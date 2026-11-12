Germania și Marea Britanie lasă deschisă posibilitatea reluării contactelor directe cu Moscova, în timp ce Statele Unite pregătesc noi discuții cu Vladimir Putin și cu liderii ucraineni. Deși negocierile de la Abu Dhabi au adus un acord privind schimbul de prizonieri și unele progrese, divergențele teritoriale și viitorul securității europene rămân nerezolvate.

Întâlnire trilaterală - Rusia-Ucraina-SUA - la Abu Dhabi Foto: X@citarnyknihy

Relațiile dintre Rusia și Europa sunt în continuare marcate de tensiuni, acuzații și avertismente privind riscul unei escaladări militare. Cu toate acestea, discuțiile trilaterale desfășurate la Abu Dhabi pentru încheierea războiului din Ucraina par să fi deschis noi posibilități de dialog, scrie To Vima.

Șeful delegației ruse la negocieri, Vladimir Medinski, s-a declarat optimist în privința perspectivelor unui acord de pace. În paralel, emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner se pregătesc să se întâlnească din nou cu președintele rus Vladimir Putin și să continue discuțiile cu partea ucraineană.

Germania și Marea Britanie au transmis, la rândul lor, că nu exclud reluarea unor contacte directe cu Moscova.

Miza discuțiilor nu se limitează însă la oprirea luptelor din Ucraina. În centrul negocierilor se află și viitoarea arhitectură de securitate a Europei, un subiect asupra căruia Rusia vrea să aibă un cuvânt de spus. Guvernele europene încearcă, în același timp, să evite ca viitorul continentului să fie decis printr-un acord încheiat fără participarea lor efectivă.

Deocamdată, Moscova nu pare dispusă să facă concesii importante. Medinski a exclus posibilitatea unui schimb de teritorii controlate de Rusia în schimbul unor concesii din partea Ucrainei. El a susținut că zonele respective au fost transformate într-o „zonă de securitate”, care ar urma să se extindă în continuare.

Poziția evidențiază unul dintre cele mai dificile obstacole din calea unui acord: problema teritoriilor ocupate de Rusia.

Medinski: „Suntem mai aproape de pace”

După încheierea discuțiilor de la Abu Dhabi, Vladimir Medinski s-a declarat moderat optimist în declarațiile acordate presei ruse, afirmând că o înțelegere de pace este acum mai aproape.

Atât reprezentantul rus, cât și negociatorii ucraineni au vorbit despre progrese și despre o înțelegere comună în anumite chestiuni. Nu a fost însă anunțat un acord general, iar mediatorii americani au avertizat că lipsa de încredere dintre cele două părți continuă să reprezinte un obstacol major.

Medinski a afirmat că Rusia nu a primit nicio inițiativă concretă de pace din partea guvernelor europene și a pus sub semnul întrebării utilitatea unor negocieri directe cu acestea.

„Nu am primit nici măcar o inițiativă de pace, nicio propunere concretă din partea țărilor europene. Prin urmare, nu este clar ce am avea de discutat”, a declarat el.

Reprezentantul rus le-a recomandat europenilor să învețe de la emisarii americani, pe care i-a descris drept mai realiști și mai hotărâți să ajungă la un acord.

Declarațiile scot în evidență o divergență importantă: Moscova pare să prefere negocierile directe cu Washingtonul, în timp ce guvernele europene cer să participe la deciziile care vor stabili viitorul securității continentului.

Germania nu exclude discuții directe între Merz și Putin

La scurt timp după declarațiile critice ale lui Medinski la adresa Europei, un purtător de cuvânt al guvernului german a lăsat deschisă posibilitatea unor discuții directe între cancelarul Friedrich Merz și Vladimir Putin.

Oficialul german a spus că, în urma consultărilor de la Abu Dhabi dintre reprezentanții europeni, americani și ucraineni, s-a ajuns la o înțelegere asupra principalelor direcții de acțiune. Aceasta i-ar fi fost comunicată președintelui rus, iar pe baza ei ar putea avea loc noi discuții.

El a precizat însă că înțelegerea nu reprezintă un acord cu Rusia, ci rezultatul consultărilor dintre Ucraina și partenerii săi occidentali.

De la Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin rămâne deschis contactelor cu liderii europeni, inclusiv cu cancelarul german.

Peskov a mai spus că nu a fost luată încă o decizie privind participarea președintelui rus la summitul G20, programat să aibă loc la Miami.

Marea Britanie propune reluarea contactelor militare

Semnale privind posibilitatea unor noi contacte cu Moscova vin și din partea Marii Britanii, în pofida tensiunilor care continuă să afecteze relațiile dintre cele două țări.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a declarat că Moscova este dispusă să discute direct cu Londra la nivel militar, dacă partea britanică inițiază contactul.

Declarația a venit ca reacție la afirmațiile ministrului britanic al Apărării, Wes Streeting. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, acesta a spus că este nevoie de canale suplimentare de comunicare între cele două țări, în special între forțele lor armate.

