Pensia unei profesoare a fost sistată. „Primisem două scrisori în care mă întrebau, în mod eufemistic, dacă sunt moartă“

Plățile au fost întrerupte de patru ori și au lăsat-o pe Eileen McGrath fără venit de Crăciun.

O profesoară pensionară a fost oprită de patru ori de la plata pensiei deoarece furnizorul de pensii refuză în mod repetat să accepte că nu este moartă, potrivit theguardian.com.

Eileen McGrath, în vârstă de 85 de ani, a rămas fără venit în perioada Crăciunului când Teachers' Pensions, care administrează plățile în numele guvernului britanic, a asociat-o în mod greșit cu un străin decedat.

"În noiembrie primisem două scrisori de la Teachers' Pensions în care mă întrebau, în mod eufemistic, dacă sunt moartă", a spus ea. "Am sunat imediat pentru a clarifica faptul că eram foarte în viață. Cu toate acestea, o săptămână mai târziu, au sosit alte două scrisori în care mă întrebau același lucru, așa că am scris înapoi pentru a reitera faptul că încă nu murisem."

Cu patru zile înainte de Crăciun, McGrath a descoperit că pensia ei nu fusese plătită. În ciuda unui nou apel la Teachers' Pensions, plata pensiei de văduvă pe care o primește și ea de la acest sistem a fost, de asemenea, oprită. Ambele plăți au fost efectuate în cele din urmă pe 2 ianuarie, după ce ea a depus o plângere.

McGrath a spus că i s-a cerut în mod repetat să își dovedească existența din 2020 și riscă să își piardă de fiecare dată veniturile. În timpul celui de-al doilea blocaj, ea a stat la casa fiului ei și a ratat scrisorile de verificare a situației sale. Ea a descoperit că există o problemă abia când pensia ei nu a fost plătită.

Femeia a căzut victimă a unei proceduri care verifică în mod regulat beneficiarii de pensii în registrul de decese pentru a preveni plățile neeligibile. Potrivit Departamentului pentru Educație (DfE), care supraveghează pensiile profesorilor, înregistrările din registrul de decese pot fi comparate cu cele ale membrilor sistemului, chiar dacă datele personale diferă.

DfE a declarat pentru The Guardian că, odată ce a fost identificată o posibilă potrivire, beneficiarului i se poate cere să confirme că nu este vorba de același străin decedat la fiecare 12 luni, deoarece sistemul, administrat de Capita, nu înregistrează o legătură infirmată.

În scrisorile trimise pensionarilor după o potrivire se precizează că un nou proces oferă actualizări de la General Register Office cu privire la schimbările de circumstanțe personale și solicită beneficiarului să ia legătura cu el. Cu toate acestea, scrisorile nu menționează niciun termen limită sau faptul că plățile vor înceta dacă nu răspund în termen de 28 de zile. Un purtător de cuvânt a declarat că acest lucru a fost făcut "pentru a evita provocarea de supărări".

McGrath a spus: "După ce am depus plângerea, pensia mea a fost restabilită, dar nu am primit nicio scuză. Oficiul General de Evidență a Persoanelor listează numele complet și anul nașterii persoanelor decedate. Este practic imposibil să mai existe alți profesori pensionari cu numele și data nașterii mele care să moară an de an".

Ea a spus că scrisorile nu clarificau faptul că pensionarii ar trebui să ia legătura cu ei dacă situația lor nu s-a schimbat.

"Chiar cred că ar fi mai dureros să fii avertizat că îți poți pierde pensia dacă nu răspunzi în termen de 28 de zile, decât să ți se oprească plățile fără preaviz?", a spus ea. "Acesta este teritoriul lui Alice în Țara Minunilor".

"Din fericire, am destui bani în contul meu de economii pentru a face față acestor incidente, dar sunt sigură că nu este cazul tuturor", a declarat McGrath. "În plus, este neplăcut și angoasant să ți se spună periodic că te cred mort".