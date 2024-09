„M-am așezat la capătul canapelei și apoi...”. Mărturia uneia dintre victimele miliardarului Mohamed Al Fayed

La mai bine de un an de la moartea afaceristului Mohamed Al Fayed, fost proprietar al lanțului de magazine Harrods din Londra, mai multe femei și-au luat inima în dinți și au dezvăluit că au fost abuzate sexual. Una dintre victimele bărbatului a vorbit despre suferința trăită, numindu-l pe miliardar drept un „prădător bolnav”.

În timpul unei conferințe de presă la Londra, una dintre victime, Natacha, a mărturisit că din clipa în care a acceptat slujba oferită de miliardarul Mohamed Al Fayed a simțit că a „intrat în bârlogul unui leu”, conform The Guardian.

Femeia a spus că slujba sa presupunea un „șir de mușamalizări, înșelăciuni, minciuni, manipulări, umilințe și abateri sexuale grave ”.

Ba mai mult, Natacha a susținut că Al Fayed „a profitat de cei mai vulnerabili - cei dintre noi care trebuiau să plătească chiria și unii dintre noi care nu aveau părinți care să îi protejeze” și l-a descris drept o figură „extrem de manipulatoare”.

„Erau jucării sexuale la vedere”

Potrivit spuselor femeii, miliardarul a încercat din răsputeri la început să o facă se simtă în siguranță și confortabil la locul de muncă.

„Mohamed Al Fayed, un prădător bolnav, m-a ademenit folosind același modus operandi pe care l-a folosit de nenumărate ori. Am fost supusă unor teste pentru SIDA și boli cu transmitere sexuală fără consimțământ, iar acum cred, privind în urmă, că am fost verificată pentru puritatea mea”, a declarat ea.

După ce a reușit să o „ademenească”, femeia a declarat că omul de afaceri a profitat de întâlnirile private pentru a o supune unei serii crescânde de abuzuri fizice. Acestea au culminat cu chemarea ei la apartamentul său „sub pretextul unei evaluări a activității”.

„Ușa a fost închisă în urma mea ... Am văzut ușa dormitorului său parțial deschisă - erau jucării sexuale la vedere. M-am simțit îngrozită. M-am așezat la capătul canapelei și apoi... Mohamed Al Fayed, șeful meu, persoana pentru care lucram, s-a urcat pe mine”, a mai spus Natacha.

După ce a reușit să scape din mâinile lui Al Fayed, femeia susține că bărbatul a început să râdă de ea și că nu trebuie să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat în apartament.

„A râs de mine. Apoi și-a revenit și mi-a spus, în termeni foarte clari, că nu trebuie să suflu niciodată o vorbă despre asta nimănui. Dacă aș fi făcut-o, nu aș mai fi lucrat niciodată în Londra, iar el știa unde locuiește familia mea. M-am simțit speriată și îngrozită”, a mai adăugat ea.

„Am vrut doar să se termine”

O altă victimă a miliardarul a dezvăluit pentru BBC că a fost violată după ce a rămas peste noapte într-unul dintre apartamentele lui Al Fayed după o tură târzie la locul de muncă.

„Am arătat clar că nu vreau să se întâmple asta. Nu mi-am dat consimțământul. Am vrut doar să se termine”, a mărturisit victima.

„Îmi amintesc că îi simțeam corpul pe mine, greutatea lui. Îl auzeam făcând acele zgomote. Și mă gândeam la altceva”, a mai spus aceasta.

O altă femeie, care a fost asistenta personală a lui Fayed între 2007 și 2009, a spus în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4 că a fost „obligată” să efectueze teste ginecologice pentru a obține slujba și a crezut că testele erau pentru depistarea infecțiilor cu transmitere sexuală.

Fosta asistentă a precizat că omul de afaceri a violat-o în timpul unei călătorii la Paris și că s-a simțit „îngrozită” după aceea.

„La Paris, erau agenți de securitate care patrulau prin casă, erau agenți de securitate în afara casei. Am fost închiși într-o proprietate păzită. Am fost escortați acolo în acea zi de către poliție, așa că am simțit că nici măcar nu puteam să mă duc la poliție, chiar dacă puteam să ies din proprietate”, a spus aceasta.