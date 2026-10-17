Scandal politic tranșat la duel. Doi politicieni de la partidul de extremă dreapta din Germania își vor încrucișa săbiile

Doi politicieni AfD intenționează să participe sâmbătă la un duel cu săbii. Cei doi se mai ciocniseră anterior, aparent sub influența alcoolului, la un eveniment de partid.

Competiție de scrimă Foto: Adevărul

Matthias Büschges și Jeremy Franosch, membri AfD, se vor înfrunta într-un duel de scrimă. Sâmbătă, Büschges, directorul grupului parlamentar AfD din Köln, și Franosch, consilier local AfD din Düsseldorf, vor concura într-un așa-numit Mensur, scrie Bild.

În acest duel tradițional de scrimă caracteristic fraternităților studențești, participanții poartă echipament de protecție. Cu toate acestea, părți ale capului și ale feței rămân vulnerabile la lovituri.

Büschges este aliniat cu tabăra liderului AfD din Renania de Nord-Westfalia, Martin Vincentz. El s-ar fi certat cu Franosch la ședința de selecție a candidaților AfD pentru alegerile statale și l-a provocat la un duel.

Întâlnirea escaladase complet anterior. Conform unui raportul, s-a consumat mult alcool. Reprezentanții facțiunilor adverse au strigat și s-au insultat reciproc. Oficialii AfD au descris ulterior evenimentul drept o „convenție rușinoasă de partid”.

Cu toate acestea, ambii bărbați neagă în mod explicit că ar fi intenționat să folosească duelul pentru a soluționa un conflict politic. Büschges spune: „Aceasta este o chestiune privată. Nu are nicio legătură cu partidul.” Franosch explică, de asemenea, că întrecerea sportivă este primordială pentru el.

Violența în Bundestag

O ceartă aprinsă a izbucnit și în Bundestag. Conform informațiilor obținute de „Der Spiegel”, doi membri ai personalului AfD s-au luat la bătaie miercuri seara. Altercația a fost, se pare, atât de intensă încât a fost chemată poliția. Ofițerii au intervenit în jurul orei 23:20. Ambii bărbați se aflau sub influența alcoolului. Poliția din Bundestag a deschis o anchetă.