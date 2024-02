LIVE TEXT | Război în Ucraina. Rusia spune că Marea Britanie „încă nu a răspuns” pentru „zelul” său de a susține politica provocatoare a SUA. O nouă tactică la Moscova: sunt reținuți mai puțin protestarii și mai mult jurnaliștii

Poliția din Moscova a reținut la un protest al soțiilor soldaților ruși 27 de persoane, dintre care majoritatea erau jurnaliști ruși și străini.

UPDATE Kremlinul își dublează sprijinul pentru Iran, în timp ce SUA efectuează lovituri pentru a preveni atacurile împuterniciților iranieni în Irak, Siria și Yemen împotriva țintelor americane și altor ținte. Ministerul rus al Afacerilor Externe (MFA) a condamnat atacurile de răzbunare ale SUA împotriva pozițiilor miliției susținute de Iran în Irak, Siria și Yemen pe 3 februarie. SUA au lansat o serie de atacuri aeriene de represalii împotriva țintelor din Irak, Siria și Yemen pe 2 și 3 februarie, în urma unei lovituri cu drone din 28 ianuarie a unei miliții irakiene susținută de Iran, care a ucis trei militari americani în nord-estul Iordaniei. Purtătorul de cuvânt al MAE al Rusiei, Maria Zakharova, a condamnat atacurile drept „un act flagrant de agresiune americano-britanica” și a susținut că ele demonstrează „natura agresivă” a politicii SUA și „desconsiderarea totală a dreptului internațional”. Zakharova a susținut că atacurile aeriene americane sunt „ special concepute” pentru a aprinde și mai mult conflictul din Orientul Mijlociu. Zakharova a criticat Regatul Unit (Marea Britanie) pentru participarea la bombardamente și a susținut că Marea Britanie „încă nu a răspuns” pentru „zelul” său de a susține politica provocatoare a SUA. Mass-media de stat rusă a raportat pe larg despre consecințele loviturii și a distribuit rapoartele și condamnările statelor iraniene, irakiene și siriene ale atacului. Rusia a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite (UNSC) în legătură cu atacurile americane, care este programată pentru 5 februarie.[7] Rusia își armonizează frecvent invocarea dreptului internațional pentru a submina activitățile legitime ale SUA în Orientul Mijlociu.

UPDATE Kremlinul a cenzurat un protest al soțiilor soldaților mobilizați la Moscova pe 3 februarie, care ar putea suprima orice posibilă renaștere a unei mișcări sociale mai largi în sprijinul soldaților ruși și împotriva regimului. Membrii mișcării sociale ruse „Way Home” au depus flori la Mormântul Soldatului Necunoscut din Moscova înainte de a organiza un protest în Piața Manejnaya din apropiere pentru a comemora cea de-a 500-a zi de când președintele rus Vladimir Putin a început mobilizarea parțială în septembrie 2022. Presa de stat rusă nu a acoperit în mare măsură protestul, dar au raportat că Procuratura din Moscova a avertizat împotriva participării la un protest nespecificat la Moscova pe 3 februarie, făcând referire foarte probabil la protestul Way Home. Organele mass-media ruse de opoziție au acoperit protestul în detaliu, estimând totuși că aproximativ 200 de persoane au participat și au raportat că poliția din Moscova a reținut 27 de persoane, dintre care majoritatea erau jurnaliști ruși și străini. Organele de opoziție au raportat că ulterior autoritățile au eliberat persoanele reținute fără acuzații și că unii dintre membrii Way Home au protestat în afara secției de poliție pentru eliberarea tuturor persoanelor deținute. Poliția rusă le-a permis protestatarilor din Way Home să meargă ulterior la sediul de campanie al lui Putin și să scrie de mână apeluri către Putin pentru a aduce personalul mobilizat acasă, dar sediul a permis doar grupurilor mici de demonstranți accesul înăuntru și a limitat sever accesul media. Forțele de ordine ruse au reținut probabil jurnaliştii, mai degrabă decât protestatarii, pentru a limita raportarea evenimentului, privând în același timp organizația Way Home de o platformă pe care să se martirizeze în spațiul informațional din cauza arestărilor membrilor săi.

