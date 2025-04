Reforma structurii armatei ucrainene. Cum se face și de ce?

Ucraina își restructurează sistemul de comandă și control al forțelor armate prin crearea unor noi corpuri militare. Primul dintre acestea a fost deja format în jurul brigăzii Azov, una dintre cele mai eficiente unități de luptă ale țării, iar alte două urmează să fie constituite pe baza unor formațiuni din Garda Națională.

Noul sistem de corpuri de armată va reprezenta un nivel superior de comandă, integrând mai multe brigăzi. Specialiștii sunt convinși că această reorganizare va îmbunătăți coordonarea și eficiența pe front, relatează Kyiv Post.

Mai bine mai târziu decât niciodată?

Pe 23 februarie 2025, președintele Volodimir Zelenski a aprobat componența unui corp de armată și numirea a 18 potențiali comandanți. Fiecare corp va fi desemnat pe un sector al frontului și va avea sub comanda sa brigăzi permanente. Un corp standard va cuprinde cinci brigăzi, iar unele vor include șapte.

Forțele Terestre ale Ucrainei vor avea 13 corpuri de armată, plus două corpuri de asalt aerian, un corp de marină și două corpuri ale Gărzii Naționale.

„Timp de trei ani, am acumulat experiență unică în lupte aprige, am efectuat contraatacuri reușite și am devenit cei mai eficienți în utilizarea dronelor pe front. Am introdus tehnologii, am schimbat abordarea instruirii personalului și am creat cel mai bun sistem de recrutare din țară. Acum e timpul să extindem orizonturile”, a declarat Andri Biletski, comandantul celei de-a Treia Brigăzi de Asalt, fără a oferi însă detalii suplimentare.

De ce este nevoie de corpuri de armată?

Până acum, comanda la nivel de corp de armată a fost asigurată de grupări operaționale și operațional-tactice (OSUV și OTUV). Andri Haruk, istoric militar și profesor la Academia Forțelor Terestre din Ucraina, explică că structura pe corpuri de armată va duce la o calitate superioară a comenzii operaționale.

„Corpurile ar trebui să înlocuiască OSUV și OTUV. Brigăzile ar trebui să fie unite de o istorie comună, tipuri de arme și misiuni similare. Acum avem un «salată» de brigăzi diferite și unități «atașate» care sunt mutate haotic, pierzând coordonarea. Corpul de armată este o structură integrată”, spune Haruk.

Unul dintre motivele introducerii acestui sistem este creșterea numerică a armatei. În anii 2000, Ucraina a desființat structura pe corpuri, iar sub președintele Viktor Ianukovici, armata a fost slăbită intenționat, ajungând la un efectiv de doar 100.000 de militari – jumătate din aceștia fiind trupe de sprijin.

O nouă generație de comandanți

Totuși, corpurile din 2025 vor fi fundamental diferite de cele sovietice din anii ’90. Atunci, acestea erau doar unități administrative, nu tactice. Acum, schimbarea necesită ofițeri cu experiență și abilități superioare – o resursă de care Ucraina încă suferă.

Citește și: Atac aerian masiv asupra Ucrainei după expirarea armistițiului de Paște

„Avem nevoie de oameni care să poată planifica și conduce la nivel tactic – maiori, locotenenți-colonei și colonei care înțeleg situația strategică. Aceasta este o realitate militară complet nouă”, explică un analist militar.

De ce brigada Azov a fost aleasă prima?

Zvonurile despre transformarea brigăzii Azov într-un corp de armată circulau de mult. Unitatea, formată din ofițeri voluntari patrioti și reorganizată după standarde NATO, și-a dovedit eficiența în apărarea Mariupolului.

„Scopul principal al corpului de armată este unirea brigăzilor într-o singură zonă operațională pentru a îmbunătăți coordonarea. Majoritatea ofițerilor din comandă și statul major provin din brigada Azov”, a declarat un purtător de cuvânt al unității.

Spre deosebire de sistemul actual, în care brigăzile sunt rotite individual, corpurile vor acționa ca unități autonome, cu propriile structuri de logistică, drone.

Provocări și perspective

Deși reforma pare benefică, implementarea ei nu va fi lipsită de obstacole. Una dintre cele mai mari probleme rămâne lipsa cronică de comandanți experimentați. Războiul a provocat pierderi grele în rândul ofițerilor, iar formarea unei noi generații de lideri militari este un proces care necesită timp.

„Nu avem suficienți ofițeri de stat major care să poată gestiona structuri atât de complexe. Brigăzile noastre au învățat să lupte în mod autonom, dar gestionarea unui corp întreg este cu totul altceva”, recunoaște un colonel din Forțele Terestre.

În plus, unii observatori avertizează că reorganizarea pe parcursul războiului poate crea confuzii temporare, iar unele unități ar putea rezista schimbărilor din motive de obișnuință sau rivalități interne.

Viitorul armatei ucrainene

Dacă reforma va fi aplicată cu succes, corpurile de armată vor oferi Ucrainei o structură mai flexibilă și mai ușor de coordonat, asemănătoare modelelor NATO. Acest lucru va fi esențial nu doar pentru rezistența pe termen lung împotriva Rusiei, ci și pentru viitoarea integrare în structurile euro-atlantice.

Totuși, succesul depinde de mai mulți factori:

-Instruirea rapidă a noilor comandanți

-Asigurarea resurselor necesare (arme, echipamente, logistică)

-Menținerea moralului trupelor în condițiile unei lupte epuizante

Azov, 3AB și alte brigăzi de elită vor fi pilonii acestei transformări, dar întrebarea rămâne: vor reuși și celelalte unități să se adapteze la acest nou model?

Oricum ar fi, Ucraina demonstrează din nou că învață din experiența războiului și nu se teme să inoveze chiar și sub focul inamicului. Iar asta, în sine, este un semn al rezilienței, notează Kyiv Post.