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Scopul ar fi reducerea riscului unor interpretări greșite care ar putea duce la o escaladare militară nedorită.

„Îi pot recomanda cu încredere ministrului britanic al Apărării să contacteze Ministerul rus al Apărării. Vor răspunde la telefon și vor discuta”, a declarat Zaharova.

Reluarea unor canale de comunicare militară ar putea avea o importanță deosebită într-o perioadă de tensiuni ridicate între Rusia și statele europene. Astfel de contacte pot contribui la prevenirea unor incidente și la limitarea riscului unei escaladări necontrolate, chiar dacă negocierile de pace nu înregistrează progrese.

Witkoff și Kushner urmează să se întâlnească din nou cu Putin

Un rol esențial în eventualele progrese diplomatice îl au Statele Unite. Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova, pentru a-i prezenta rezultatele consultărilor de la Abu Dhabi și propunerile discutate în cadrul negocierilor.

Ulterior, cei doi sunt așteptați la Dublin, unde ar urma să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Discuția ar urma să vizeze contactele cu liderul rus și variantele de continuare a negocierilor.

Kushner a recunoscut că procesul diplomatic rămâne extrem de dificil, comparându-l cu încercarea de a împinge un bolovan la deal.

„Vedem toate elementele necesare pentru încheierea unui acord și încercăm să găsim o modalitate de a le pune împreună”, a afirmat el.

Emisarul american a mai spus că intenționează să discute cu Putin posibilitatea ca reprezentanți europeni să participe la următoarele runde de negocieri.

Pentru Washington, obiectivul nu este doar obținerea unui acord de încetare a focului, ci și stabilirea unor garanții care să împiedice izbucnirea unui nou conflict în viitor.

Acord pentru un nou schimb de prizonieri la Abu Dhabi

Unul dintre rezultatele concrete ale reuniunii de la Abu Dhabi a fost acordul Rusiei și Ucrainei privind organizarea unui nou schimb de prizonieri de război, descris de partea rusă drept unul de amploare.

Vladimir Medinski a anunțat înțelegerea la conferința de presă de după discuțiile trilaterale. El a precizat că detaliile schimbului urmează să fie făcute publice în curând și a anunțat că vor exista noi contacte între părți.

Nu a fost comunicat imediat nici numărul prizonierilor care vor fi eliberați, nici data la care va avea loc schimbul.

După prima zi a negocierilor, președintele ucrainean Volodimir Zelenski declarase, la Copenhaga, că și-ar dori revenirea a 1.000 de prizonieri de fiecare parte, posibil chiar a 1.500.

Anunțul rus confirmă existența unui acord de principiu privind schimbul, dar nu clarifică numărul persoanelor implicate.

Securitatea Europei, în centrul discuțiilor, dar cu europenii ținuți la distanță

Tonul declarațiilor de la conferința de presă de după negocieri a devenit mult mai dur atunci când reprezentanții ruși și americani au vorbit despre rolul Europei.

Medinski a susținut că securitatea continentului după război a fost una dintre temele centrale ale reuniunii. În opinia sa, conflictul din Ucraina a demonstrat că actualul sistem european de securitate este insuficient și are nevoie de o reformă profundă.

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El a comparat situația cu o problemă medicală care necesită un tratament complex, afirmând că „un simplu pansament nu este suficient”.

Reprezentantul rus a repetat că delegația sa nu a avut niciun contact cu oficialii europeni prezenți la Abu Dhabi și a pus sub semnul întrebării motivul participării acestora la reuniune.

Medinski a sugerat ironic că europenii ar fi venit în Emiratele Arabe Unite în scop turistic și că ar putea „aștepta în holul hotelului”.

El a acuzat guvernele europene că nu au prezentat propuneri concrete pentru negocieri și că, prin poziția lor, contribuie la moartea civililor și induc în eroare populația ucraineană. Europa ar putea reveni la masa negocierilor doar după ce „își va recăpăta conștiința”, a afirmat el.

În schimb, Medinski a avut cuvinte de laudă pentru reprezentanții administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pe care i-a descris drept oameni sinceri și eficienți.

„Emisarii lui Trump sunt oameni sinceri și eficienți. Rusia le este profund recunoscătoare”, a declarat oficialul rus.

Jared Kushner a criticat, la rândul său, lipsa unei poziții europene unitare. El a afirmat că ar fi un progres dacă statele europene ar reuși să desemneze o singură persoană care să vorbească în numele lor.

„Dacă Europa ar putea găsi o persoană care să vorbească în numele său, aceasta ar fi o realizare mai mare decât să fie inclusă de Rusia în negocieri”, a spus Kushner.

El a adăugat că actuala situație arată că ceva nu funcționează în procesul diplomatic și a subliniat că neîncrederea dintre Rusia și Ucraina rămâne profundă.

„În mod evident, ceva nu funcționează, din moment ce am ajuns în al cincilea an al celui mai îndelungat război pe care Europa l-a cunoscut de multă vreme. Realitatea este că, în acest moment, nu există nicio încredere între Rusia și Ucraina”, a declarat emisarul american.