alpină Dent Blanche.

Colegii lui Jean-Vincent i-au adus luni un omagiu, inclusiv primarul din Vex - un mic sat din cantonul elvețian Valais, unde decedatul fusese ales de curând consilier.

Fostul bancher privat, care a studiat și la Universitatea din Westminster, era un pasionat de alpinism și decisese să își schimbe cariera.

David a locuit și el în Vex și și-a primit licența de avocat în urmă cu o săptămână, după ce a studiat la Universitatea din Fribourg.

Prietena sa, Emilie, a studiat dreptul și lucrează în Fribourg ca administrator la compania locală de apă, potrivit contului ei de LinkedIn.

Noaptea trecută, un grup de aproximativ 300 de persoane din Vex s-a adunat pentru o procesiune memorială, depunând lumânări înainte de a asculta un spectacol susținut de o fanfară locală, din care Jean-Vincent făcea parte, iar alte două dintre victime erau membri.

'Este o tragedie de nedescris, care a afectat familiile victimelor. Singura noastră preocupare astăzi și în zilele următoare este să susținem familiile cu toată puterea noastră, cu gândurile și rugăciunile noastre și să le ajutăm cât putem', a declarat ieri președintele societății muzicale pentru Blick.

Zermatt este o stațiune montană populară, renumită pentru schi și care atrage turiști din întreaga lume.

Tete Blanche, în special, este foarte populară printre schiorii de tură care sunt atrași de peisajul renumit al regiunii și de terenul dificil pe care îl oferă.

Regiunea găzduiește apreciata cursă Patrouille des Glaciers, în cadrul căreia schiorii parcurg un traseu de la Zermatt prin Arolla și până la Verbier.

Dar zona este cunoscută ca fiind dificil de navigat în perioadele de vizibilitate redusă și s-a dovedit a fi fatală chiar și pentru schiorii și alpiniștii cu experiență.

În urmă cu aproape cinci ani, s-a produs o tragedie atunci când 14 membri din două grupuri de schi de tură s-au dezorientat în mijlocul unei furtuni puternice pe pantele înșelătoare.

Operațiunea de salvare care a urmat a durat aproape 21 de ore istovitoare înainte de a ajunge la grupurile eșuate. Șapte persoane au murit, în timp ce restul au fost evacuate .