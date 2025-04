Exclusiv Sfaturile unui fost ofițer KGB pentru Europa: „Nu trebuie să mai fie pasivă. Are toate atuurile pentru a zdrobi Rusia ca pe un gândac”| INTERVIU

Serghei Jirnov, fost ofițer KGB și coleg de generație cu Vladimir Putin, a acordat un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, pe parcursul căruia a vorbit despre creșterea amenințărilor Rusiei, dar și despre cum îl poate opri Europa pe Putin.

În cadrul interviului Serghei Jirnov a făcut referi și la faptul că Rusia folosește rețelele sociale inclusiv pentru acțiuni de sabotaj, dar și despre șansele ca Rusia să joace un rol principal într-o nouă ordine mondială.

Serghei Jirnov (63 de ani) a fost coleg de generație cu Vladimir Putin la Institutul Andropov al KGB, ambii intrând la institut în 1984. Serghei Jirnov s-a refugiat în Franța în 2001.

Născut la Moscova în 1961, Serghei Jirnov a fost coleg de generație cu Vladimir Putin la Institutul Andropov al KGB, ambii fiind admiși în 1984. În acel an, Jirnov a devenit ofițer KGB și a intrat la Institutul Andropov, o instituție secretă a KGB pentru pregătirea în studii superioare pentru informații externe, în 1987 obținând diploma de licență în relații internaționale.

În 1988, grație performanțelor sale, Jirnov a fost avansat în gradul de căpitan, iar în 1991 a primit gradul militar de comandant în cadrul KGB. Tot în același an, el a devenit primul sovietic admis la Școala Națională de Administrație (ENA) de la Paris.

După lichidarea oficială a KGB, în noiembrie 1991, Jirnov și-a dat demisia, devenind ofițer superior în rezervă, atașat Ministerului Apărării. Din decembrie 1992, Serghei Jirnov a intrat în viața civilă, lucrând ca jurnalist, profesor și consultant internațional.

În ultima vreme s-au înmulțit comploturile și sabotajele orchestrate dinspre Rusia. Ce ar putea plănui rușii pe termen scurt și mediu?

Este, de fapt, un război hibrid. Acest război hibrid a fost început de Rusia cu cel puțin zece ani în urmă, poate chiar mai mult, poate chiar acum 15 ani. Acest război hibrid constă în mai multe acțiuni pe care Rusia le desfășoară în țările europene. Au fost atacurile hackerilor asupra rețelelor europene, rețelele majore care gestionează viața în Europa, cum ar fi căile ferate, drumurile, dar și spitalele și transferul energiei electrice.Apoi au fost spionii, pur și simplu spionii fizici care se află în aceste țări sub acoperirea ambasadelor ruse și a altor reprezentanțe. Recent, Europa a expulzat mulți spioni. Acest lucru se întâmplă din ce în ce mai rar.

Apoi au existat atacuri fizice în ultima perioadă, în special creșterea acestor atacuri. Acesta a fost cazul de la războiul din Ucraina din 2022. Rusia a devenit o țară foarte agresivă, mult mai agresivă decât înainte.Acum își ia libertatea de a organiza explozii, fie în depozite, baze militare sau complexe industriale. Își ia libertatea de a planifica lichidarea fizică a unui anumit număr de persoane. De asemenea, vedem că Rusia a sabotat o serie de cabluri în Marea Baltică.Chiar dacă, pentru moment, nu toate atacurile au fost legate de Rusia, suspiciunea este foarte puternică. De cele mai multe ori, navele suspectate de a fi în spatele acestor atacuri sunt legate de Rusia.

Este o intensificare a războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Europei de Vest în ultimii trei ani. Este ceva ce am observat. Din păcate, dacă ne uităm puțin în viitor, nu cred că putem spune că toată această activitate de atac a Rusiei asupra Europei Occidentale se va opri brusc, pentru că Putin a decis să fie înțelept. Așa că trebuie să presupunem că ar putea continua, chiar să crească în volum.

Ce sugerează acest lucru? Rușii își intensifică amenințările?

Da, Rusia își intensifică amenințările, pentru că în realitate nu îi costă foarte mult. Acesta este avantajul războiului hibrid. Războiul hibrid nu este un război convențional. Nu înseamnă să ai coloane, blindate, tancuri, artilerie și milioane de oameni în mișcare.Nu costă atât. Deci, de fapt, din punct de vedere al costurilor, este neglijabil, este foarte mic. Și, în același timp, rezultatele pe care Rusia crede că le poate obține cu acest tip de atac sunt foarte semnificative.

Așa că nu există niciun motiv pentru Putin să se oprească. Și, mai presus de toate, pentru că în realitate nu primește practic niciun răspuns adecvat la atacurile sale. Asta înseamnă că nicio țară occidentală nu a răspuns cu atacuri la atacurile sale.Deci răspunsul hibrid occidental nu este valabil. Deci, de fapt, Europa de Vest este într-o poziție defensivă. Și aș spune nu doar defensivă, ci aproape pasivă. Aceasta înseamnă că, de fapt, reacția sa este reacționară, dacă vreți. Europa reacționează doar la atacurile sale și ia măsuri diplomatice, aplică presiuni internaționale, dar nu răspunde cu adevărat Rusiei. Și astfel Rusia spune, din moment ce așa stau lucrurile, voi continua.

