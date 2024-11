Situație de râsu-plânsu în Ucraina. Soldații nord-coreeni și-ar fi împușcat camarazii ruși

Un soldat rus capturat susține că trupele nord-coreene trimise pentru a ajuta la invazia lui Vladimir Putin în Ucraina și-au împușcat proprii camarazi ruși după ce au tras în direcția greșită.

O înregistrare video l-ar arăta pe soldatul rus povestindu-și experiența din regiunea Kursk cu cei mai noi recruți ai lui Putin.

Soldatul anonim spune că unitatea sa se afla într-o pădure cu zece soldați nord-coreeni după ce au fost trimiși să sape tranșee, când au fost prinși într-un schimb de focuri.

„În timpul asaltului, coreenii au început să tragă în noi”, a explicat el.

”Am încercat să le explicăm unde să țintească, dar cred că au împușcat doi dintre ai noștri. Am decis că este mai bine să ne predăm în această situație decât să fim uciși de propriul nostru glonț”, a declarat soldatul, scrie dailymail.co.uk.

Episodul este cel mai recent dintr-o serie de umilințe pe linia frontului pentru Putin și greșelile trupelor sale.

Acesta vine după ce ministrul de externe al Coreei de Nord a promis săptămâna trecută că va fi alături de Rusia până la victoria acesteia în Ucraina, în timpul unei vizite la Moscova.

Vizita lui Choe Son Hui în Rusia a avut loc pe fondul unor rapoarte conform cărora până la

10.000 de soldați nord-coreeni s-ar putea antrena în Rusia și ar fi pe punctul de a intra în conflictul de peste doi ani de partea Rusiei.

Serviciile secrete americane au declarat săptămâna trecută că unele trupe nord-coreene au ajuns deja în regiunea de frontieră Kursk, Washingtonul și Seulul avertizându-l pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să își retragă armata.

Între timp, parlamentul inferior al Rusiei a ratificat în unanimitate un tratat de apărare cu Coreea de Nord care a fost încheiat între Putin și Kim în timpul vizitei de stat a președintelui rus în capitala nord-coreeană în iunie.

Între timp, serviciile de informații ucrainene au difuzat săptămâna trecută înregistrări audio cu ceea ce au susținut a fi trupe ruse care se plâng de sosirea luptătorilor nord-coreeni.

Într-o înregistrare, o pereche de soldați poate fi auzită plângând despre așa-numitul „batalion K”, numindu-i „chinezi nenorociți” și declarând că unul dintre colegii săi militari a spus „cine știe ce naiba ar trebui să facem cu ei”.

Un alt clip obținut de serviciul ucrainean de informații pentru apărare (GUR) pare să expună lipsa de comunicare și planificare în ceea ce privește integrarea trupelor nord-coreene cu omologii lor ruși.

”Vorbea doar despre batalionul K, spun eu: Și cine le procură armele și muniția? Noi primim rații și, din câte am auzit, acestea sunt pentru brigadă'', se plânge un soldat rus.

„El a spus: Ce brigadă nenorocită? Voi primiți totul. Am spus doar că am înțeles totul și am ieșit să fumez''.

Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a calificat desfășurarea ca fiind o „provocare care amenință securitatea globală dincolo de Peninsula Coreeană și Europa”.

Yoon a declarat, de asemenea, că Coreea de Sud își va „revizui” poziția privind furnizarea de arme Ucrainei în războiul său cu Rusia, la care țara s-a opus mult timp.

Seulul a vândut deja în valoare de miliarde de dolari tancuri, obuziere, avioane de atac și lansatoare de rachete Poloniei, un aliat-cheie al Kievului.