UPDATE La sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990, conducerea sovietică a experimentat direct influența pe care mișcările sociale ale rudelor soldaților ruși au avut-o, iar Kremlinul urmărește probabil să cenzureze și să discrediteze preventiv mișcările similare înainte ca acestea să obțină o influență similară. Propagandistul de la Kremlin Vladimir Solovyov a criticat protestele Way Home din 3 februarie, acuzând soțiile că nu au autoritatea de a pleda în numele soldaților ruși din prima linie, deoarece sunt soții ale soldaților, nu mame ale soldaților, și au cerut în schimb să audă de la „soți”. (Una dintre principalele preocupări ale rudelor este că soldaților ruși mobilizați le lipsește în mod constant capacitatea de a comunica cu rudele de acasă și dispar). Solovyov a întrebat dacă „soții” și-au autorizat soțiile să pledeze în numele lor și a întrebat dacă această mișcare este „un alt Comitet al Mamelor Soldaților”. Comitetul Mamelor Soldaților (denumit mai târziu Uniunea Comitetelor Mamelor Soldaților). ) a fost fondată în 1989 și a pledat pentru un tratament mai bun al conscrișilor sovietici care îndurau standarde de trai scăzute și violență - în special sufereau de pe urma dedovshchina: „inițierea” rituală a conscrișilor folosind violență fizică și sexuală - în timp de pace la sfârșitul anilor 1980 și începutul anilor 1990. Comitetul Mamelor Soldaților a cerut, de asemenea, o mai mare transparență în cadrul armatei sovietice, în special în ceea ce privește decesele în războaiele din Afganistan și Cecen, precum și în timp de pace, în timp ce guvernul sovietic dorea să cenzureze atât mișcarea morților, cât și a mamelor. Mișcarea mamelor a folosit manifestări publice de durere și alte tactici pentru a face presiuni asupra oficialilor sovietici să dezvăluie numărul de decese militare în timp de pace, care a depășit numărul victimelor sovietice în Afganistan în anii 1980. Comitetul Mamelor Soldaților a fost atât de eficient încât a forțat armata sovietică să facă schimbări radicale în anii 1990, inclusiv înlăturarea și urmărirea penală a comandanților și oficialilor militari corupți din biroul procurorului militar. Moștenirea Comitetului Mamelor Soldaților reprezintă destabilizarea societală posibilă dintr-o încercare sovietică eșuată de cenzură completă, iar evocarea de către Solovyov a acestei organizații specifice indică adâncimea fricii Kremlinului de mișcări similare doar câteva decenii mai târziu.

UPDATE Este posibil ca Putin să fi învățat din eșecul anterior al Uniunii Sovietice de a cenzura complet rudele soldaților și și-a schimbat tactica, folosind în schimb o cenzură limitată și discreditarea pentru a împiedica aceste mișcări să ia avânt. Kremlinul a cenzurat mișcările altor rude în sprijinul personalului mobilizat rusesc din septembrie 2022 și, mai recent, a vizat mișcarea Way Home în decembrie 2023 și ianuarie 2024. Autoritățile ruse au obligat Consiliul Soțiilor și Mamelor, înființat în septembrie 2022, să înceteze activitatea după ce l-au desemnat ca agent străin în mai 2023, după ce probabil a amenințat cu urmărirea penală împotriva fondatorului său în decembrie 2022. Organele de opoziție ruse au raportat la sfârșitul lunii ianuarie 2024 că autoritățile ruse au încercat să pirateze conturile de pe rețelele sociale ale membrilor Way Home și că forțele de ordine ruse i-au hărțuit pe membri la demonstrații anterioare, ambele care ar putea descuraja membrii să-și continue activismul. Alte surse ruse, inclusiv bloggeri ultranaționaliști, au răspândit afirmații că agenți speciali ucraineni conduc mișcarea Way Home sau că liderii acesteia ar fi corupți. În timp ce gradul de influență socială pe care mișcarea Way Home sau alte mișcări similare ruse îl pot deține nu este clar, amploarea și complexitatea eforturilor Kremlinului de a limita creșterea mișcărilor rudelor în sprijinul soldaților ruși subliniază disperarea Kremlinului de a închide acestea mișcări, în special înaintea alegerilor prezidențiale ruse din martie 2024 și în timp ce se pregătește pentru un efort de război pe termen lung.

