O cunoscută scriitoare germană a fost găsită moartă pe ambarcațiunea sa din Hamburg. Anchetă pentru deces violent

Poliția a deschis o anchetă pentru crimă după ce Alexandra Fröhlich a fost găsită moartă pe ambarcațiunea sa de pe Elba.

O anchetă pentru crimă a fost demarată după ce o romancieră germană de succes a fost găsită moartă pe o barcă de agrement din Hamburg, ea fiind atacată violent, a declarat poliția.

Alexandra Fröhlich, în vârstă de 58 de ani, ale cărei romane au ocupat un loc proeminent pe listele de bestselleruri din Germania, a fost găsită marți dimineață, au declarat autoritățile.

Cazul a fost transferat rapid la echipa de criminaliști, pe baza dovezilor că a fost atacată. Autoritățile au refuzat să ofere mai multe detalii, în afară de faptul că au fost colectate probe medico-legale și a fost prezentat un raport al medicului legist, potrivit The Guardian.

Potrivit radiodifuzorului local NDR, care citează surse din poliție, Fröhlich a fost împușcată. Anchetatorii au lansat un apel către potențialii martori care ar fi putut observa activități suspecte pe sau în jurul bărcii-casă de culoare vișinie în care locuia Fröhlich, pe malul Holzhafen al râului Elba, în districtul estic Moorfleet.

Fiul ei i-a descoperit cadavrul marți dimineață, potrivit poliției, care crede că femeia a murit între miezul nopții și 5.30 dimineața.

„Conform informațiilor actuale, rudele au găsit-o pe femeia în vârstă de 58 de ani fără viață pe barca unde locuia și au alertat pompierii, care au putut doar să confirme decesul femeii”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru presa locală. „După evaluarea urmelor și a probelor, autoritățile de anchetă cred acum că femeia a murit ca urmare a violenței”.

Purtătorul de cuvânt a declarat că anchetatorii analizează posibilii suspecți și dacă este posibil ca ucigașul să fi fost cunoscut de Fröhlich. „Având în vedere ancheta în curs, nu pot fi furnizate informații suplimentare în acest moment”, a spus el.

Mass-media a raportat că scafandrii se aflau la locul crimei, pe fondul speculațiilor că arma ar fi putut fi aruncată în Elba.

Fröhlich a început ca jurnalist, inițial în Ucraina, unde a fondat o revistă pentru femei la Kiev. Ulterior, a lucrat ca jurnalistă independentă în Germania la reviste pentru femei și alte reviste, precum Stern, înainte de a se apuca de scris romane.

În 2012 și-a publicat romanul de debut, ”Soacra mea rusoaică și alte catastrofe”, despre care a spus că se bazează pe propria experiență de a fi căsătorită cu un rus. Romanul a intrat pe lista de bestselleruri a revistei Der Spiegel, unul dintre cei mai bine observați indicatori ai vânzărilor de ficțiune și nonficțiune din Germania, unde a rămas timp de câteva luni. Ulterior, a fost tradusă în franceză. Un critic de la acea vreme a descris-o drept „o satiră hilară vest-est”.

În 2016 a publicat romanul polițist Death is a Certainty, care a avut un succes similar, iar în 2019 a urmat Skeletons in the Closet. Ambele au fost publicate de Penguin. Romanele sale au fost caracterizate de un amestec de umor, povești de familie și subiecte sociale.