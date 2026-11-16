Marine Le Pen promite menținerea ajutorului francez pentru Ucraina în cazul unei victorii prezidențiale

Marine Le Pen, lidera extremei drepte franceze, a declarat luni că Franţa va continua să acorde Ucrainei asistenţă materială şi umanitară dacă ea va fi aleasă în funcţia de preşedinte primăvara viitoare.

Marine Le Pen Foto: EPA EFE

Franţa nu dispune de bugetul necesar pentru a oferi Ucrainei un sprijin financiar mai substanţial, însă Le Pen ar onora angajamentele deja asumate faţă de Ucraina, inclusiv un împrumut comun al Uniunii Europene în valoare de 90 de miliarde de euro, a adăugat Le Pen într-un comunicat după întâlnirea cu Vadym Omelchenko, ambasadorul Ucrainei în Franţa, scrie News.

Le Pen i-a spus ambasadorului să-i transmită preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski că ar fi disponibilă să se întâlnească cu acesta la Bruxelles sau la Paris, în timp ce Omelchenko a afirmat într-o declaraţie proprie că Le Pen a fost invitată să viziteze Ucraina.

Zelenski a insistat că Europa, şi în special Franţa, trebuie să aibă un loc la masa negocierilor de pace menite să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina, a spus Omelchenko.

Omelchenko a declarat că el şi Le Pen au discutat punctele lor de vedere cu privire la aderarea Ucrainei la UE şi la NATO, precum şi la cooperarea în sectoarele digital, al energiei nucleare şi al apărării.

Le Pen, care în trecut şi-a exprimat admiraţia faţă de preşedintele rus Vladimir Putin, s-a opus aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, un obiectiv important pentru Kiev.

Le Pen este considerată favorita în alegerile prezidenţiale din Franţa de anul viitor, sondajele indicând că va ocupa primul loc în primul tur.