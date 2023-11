Lucrătorii străini din asistența socială, „exploatați” în Marea Britanie. Primesc jumătate din banii britanicilor și plătesc taxe mai mari

Lucrătorii străini din asistența socială din Marea Britanie afirmă că sunt plătiți cu sume de până la 5 lire sterline pe oră (mai puțin de jumătate din salariul minim) și li se iau taxe despre care nici măcar nu știau la angajare.

Lucrătorii străini, printre care și unii români, sunt "exploatați pe scară largă", a anunțat un sindicat din domeniul asistenței sociale.

Sindicatul Unison dă exemplu unei femei din Botswana care a declarat că a lucrat în asistența domiciliară de la 6 dimineața la 10 seara, șase zile pe săptămână, dar a fost plătit cu mai puțin de jumătate din salariul minim legal.

Compania din Wiltshire a concediat-o după ce a pierdut contractul cu consiliul local, iar acum aceasta se teme că va fi deportată. O altă companie din Cambridgeshire, care a făcut recrutări din străinătate, s-a închis săptămâna trecută, lăsând lucrătorii pe drumuri, riscând să fie expulzați, scrie The Guardian.

Într-un alt caz, citat de sindicat, un angajator a cerut 4.000 de lire sterline pentru "costurile de formare" când un lucrător migrant din domeniul asistenței sociale a încercat să plece la un loc de muncă în Sistemul Național de Sănătate (NHS).

De asemenea, un alt lucrător din domeniul asistenței sociale a aflat că trebuie să plătească taxe administrative ascunse, inclusiv 395 de lire sterline pentru "inducție culturală".

Astfel de incidente au ieșit la iveală în contextul în care se raportează că ministrul imigrației, Robert Jenrick, a elaborat opțiuni pentru a limita imigrația, inclusiv interzicerea lucrătorilor de a aduce dependenți sau limitarea acestora la o singur rudă.

Ministerul de Interne britanic a extins vizele de muncă calificată pentru lucrătorii străini din asistența socială în februarie 2022 pentru a ajuta la ocuparea a 165.000 de locuri vacante în asistența socială.

7% dintre lucrătorii străini vin din Uniunea Europeană

Majoritatea recruților au venit din Nigeria, India și Zimbabwe, potrivit Skills for Care, o agenție finanțată de guvern. De când Marea Britanie a adăugat lucrătorii din asistența socială pe lista de ocupare a deficitului de forță de muncă, 14% dintre lucrătorii din asistența socială din Anglia provin acum din țări non-UE (excluzând Marea Britanie), în timp ce 7% provin din UE, printre aceștia și români.

Secretarul general al Unison, Christina McAnea, a declarat: "Sistemul de asistență s-ar prăbuși fără personalul străin. Demonizarea acestor lucrători nu va face nimic pentru a rezolva criza asistenței sociale."

Aproximativ 78.000 de persoane au obținut vize pentru a veni și a lucra în asistența socială până în iunie 2023. Dar regulile stipulează că dacă un lucrător este concediat sau dacă angajatorul său își închide porțile, acesta trebuie să găsească un nou angajator sponsor în termen de 60 de zile sau va fi expluzat. Acest lucru le oferă angajatorilor un control suplimentar asupra lucrătorilor iar Unison îndeamnă guvernul să le permită mai mult timp pentru a-și găsi un nou loc de muncă.

Lucrătorii migranți care rămân fără loc de muncă se tem de expulzare

"Trăiesc cu frică de când am ajuns aici", a declarat una dintre femeile care lucrează în domeniu. "Am probleme să am încredere în cineva, pentru că mi s-a insuflat frica când am ajuns", a mai spus aceasta.

Femeia are un loc de muncă nou, dar angajatorul său actual nu a fost încă de acord să îi sponsorizeze viza, iar termenul de 60 de zile expiră în această săptămână.

"Lucrătorii din asistența socială din străinătate au fost încurajați să vină aici pentru a sprijini pe cei nevoiași, doar pentru ca unii angajatori să îi trateze ca pe niște oameni de nimic”, spune McAnea.

"Guvernul trebuie să înceteze să fie complice și să permită să se întâmple aceste abuzuri. Guvernul trebuie să reformeze regulile de imigrație, nu să le facă mai draconice", a mai declarat ea.

O altă lucrătoare din asistența socială care a venit din Filipine a spus că ea și alții au fost "lăsați de izbeliște ca și cum nu am mai exista" de o companie de îngrijire care a intrat în faliment.

"Personalul străin se simte foarte confuz și manipulat", a spus ea sindicatului. "Au ținut închiderea secretă până în ultimul moment, astfel încât să ne poată folosi până când nu mai aveau nevoie de noi."

Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: "Nu tolerăm abuzul pe piața muncii și unde identificăm practici de exploatare desfășurate de sponsori, luăm măsuri. Aceasta poate include revocarea licenței lor.”