UPDATE Bloggerii ruși au continuat să se concentreze asupra unui recent atac mecanizat rusesc nereușit în apropiere de Novomykhailivka, regiunea Donețk și evidențiază diviziunile pe care le-a provocat în spațiul informațional rusesc, care indică probleme mai ample cu capacitatea armatei ruse de a se adapta în Ucraina. Un blogger rus a susținut pe 3 februarie că „adevărații patrioți” au răspuns la filmările din 30 ianuarie cu atacul nereușit cu critici și dezamăgire. Bloggerulpe a criticat „trădătorii și vânzările”, inclusiv pe experții care frecventează emisiunea TV a propagandistului de la Kremlin, Vladimir Solovyov, care a răspuns la filmare susținând în mod fals că forțele ruse au provizii adecvate de sisteme de război electronic (EW) și mijloace tehnice pentru a respinge dronele ucrainiene (FPV). Bloggerul, citând conversații personale cu personalul rus din prima linie, a susținut că afirmațiile unor astfel de propagandiști nu sunt adevărate și că, în general, comandanții ruși din prima linie consideră echipamentele radio donate mai valoroase decât tancurile furnizate de stat și vehiculele de luptă ale infanteriei din cauza lipsei de echipamente radio. Mai mulți bloggeri au deplâns că „înaltul birou” rus (probabil înaltul comandament rus) este puțin probabil să citească preocupările bloggerilor cu privire la utilizarea dronelor ucrainene și au avertizat că mulți membri ai personalului ruși vor muri din cauza superiorității ucrainene a dronelor în prima linie, numind problema „una. dintre cele mai mari probleme [ale Rusiei] în acest moment.” Disponibilitatea bloggerilor ruși de a se concentra în mod continuu pe acest eveniment anume este notabilă, deoarece îngrijorarea bloggerilor față de eșecul forțelor ruse de a se adapta este aparent mai mare decât preocuparea lor pentru propria lor personalitate. siguranța, având în vedere arestarea mai multor voci din spațiul informațional critic și bloggeri în 2023.

UPDATE Deputatul Dumei din Moscova, Andrei Medvedev, a lăudat comentariul președintelui rus Vladimir Putin din 2 februarie despre dronele ca fiind „călcâiul lui Ahile” al forțelor ruse și a susținut că comentariul lui Putin arată că Putin este conștient de ceea ce se întâmplă pe front și că înțelege războiul modern. Medvedev a susținut că recunoașterea de către Putin a superiorității dronei ucrainene demonstrează că Putin nu se teme să discute despre „problemele” și „greșelile” Rusiei și că Putin nu crede că o critică realistă și constructivă la adresa operațiunilor rusești în Ucraina este greșită sau că va împiedica o victorie rusă a Ucrainei. Mai mulți bloggeri ruși au profitat de discursul din jurul filmării din 30 ianuarie a atacului rusesc nereușit asupra Novomykhailivka pentru a susține că sursele ruse nu ar trebui să cenzureze criticile constructive la adresa armatei ruse. Declarația lui Putin din 2 februarie pare să susțină argumentul bloggerilor împotriva autocenzurii. Putin și-a exprimat anterior sensibilitatea față de îngrijorarea cu privire la operațiunile rusești în Ucraina în rândul bloggerilor ruși, inclusiv în timpul forumului său „Direct Line” din 14 decembrie, când Putin a evidențiat situația tactică și operațională din Krynky, pe malul de est al Oblastului Herson, o zonă de front pe care „s-au fixat” anterior bloggerii ruși. Declarația lui Putin sugerează că ar putea exista îngrijorare în cadrul conducerii militare și politice ruse cu privire la capacitatea armatei ruse de a se adapta și de a restabili inițiativa pe câmpul de luptă.

UPDATE Militari ucraineni au condus o lovitură cu drone împotriva rafinăriei de petrol Lukoil din regiunea Volgograd pe 3 februarie. Postul ucrainean Suspilne și BBC Russia Service au citat surse interne din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) care au susținut că SBU a condus bombardamentul. O sursă din Kiev a declarat pentru Reuters că Ucraina a folosit două drone de atac pentru a executa atacul. Un incendiu rezultat în urma unei lovituri se pare că s-a extins până la 300 de metri pătrați la rafinăria Lukoil, pe care serviciile ruse de urgență au stins-o.[35] Rafinăria din Volgograd a lui Lukoil este una dintre cele mai mari din Rusia și cea mai mare din Districtul Federal de Sud al Rusiei. Oficialii ruși au raportat în mod oblic asupra loviturii, susținând că „deșeurile care cădeau” dintr-o lovitură cu dronă pe care apărarea aeriană rusă a respins-o au căzut asupra rafinăriei și au provocat incendiul. Un blogger rus a criticat autoritățile ruse pentru că nu au recunoscut că dronele ucrainene au lovit rafinăria și a cerut atacuri masive de răzbunare împotriva infrastructurii critice ucrainene pentru a deteriora perspectivele câmpului de luptă al Ucrainei și pentru a descuraja investițiile occidentale în industriile critice ucrainene.

