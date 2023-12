Reconstrucția Ucrainei, un proiect de 400 de miliarde de dolari, în dezbatere în România

Conferința internațională “Reconstrucţia Ucrainei şi rolul strategic al României“, organizată de think tank-ul românesc New Strategy Center, discută în perioada 13-14 Decembrie 2023, la Sinaia, multiplele aspecte referitoare la procesul de reconstrucție a Ucrainei și evidențierea rolului strategic pe care România trebuie să-l joace în acest context.

Conferința reunește oficiali din Ucraina, Republica Moldova, din România și din alte state UE și NATO, experți independenți, reprezentanți ai mediului de afaceri, academic, ai corpului diplomatic, fiind cea mai amplă conferință din România dedicată acestei teme, conform informațiilor oferite de New Strategy Center.

Conferința este organizată sub patronajul Guvernului României. Agenda conferinței și biografiile speakerilor pot fi consultate accesând https://reconstruct-ukraine.ro/. Evenimentul va putea fi urmărit integral în format online pe site-ul www.newstrategycenter.ro sau pe pagina de Facebook New Strategy Center. Deși războiul din Ucraina continuă cu intensitate, este tot mai amplă dezbaterea la nivel internațional privind maniera în care se va desfășura procesul de reconstrucție și sursele sale de finanțare. Va fi cel mai amplu proces de reconstrucție de după al Doilea Război Mondial, depășind ca magnitudine și costuri celebrul Plan Marshall. Cele mai optimiste evaluări indică o valoare a costurilor de minim 400 miliarde USD, dar acestea cresc deoarece distrugerile provocate de Rusia continuă. Procesul de reconstrucție a debutat deja în regiunile eliberate în 2022 de sub ocupația rusă, așteptându-se ca dinamica sa să fie mult mai accelerate odată cu încetarea ostilităților. Este necesar ca România să participe din plin la acest proces, susținând companiile românești care au experiența și competența necesare pentru a participa în multiple domenii de interes la reconstrucția țării vecine.

Totodată, România trebuie să își asume rolul de hub pentru eforturile occidentale de reconstrucție a sudului Ucrainei, una dintre ariile cele mai afectate de război. Proximitatea față de regiuni precum Odesa, Mykolaiv, Herson sau Zaporojie crează un mare avantaj pentru România și face din țara noastră o platformă firească pentru companiile străine. Zona Galați-Brăila se poate dezvolta într-un hub logistic care, ulterior, cu finanțare europeană, să adauge și porturile Giurgiulești, din Republica Moldova, și Reni și Izmail din Ucraina. Ar putea fi un exemplu de cooperare transfrontalieră, cu efecte benefice pentru toate cele trei țări. Cooperarea transfrontalieră va dinamiza prezența economică și investițiile străine inclusiv în județele din estul României, aflate la granița cu Republica Moldova și Ucraina, zona Moldovei înregistrând încă decalaje de dezvoltare, comparativ cu alte regiuni ale României. În plus, România va avea avantajul unei surse de energie constante și predictibile pentru următorii 12-15 ani, vitală pentru companiile care fabrică mai ales materiale de construcții și care folosesc multă energie în procesul de producție. Este vorba de gazul din Marea Neagră, o sursă de peste 100 miliarde metri cubi (minim 8 m3 anual). În 2027, odată cu începerea producției din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, România va deveni cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Procesul de reconstrucție este, în același timp și un proces de modernizare a Ucrainei, în contextul aderării acestei țări la UE. România poate ajuta Ucraina, la fel și Republica Moldova, prin pregătirea reprezentanților administrației publice locale și centrale, prin cursuri de formare finanțate de UE. Reconstrucția sudului Ucrainei trebuie privită de România ca un proces care să angreneze și Republica Moldova, conectivitatea și dezvoltarea economică contribuind la bunăstarea României și a vecinilor noștri și la succesul integrării acestora în Uniunea Europeană.

New Strategy Center crede că este în interesul României ca Ucraina să fie un stat independent prosper, democratic, integrat în UE și NATO. Un stat stabil, predictibil și un bun vecin al țării noastre. Tocmai de aceea este necesar ca România să sprijine în continuare eforturile Ucrainei de a-și recâștiga suveranitatea asupra teritoriilor ocupate și să o susțină să devină un membru cu drepturi depline al comunității democratice euro-atlantice, precizează New Strategy Center.

New Strategy Center este un think tank românesc specializat în politică externă, de apărare și de securitate, o organizație non-partizană și non-guvernamentală. New Strategy Center își desfășoară activitatea pe trei paliere principale: furnizarea de contribuții analitice și consultanță de specialitate pentru factorii de decizie; organizarea de dezbateri regulate, atât interne, cât și publice, pe teme de actualitate; dezvoltarea activității externe prin parteneriate cu instituții sau organizații similare din întreaga lume, documente politice comune și conferințe internaționale. Regiunea Mării Negre și a Balcanilor sunt domenii prioritare de interes pentru New Strategy Center.