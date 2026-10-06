 Țara europeană care își pierde cei mai bogați oameni: averile celor care au plecat deja ajung la 160 de miliarde de dolari. Ce destinații aleg | adevarul.ro
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Țara europeană care își pierde cei mai bogați oameni: averile celor care au plecat deja ajung la 160 de miliarde de dolari. Ce destinații aleg

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O țară europeană se confruntă cu plecarea unora dintre cei mai bogați oameni ai săi, într-un exod accelerat de schimbările fiscale. Averea cumulată a miliardarilor care au părăsit țara în ultimii doi ani sau și-au redus semnificativ legăturile cu aceasta este estimată la aproximativ 160 de miliarde de dolari. Printre noile destinații preferate se numără Monaco, Elveția, Italia, Grecia și Emiratele Arabe Unite.

Miliardarii unei țări europene părăsesc țara
Miliardarii unei țări europene părăsesc țara Foto: AP

Este vorba despre Marea Britanie, unde modificarea regulilor fiscale pentru persoanele cu averi foarte mari a fost urmată de plecarea mai multor miliardari și familii extrem de bogate.

Datele provin dintr-o analiză a Bloomberg Billionaires Index, care a luat în calcul mai mult de zece miliardari și mai multe familii. Printre cei care au părăsit țara sau și-au redus semnificativ legăturile cu Marea Britanie se află magnatul oțelului Lakshmi Mittal, coproprietarul clubului Aston Villa Nassef Sawiris și miliardarul din industria transportului maritim John Fredriksen.

Schimbarea regulilor fiscale

Plecarea celor mai bogați locuitori s-a accelerat în ultimii doi ani, perioadă în care autoritățile britanice au modificat regulile fiscale aplicate persoanelor foarte înstărite.

Una dintre cele mai importante schimbări a fost eliminarea vechiului regim fiscal pentru așa-numiții „non-dom”. Acesta permitea anumitor persoane bogate care locuiau în Marea Britanie, dar aveau domiciliul fiscal în altă țară, să beneficieze de un tratament fiscal mai favorabil pentru veniturile și averile obținute în afara Regatului Unit, relatează Blic.

Noul sistem a intrat în vigoare în aprilie 2025. Potrivit analizei, aproximativ jumătate dintre miliardarii incluși în cercetare au părăsit Marea Britanie înainte ca noile reguli să intre în vigoare.

Unde se mută cei mai bogați oameni

Printre destinațiile alese de miliardarii care părăsesc Marea Britanie se numără Monaco, Elveția, Italia, Grecia și Emiratele Arabe Unite.

Pentru persoanele cu averi foarte mari, regimul fiscal este unul dintre criteriile importante atunci când aleg o nouă țară de rezidență. Mutarea nu înseamnă, însă, neapărat că acești miliardari renunță la toate interesele pe care le au în Marea Britanie.

Chiar și după schimbarea reședinței, ei pot păstra companii, proprietăți, participații și alte investiții în această țară.

Cifra de 160 de miliarde de dolari reprezintă valoarea cumulată a averilor miliardarilor incluși în analiză. Nu înseamnă că 160 de miliarde de dolari au fost retrase efectiv din economia britanică și transferate în străinătate.

Miliardarii care își schimbă reședința pot continua să dețină active și să investească în Marea Britanie. Prin urmare, valoarea averilor asociate celor care au plecat nu trebuie confundată cu o sumă de bani scoasă din țară.

Fenomenul este urmărit însă cu atenție din cauza contribuției importante pe care persoanele cu venituri foarte mari o au la bugetul britanic.

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