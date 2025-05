Bugetul UE pentru următorii 7 ani va fi alocat după o regulă strictă: „Cine vrea bani europeni trebuie să respecte valorile europene”, a explicat Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului cu privire la bugetul european. România ar putea pierde, la fel ca Ungaria, bani europeni.

„Cine vrea bani europeni trebuie să respecte valorile europene”, a susținut eurodeputatul Siegfried Mureșan (PPE / PNL), al cărui raport privind prioritățile Parlamentului European referitoare la viitorul buget al UE (2028–2034) a fost votat astăzi de plenul Parlamentului European.

Negociatorul-șef al Parlamentului cu privire la bugetul multianual a subliniat că „Parlamentul European susține regula privind condiționarea fondurilor europene de respectarea statului de drept care există din 2021. Trăim timpuri în care cei care cred în Europa trebuie să fie uniți, trebuie să-și apere valorile și bugetul ar trebui să fie cheltuit având în vedere acest lucru”.

Reguli clare de suspendare a fondurilor europene

Mureșan a susținut că Parlamentul dorește ca această corelare între fondurile europene și respectarea statului de drept să continue și să devină cât mai transparentă. „Vrem ca regulile pe baza cărora se fac eventuale suspendări de fonduri europene se fie foarte clare și să fie cunoscute de guvernele tuturor statelor membre, astfel încât să nu mai existe impresia în spațiul public că deciziile sunt luate pe baza unor criterii politice”, a detaliat el.

Mureșan a dat exemplul Ungariei care are blocate o mare parte dintre fondurile europene. „Acest lucru este regretabil, ne dorim ca fondurile europene să ajungă la cetățenii maghiari, așa cum ajung și la cetățenii din alte state membri ale UE. Acest lucru nu este posibil din cauza atacurilor la adresa statului de drept, din cauza atacurilor la presa independentă, liberă din Ungaria”, a detaliat liberalul.

Vicepreședintele grupului popularilor europeni, Siegfried Mureșan a arătat că Parlamentul dorește metodologii clare privind aplicarea acestor condiționalități în viitor, astfel încât „un guvern care are fonduri europene suspendate, înghețate sau blocate, să nu se poată victimiza, să nu poată prezenta această decizie ca pe decizie politică împotriva sa. Criteriile să fie foarte clare și guvernele să știe care sunt consecințele pe care încălcarea regulilor, a legilor și a valorilor europenele le vor avea asupra fondurilor europene”.

Din 100 de miliarde absorbite, cu 5 miliarde au fost probleme

Întrebat despre cele mai frecvente sau grave încălcări ale statului de drept care au dus până acum la suspendarea fondurilor europene, Mureșan a precizat: „Realitatea este următoarea. De când România a aderat la Uniunea Europeană, am absorbit peste 100 de miliarde de euro fonduri europene, am contribuit cu aproximativ 30 de miliarde de euro la bugetul Uniunii Europene. Am obținut aproximativ 70 de miliard de euro, de aproape trei ori mai mulți bani față de cât am contribuit. Din cele aproximativ 100 de milioane de euro absorbite, am pierdut, de când suntem stat al Uniunii Europene, mai puțin de 5 miliarde de euro”.

Liberalul a subliniat că realitatea ne arată că în România absorbția de fonduri europene este mai bună decât percepția. „Același lucru este valabil și pentru nereguli. Da, există nereguli, există și ilegalități, acestea însă, e clar că, nu sunt regula, ci excepția. Marea, mare majoritate a fondurilor europene sunt corect folosite, ajung la beneficiarii pentru care sunt destinați, pentru a ne asigura că banii sunt bine folosiți.”

Liberalul a susținut că s-au creat o serie de instituții, precum instituția Procurorului Șef European, instituție care este întărită de la an la an, avem Oficiul European de Luptă Antifraudă, Curtea Europeană de Conturi. „Aceste instituții investighează frauda cu fonduri europene, îi trag la răspundere pe cei vinovați, nu este rolul meu pentru a vorbi despre cazuri individuale, justiția se ocupă de cazuri individuale. Este însă datoria noastră să ne asigurăm că banii sunt bine folosiți. Am creat instituții puternice pentru a ne asigura că evaziunea, frauda, neregulile, acolo unde ele există să fie investigate, sancționate și mai ales din munca instituției cu Procurorului-Șef European, cred că vom vedea rezultate semnificative în următorii ani”, explică Mureșan.

Cu un președinte anti-european România va pierde inclusiv fonduri europene

Mureșan a vorbit și despre mesajul președintelui PPE, Manfred Weber, cu privire la alegerile din România. „Alegerile prezidențiale din România sunt importante nu doar pentru viitorul european al României, ci și pentru Uniunea Europeană în ansamblu. Datorită importanței României în regiune, datorită sprijinului acordat Ucrainei, datorită faptului că președintele României participă la reuniunile Consiliului European și joacă un rol activ în procesele de integrare europeană, datorită faptului că în, în ultimii ani, în ciuda discuțiilor, din plan intern, România a fost mereu condusă în spirit pro-european. Din toate aceste motive, rezultatul alegerilor din România este esențial pentru lumea europeană în ansamblu”, a precizat liberalul.

El a subliniat că un președinte pro-european va putea obține foarte multe lucruri pentru România pe plan european. „Un președinte anti-european care încalcă și nu respectă regulile europene va izola România, iar cetățenii români vor avea de pierdut, poate inclusiv foarte concret, prin suspendarea de fonduri europene. Regulile europene sunt foarte clare: încalci valorile europene vei avea fondurile europeni suspendate.”

Mureșan a arătat că nu dorește ca acest lucru să se întâmple, dar „avem datoria să spunem oamenilor că un președinte care va încălca regulile europene, valorile europene, legea europeană, riscă suspendarea fondurilor europene și oamenii trebuie să știe acest lucru pentru a putea decide în cunoștință de cauză”.

Vicepreședintele PPE, Siegfried Mureșan a felicitat Partidului Național Liberal și UDMR pentru că, imediat după primul tur al alegerilor prezidențiale, au decis să susțină candidatul pro-european.

„Sigur că există poate diferențe între Nicușor Dan și partidele care nu l-au susținut înainte de primul tur, dar toate aceste diferențe sunt mult mai mici față de ceea ce separă partidele membre ale PPE de candidatul antieuropean extremist, populist, radical, numit George Simon. Cine pretinde a fi pro-european trebuie să arate acest lucru prin acțiuni, nu prin vorbe, și trebuie s-o arate mai ales în momentele dificile. Noi la PPE avem o poziție clară în susținerea candidatului pro-european. Sperăm că înțelege și ceilalți riscul pe care un președinte anti-european înseamnă pentru români”, a concluzionat Mureșan.