Rusia folosește Telegram pentru a recruta infractori din dark Web. Cum vedeți importanța Telegram în planurile de sabotaj ale Rusiei?

Rusia folosește toate rețelele sociale. Nu poți spune că Rusia folosește o rețea mai mult sau mai puțin decât alta. Pentru a face asta, ai nevoie de statistici pe toate rețelele. Iar noi nu le avem.Și, bineînțeles, infractorii lumii nu sunt doar rușii. Nu trebuie să uităm de islamiști, de traficanții de droguri, de traficanții de persoane, de toți contrabandiștii din lume care folosesc aceste mijloace.

Și aici, evident, din moment ce acest canal de mesagerie Telegram reprezintă un avantaj, îl folosesc și ei. Dar nu este singurul mesager utilizat. Se folosește WhatsApp, se folosește Signal, se folosesc alte sisteme globale de mesagerie.Din moment ce există un mijloc tehnic ce permite utilizarea teroriștilor, a criminalilor sau a statelor teroriste și criminale, ei le folosesc, inclusiv Rusia. Și Telegram, desigur, de fapt, de ce Telegram? Poate un pic mai mult decât orice altceva, pentru că aparținea unui miliardar rus și, ca urmare, s-a gândit că, din moment ce este miliardar rus, Rusia poate avea mai multe mijloace de a pune presiune pe el prin serviciile sale speciale și prin legislația sa, deci pentru utilizare.

„Rusia este un pitic economic”

Putin dorește o nouă ordine mondială, cu Rusia jucând rolul principal. Este posibil acest lucru?

Putin își dorește acest lucru. Dar doar pentru că vrea, nu înseamnă că poate. De fapt, Rusia nu este un actor mondial major.Dacă ne uităm la greutatea sa economică reală, care este de abia 1,5% din PIB-ul mondial, comparativ cu 25% pentru Statele Unite, 20% pentru China și 18% pentru Europa de Vest și UE, Rusia nu cântărește absolut nimic din punct de vedere economic. Este un pitic economic. Prin urmare, a pretinde, cu această greutate economică, să joace rolul principal în relațiile internaționale este o mare pretenție. Este într-adevăr o mulțime de pretenții pentru nimic. Dar apoi, Putin are o mulțime de pretenții despre el.

De fapt, toate acestea sunt doar vorbe goale. Singurul lucru pe care Rusia îl are cu adevărat, fizic, este potențialul nuclear sovietic, și nici măcar rusesc, care este moștenirea Uniunii Sovietice. Împreună cu Statele Unite, Rusia reprezintă 90% din potențialul nuclear al lumii.Iar Rusia singură are 45%. Așadar, acesta este un atu în favoarea acestui rol. Deci acesta este primul lucru. Și Rusia reprezintă un teritoriu enorm, reprezentând o șeptime din tot pământul de pe planeta noastră.

Deci, din nou, din acest punct de vedere, este o țară care poate părea foarte mare sau cea mai mare din lume. Ei bine, din punct de vedere al teritoriului, Rusia este cea mai mare țară din lume. Dar în afară de asta, ei bine, Rusia, ca țară, are și un avantaj. Flota sa militară, de exemplu, este încă a doua sau a treia ca mărime din lume. Așadar, acestea sunt lucrurile obiective. Restul este subiectiv.

Restul se datorează faptului că, deși Rusia deține 45% din potențialul nuclear al lumii, acest potențial nuclear nu este utilizat în viața de zi cu zi. Cu alte cuvinte, este ceva care rămâne latent în caz de război. Deci, de fapt, este ceva important din punct de vedere simbolic, dar, în realitate, nu cântărește absolut nimic în viața de zi cu zi.

Este teritoriul uriaș un atu pentru Rusia?

Teritoriul său este enorm, dar pentru că este subdezvoltat, nu este folosit de Rusia. Astfel, chiar și acest teritoriu enorm nu are absolut nicio utilitate, pentru că, atunci când vă uitați la teritorii precum Taiwan sau Japonia sau Elveția sau Luxemburg, care sunt minuscule în comparație cu Rusia, Japonia produce totuși de trei ori mai mult PIB decât Rusia. Iar dacă vă uitați pe hartă, Japonia nu reprezintă absolut nimic. Are o sutime din dimensiunea Rusiei. Deci, doar pentru că Rusia are teritoriu, nu înseamnă că este o țară mare. Deci este o țară foarte mică din punct de vedere economic.

