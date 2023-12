O pensionară din Germania, plecată în lume cu un camion 8x8, a rămas blocată în Iran VIDEO

Petra Schurman, o pensionară de 64 de ani, din Germania, fostă economistă, care a plecat în lume la volanul unui camion militar 8x8, convertit într-o casă pe roți, a rămas blocată în Iran după ce motorul uriașei sale mașini s-a făcut bucăți.

„Mi s-a stricat motorul și am nevoie de unul nou. Sunt în Iran încercând să aranjez totul astfel încât să poată continua”, a scris Petra pe pagina de Facebook Katweltreise, acolo unde postează imagini din aventura sa.

Tot pe Facebook, Petra a pus și imagini din care se poate vedea că motorul „monstrului” cu care a plecat în lume s-a spart atât de tare încât nu mai poate fi reparat.

Pe grupul de Facebook CamperVan România, dedicat pasionaților de mașini convertite în autorulote, situația Petrei Schurman a generat discuții despre modul de rezolvare a problemei.

„Destul de dificil de introdus un motor în Iran. Am niște prieteni cu mașină identică, problemă asemănătoare și nu au reușit sa aducă nici în Turcia motorul. Au rezolvat cu ce au găsit local și au făcut cale întoarsă în Bulgaria pentru schimbare”, a comentat un membru al grupului.

„Normal nu prea are moarte un astfel de motor, doar ca motoarele de generație veche erau construite să meargă cu motorină în care era și parafină. Astfel se făcea ungerea la pompa de motorină, ținea și presiunea în rampă, dar și injectoarele funcționau bine. Eu puneam în motorină ulei 2T ca să evit problemele, adică pilitura în injectoare”, a scris un alt membru al grupului.

Povestea Petrei Schurman

În aventura în care a pornit după ce s-a pensionat, în urma unei cariere în consultanță fiscală, Petra Schumann a trecut și prin România, dezvăluindu-și povestea, printre alții, pentru Pressone și TVR Info.

„Mulți oameni îmi fac poze când parchez camionul. De multe ori nici nu cer voie. Și în fiecare țară m-am întâlnit cu reporteri. Dar comunitatea mea de fani mă și ajută. Dacă într-o zi n-o să mai postez ceva, oamenii or să se întrebe dacă mi s-a întâmplat ceva și or să tragă un semnal de alarmă”, a declarat Petra Schurman pentru Pressone.

Potrivit sursei citate, containerul în care locuiește femeia este, din multe puncte de vedere, mai confortabil decât multe garsoniere pe care le găsești de închiriat în București. Are un pat mare, înconjurat de ferestre. Baterii, panouri solare, generator. Chiuvetă, frigider, plită, o baie cu duș cu apă caldă, toaletă, și chiar mașină de spălat – totul electric.

„Nu sunt mulți oameni nici în Germania care ar face ce fac eu. Mai ales femei. Nu vor să-și lase bărbații, copiii, câinele, casele, mașinile. Dar aș zice: dacă chiar vrei să o faci, fă-o. Nu-ți fie frică. Eu, cel puțin, o să-mi închei călătoria doar când nu mai sunt în stare să-mi conduc singură camionul”, a mai declarat Petra în reportajul Pressone.