Pentagonul și-a dat acordul pentru o bază militară americană permanentă în Polonia. Decizia finală îi aparține lui Donald Trump

Pentagonul sprijină cererea Poloniei de a găzdui o bază militară americană permanentă, dar decizia finală îi aparține lui Donald Trump, care ar urma să o anunțe la începutul lunii decembrie. Varșovia a primit și o recomandare pozitivă pentru solicitarea de a cumpăra rachete americane Tomahawk.

Władysław Kosiniak-Kamysz, minitrul polonez al Apărării Foto: EPA/EFE

Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că Pentagonul a dat „undă verde“ unei baze militare americane permanente în Polonia, după discuții „de referință“ cu omologul său american, Pete Hegseth, purtate marți la Washington. El a precizat însă că decizia finală îi revine președintelui american.

Kosiniak-Kamysz se așteaptă ca Trump să dea aprobarea la începutul lunii decembrie.

Întrebat despre bază, pe care Varșovia o cere de multă vreme pentru a consolida flancul estic al NATO și a descuraja Rusia, Hegseth i-ar fi spus că „totul merge în direcția bună“.

„Înțelegem că acest lucru înseamnă că Pentagonul a dat undă verde pentru o bază militară americană permanentă în Polonia“, a spus Kosiniak-Kamysz în fața jurnaliștilor, după întâlnire.

Într-o postare ulterioară pe X, ministrul a numit discuțiile „un moment de cotitură“: „Ne apropiem de obiectivul nostru și suntem hotărâți să ducem lucrurile până la capăt. Pentru securitatea Poloniei!“

În prezent, în Polonia sunt staționați aproximativ 10.000 de militari americani, majoritatea în sistem de rotație. Varșovia vrea ca o parte din această prezență să devină permanentă.

Polonia s-a oferit să acopere costurile de infrastructură ale bazei, estimate de oficialii polonezi la între 15 și 17 miliarde de zloți (3,5–4 miliarde de euro).

„Partener strategic“ al SUA

Kosiniak-Kamysz a descris vizita la Washington drept „probabil cea mai importantă“ din istoria Ministerului polonez al Apărării.

„Este momentul în care pot spune cu toată responsabilitatea că Polonia nu mai este doar un aliat model al Statelor Unite, ci a devenit un partener strategic al acestora“, a adăugat el.

Discuțiile au loc în contextul în care Pentagonul se apropie de finalul unei analize privind cei aproximativ 80.000 de militari americani staționați în Europa. Această evaluare a alimentat temerile aliaților din NATO că Trump ar putea reduce prezența militară a SUA pe un continent aflat în cea mai gravă criză de securitate de la Războiul Rece, din cauza agresiunii Rusiei în Ucraina.

„Una dintre cele mai puternice armate din Europa“

Hegseth a prezentat Polonia drept un model pentru ceilalți aliați din NATO.

„Polonia construiește una dintre cele mai puternice armate din Europa, pregătită să își asigure securitatea și să își apere teritoriul“, a spus el. „Iar astăzi facem următorii pași pentru a adânci și mai mult alianța dintre noi.“

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Polonia vrea rachete Tomahawk

Kosiniak-Kamysz a anunțat că cele două țări au semnat un acord pentru intensificarea cooperării dintre industriile lor de apărare, inclusiv prin proiecte comune.

Printre subiectele discutate s-a numărat și cererea Poloniei de a cumpăra rachete de croazieră Tomahawk, fabricate în SUA, și lansatoare pentru acestea. Ministrul polonez a spus că Pentagonul a dat o „recomandare pozitivă“.

„Am depus această cerere în urmă cu câteva luni, iar răspunsul este că totul arată bine“, a declarat el.

Ministrul a avertizat că decizia finală privind vânzarea aparține Congresului SUA, dar a spus că Varșovia este optimistă.

Tomahawk sunt rachete de croazieră cu rază lungă, ghidate cu precizie, care pot lovi ținte aflate la aproximativ 1.600 de kilometri distanță. Zboară la altitudine joasă pentru a evita apărarea inamicului și pot fi lansate de pe nave de război, submarine și de pe sisteme terestre specializate.

Rachetele sunt folosite de armatele SUA și Marii Britanii și au fost utilizate în mai multe conflicte, inclusiv în recentele operațiuni americane din Orientul Mijlociu.

Polonia, pe care Trump a lăudat-o frecvent pentru cheltuielile mari cu apărarea, a fost aleasă luna trecută pentru a găzdui un centru european de service pentru interceptoarele PAC-3, folosite de căutatele sisteme de apărare antiaeriană Patriot.

Centrul, al cărei cost este estimat la aproximativ un miliard de zloți (227 de milioane de euro), va fi prima de acest fel în afara Statelor Unite. Ea va permite operatorilor europeni să întrețină rachetele fără a le trimite peste Atlantic.

Un proiect susținut de ambele tabere politice

Polonia, care se învecinează cu Ucraina, aflată în război, și cu enclava rusă puternic militarizată Kaliningrad, a propus oficial în mai înființarea unei baze militare americane permanente, pe care o consideră un factor puternic de descurajare împotriva unei posibile agresiuni ruse.

Nu a fost aleasă încă o locație, deși oficialii polonezi au identificat patru orașe luate în calcul.

Propunerea este un rar punct de acord în politica foarte polarizată a Poloniei. Guvernul premierului centrist Donald Tusk și președintele Karol Nawrocki, susținut de opoziția de dreapta, sprijină amândoi proiectul, în ciuda rivalității dintre ei.

Nawrocki, un naționalist apropiat de mișcarea MAGA a lui Trump, a fost creditat de președintele american cu contribuția la avansarea planurilor pentru bază. Guvernul Tusk a condus, la rândul său, negocierile oficiale cu Washingtonul.