Așadar, Putin are multe ambiții, dar, de fapt, foarte puține motive pentru care să răspundă, în afară de faimosul său arsenal nuclear. Deci, în mod evident, are o mulțime de ambiții, dar sunt ambițiile sale serioase? Eu nu sunt deloc de acord. El a dovedit, de asemenea, că Rusia este o țară extrem de ineficientă, deoarece produce puțin, nu știe cum să lucreze și acum este în urmă în ceea ce privește progresul. În afară de uraniu, Rusia nu are practic niciun produs-cheie de care depinde lumea. Tot ceea ce Rusia produce, Pământul poate produce. Iar Rusia nu se află absolut deloc în punctul de progres.

Pentru Kremlin, acesta nu este doar un război cu Ucraina, ci și un război cu Occidentul. Cum ar trebui să abordeze Europa această situație?

Ei bine, acest lucru este foarte important, deoarece Putin nu poartă doar un război împotriva vecinului său, ci spune și că nu este un război împotriva vecinului său, ci un război împotriva Occidentului și a Occidentului în general, inclusiv a Statelor Unite. Și astfel, evident, acesta este un război ideologic. Deja pentru Putin, pentru că el spune că este pentru că, se presupune, Occidentul îl amenința. Occidentul nu a purtat niciodată un război real împotriva Rusiei, nicăieri. Niciun soldat NATO nu a luptat vreodată împotriva Rusiei. Deci, de fapt, aceasta este fantezia lui Putin.Și pe baza acestei fantezii, el își dă dreptul să atace alte războaie. Dar, desigur, atunci când vorbește despre aceste războaie, spune că nu prin oprirea în Ucraina se va încheia acest război, pentru că el poartă un război împotriva Europei de Vest. Deci, evident, acest lucru deschide calea pentru alte continuări ale acestui război, inclusiv în statele baltice, Finlanda, Polonia și așa mai departe.Evident, acest pericol real persistă.

Poate Europa să-l oprească pe Putin în locul Americii?

Pe hârtie, da. În realitate, da. Pentru că, dacă luăm puterea militară a Europei ca întreg, aceasta este mult superioară celei a Rusiei. Din punct de vedere economic, Europa este de zece ori mai puternică decât Rusia și are toate mijloacele pentru a o zdrobi.Are puterea economică de a strivi Rusia ca pe un gândac. Desigur, acest lucru nu se va întâmpla fără utilizarea armelor nucleare. Vă reamintesc că Franța are, de asemenea, arme nucleare pe continentul american.Așadar, Rusia nu poate amenința fără să se teamă de un răspuns adecvat, chiar dacă, desigur, arsenalul francez nu este comparabil cu cel al Rusiei. Dar este comparabil cu ceea ce este de fapt în serviciu în Rusia. Pentru că doar pentru că Rusia spune că are 6.000 de capete nucleare nu înseamnă că acele 6.000 de capete sunt de fapt în serviciu.La fel și cele 300 de focoase franceze. Deci este aproape un arsenal care nu este nesemnificativ. Iar în termeni industriali, Europa de Vest este mult mai puternică decât Rusia.

Problema este că Rusia este un stat unitar, un stat autocratic, chiar dictatorial, în care pot fi luate decizii de mobilizare a resurselor țării. Iar Rusia își mobilizează de fapt resursele de 15 ani. Deci, de fapt, se pregătește de război de 15 ani.

Dar nimeni nu a vrut să vadă acest lucru, pentru că, dacă vă uitați la bugetul Rusiei, în ultimii 15 ani Rusia a alocat armatei aproape 30% din bugetul său anual. Nu este și cazul țărilor occidentale. Și astfel, evident, în situația actuală, aceste țări au pierdut și ele.Ele s-au demilitarizat pentru că era costisitor. Și au fost sub protecția Statelor Unite. Acum, Statele Unite spun că nu mai vor să se implice în Europa.Și, evident, țările europene se simt puțin defavorizate în acest moment. Dar ele au potențialul de a-și spori puterea militară. Germania a anunțat deja că va investi 100 de miliarde de euro în industria sa militară și în armată în următorii 10 ani.

Atât de multe alte țări, inclusiv Franța, își modernizează și își relansează producția militară. Deci, a priori, Europa dispune de toate mijloacele pentru a rezista Rusiei. Dar Europa este un continent, nu o țară.Și astfel, de fapt, avem blocul NATO, în care există 32 de țări care trebuie să decidă în unanimitate asupra acțiunilor. Și avem țări precum Ungaria și Slovacia care blochează o serie de decizii deoarece acționează aproape ca agenți de influență pentru Rusia. Pe de altă parte, avem și Comunitatea Europeană, care este, de asemenea, o comunitate de 27 de țări, care trebuie, de asemenea, să ia decizii, nu doar o singură țară.

Deci deciziile sunt împărțite. O parte este luată la Bruxelles de către Comisie, cealaltă parte este luată la Strasbourg de către Parlament, iar o parte este luată de fiecare țară în parte. Așadar, toate acestea slăbesc Europa în fața unei țări care decide singură ce are de gând să facă.

Iar Rusia, chiar dacă este o țară minusculă din punct de vedere economic și foarte mică și slabă în comparație cu Europa, faptul că este o țară unitară îi oferă, pentru moment, un anumit număr de avantaje în război, dacă acesta va continua.