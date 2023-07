Pădurea care a devenit un nou punct fierbinte al frontului din est. „Am dus bătălii mai îngrozitoare decât la Bahmut”

Axa Kupiansk-Lîman din estul Ucrainei se transformă rapid într-unul dintre cele mai fierbinți puncte ale războiului, în condițiile în care forțele invadatoare ruse se străduiesc de luni de zile, fără succes, să cucerească regiunile estice Lugansk și Donețk.

Printre obstacolele care le stau în cale se numără pădurea Serebrianski, situată în apropiere de orașul Kreminna (Lugansk) și considerată poarta de intrare spre orașul Lîman, eliberat la doar o zi după ce Moscova a pretins că l-a anexat, dar unde în prezent rușii atacă, relatează Daily Beast.

Armata ucraineană raportează că Rusia a concentrat peste 100.000 de soldați și 900 de tancuri în estul Ucrainei.

Această mobilizare masivă de trupe este un semnal al disperării lui Vladimir Putin după o victorie care să-i ofere o cale de ieșire din „operațiunea sa eșuată”, a subliniat într-un interviu pentru The Daily Beast Sviatoslav Dubina, un comandant de pluton ucrainean care apără o poziție în zonă.

„Există un loc numit pădurea Serebrianski, unde am avut de dus bătălii chiar mai îngrozitoare decât în orașul Bahmut, deoarece aici nu există ziduri de beton care să ne protejeze, ci doar copaci și tranșeele pe care le-am săpat”, a spus Dubina, apreciind că forțele ucrainene nu pot câștiga războiul în fața superiorității ruse decât prin tehnologii sofisticate dublate de tactici inteligente. Aliații occidentali nu ar trebui să mai aștepte luni de zile ca anul trecut să furnizeze armele de înaltă precizie de care nevoie armata ucraineană, subliniază comandantul de pluton.

Potrivit serviciilor secrete ucrainene, Putin ar fi ordonat trupelor sale să ocupe întreaga regiune ucraineană Donețk și Luhansk până în luna martie a acestui an. Printre obstacolele care stau în calea controlului deplin al acestor regiuni se află și pădurea Serebrianski, considerată poarta de intrare spre orașul Lîman. Până acum planul rușilor în acest sens s-a soldat cu eșec.

„Cel mai roz scenariu pentru ruși ar fi dacă trupele noastre s-ar retrage până la râul Severski Donețk - asta ar însemna că Rusia a preluat regiunea Lugansk”, a explicat comandantul în vârstă de 49 de ani. „Acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă ar reuși să străpungă apărarea noastră din regiunea Lugansk".

Mai multe clipuri publicate pe rețelele sociale surprind efective rusești luând cu asalt poziții din pădurea Serebrianski.

Plutonul lui Dubina s-a instalat în pozițiile actuale la începutul lunii martie, după ce eliberase teritorii ocupate din regiunea Harkov. De la începutul lunii martie și până la mijlocul lunii aprilie, acestea s-au aflat sub un foc continuu, dar au rezistat.

„Ne-au luat zilnic cu asalt, uneori de cinci sau șase ori pe zi. Asta se întâmpla deja chiar înainte de a ajunge noi. Soldații ruși desemnați să sape fortificații ar fi trebuit să sape opt metri de tranșee pe tură.... săpau chiar și sub focul artileriei noastre, în grabă pentru a le finaliza”, a relatat Dubina.

De la începutul contraofensivei, la 8 iunie, forțele ucrainene au recucerit aproximativ 500 de kilometri din teritoriul său, croindu-și drum prin câmpurile minate rusești și purtând bătălii brutale. Dacă ar fi fost mai bine echipate, s-ar fi descurcat și mai bine, a explicat acest comandant de pluton.

„Echipamentul video de observare la distanță, care costă în jur de 15 dolari, ar fi putut înlocui patru soldați de care avem nevoie pentru a menține pozițiile sub supraveghere timp de 24 de ore pe front”, a spus Dubina. „Pentru a câștiga acest război, trebuie să salvăm viețile tuturor soldaților noștri. Am putea face acest lucru doar prin echiparea forțelor noastre cu mai multe drone și tehnologie. În schimb, am așteptat luni în șir să primim muniție, până când comandanții noștri practic au strigat după ajutor - am pierdut timp”.

Michael Bociurkiw, membru senior al Consiliului Atlantic, a împărtășit preocupări similare cu privire la muniție.

„Forțele rusești au un moral slab și sunt slab echipate, dar strategia pe care o folosesc reprezintă, din păcate, decalajul de timp pentru aprovizionarea cu muniție. Având în vedere situația, Ucraina ar putea începe să lanseze rachete cu rază lungă de acțiune - fie că Occidentului îi place sau nu - asupra unor ținte militare cheie din teritoriul ocupat de Rusia. Situația se va intensifica”, a explicat el pentru The Daily Beast.

Operațiunea rusă din această regiune este cunoscută și sub numele de „marele proiect al lui Gherasimov (comandantul campaniei militare ruse din Ucraina -n.red)” , a declarat pentru Daily Beast Aleksi Arestovici, analist din Kiev și fost consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

„Rușii și-au dat seama că suntem pregătiți pentru principala noastră ofensivă în sud, așa că au decis că este timpul să ne distragă atenția în est și au întărit acea parte a frontului cu 100.000 de soldați și 900 de tancuri. Doar că acela este un loc foarte dificil pentru ofensiva rusă - sunt dealuri, păduri și râuri”, a observat Arestovici.

Acesta a explicat că de la începutul lunii mai armata ucraineană a reușit să câștige bătăliile de artilerie „datorită armelor noastre de mare precizie” – precum obuzierele Hammer, M777 și RCH-155 SAU - contra cărora rușii nu au putut face nimic.

Însă de atunci armata ucraineană se confruntă cu deficite de muniții vitale de aproape orice tip.

„Avem deficite nu numai în privința armelor de înaltă precizie și a rachetelor, ci ne lipsesc și cele elementare muniții: mortiere, mitraliere. Dar trebuie să apărăm granița de o mie de kilometri cu Belarus în nord și granița cu Transnistria în sud, așa că forțele nu pot fi concentrate doar în regiunea Lugansk, unde sunt forțe rusești mult superioare”, a explicat Arestovici pentru The Daily Beast.