UPDATE Se pare că loviturile ucrainene au încetinit temporar producția Rusiei de muniție Lancet. Forbes , citând grupul OSINT din Ucraina, Molfar, a raportat la 1 februarie că o lovitură ucraineană „bine țintită” ar fi putut lovi Uzina optico-mecanică Zagorsk (ZOMZ) de lângă Moscova în august 2023. Forbes a remarcat că mass-media de stat rusă a negat că exploziile de la ZOMZ ar fi fost rezultatul unei lovituri cu drone, în ciuda relatărilor contrare ale martorilor oculari. Analistul militar ucrainean Dmytro Snehyrev a apreciat că ZOMZ ar fi putut produce lentile de cameră sau dispozitive optice pentru munițiile de la ZALA Aerospace Lancet. Forbes a declarat că, în urma incidentului din august 2023 de la ZOMZ, producția Lancet a fost „scăzută”, ceea ce este demn de remarcat deoarece Lancets utilizează mai multe componente importate care, teoretic, nu ar trebui să fie afectate de exploziile de la ZOMZ. Ancheta Forbes a concluzionat că Ucraina este posibil să fi condus bombardamentul împotriva ZOMZ, impactând capacitatea fabricii de a produce componente interne unice pentru Lancets, ducând astfel la o scădere temporară a producției de Lancet, care este acum în creștere din ianuarie 2024.

UPDATE Presa de stat rusă a confirmat numirea a doi noi oficiali în funcții de conducere în organizațiile civile adiacente militare. Societatea Rusă de Voluntariat pentru AsistențăaArmatei, Aviației și Marinei Rusiei (DOSAAF) a confirmat pe 2 februarie că l-a ales în unanimitate pe generalul de armată Alexander Dvornikov (fost comandant al districtului militar de sud și comandant eșuat al teatrului rus din Ucraina din aprilie-mai 2022) ca noul președinte al DOSAAF. DOSAAF a mai remarcat că și-a determinat noile obiective strategice, definite precum creșterea numărului de recrutați instruiți și dezvoltarea unui sistem de instruire pentru operatorii de drone și alți specialiști. ISW a raportat anterior zvonuri despre numirea lui Dvornikov pe 30 ianuarie. DOSAAF este o relicvă sovietică care finanțează și promovează serviciul militar pentru tinerii ruși prin programe militaro-patriotice și programe de abilități militare și trimite reprezentanți la consiliile militare de recrutare pentru a aloca recruți cu abilități specifice în roluri militare specifice. Alegerea lui Dvornikov la conducerea DOSAAF sugerează că înalta conducere militară rusă ar putea stabili condiții pentru a reconstitui un canal de recrutare a conscrișilor folosind infrastructura educațională și de recrutare a DOSAAF. Agenția de știri TASS a mai relatat la 3 februarie că președintele rus Vladimir Putin l-a înlocuit pe ministrul rus al Muncii și Protecției Sociale Anton Kotyakov cu șeful Serviciului Federal de Monitorizare Financiară din Rusia, Yuriy Cikhanchin, ca șef al Fundației „Apărătorii Patriei” condusă de Kremlin. Fundația „Apărătorii Patriei” oferă sprijin guvernamental veteranilor ruși și ajută la reabilitarea și sprijinul social veteranilor răniți și familiilor acestora.

UPDATE În conformitate cu politica sa împotriva speculării cu privire la viitoarele acțiuni ucrainene, ISW nu acoperă scurgerile raportate cu privire la posibilele schimbări în structura de comandă ucraineană. ISW va continua să raporteze declarațiile oficiale ale oficialilor și organizațiilor guvernamentale ucrainene pe măsură ce sunt făcute.

UPDATE Luptele de poziție au continuat de-a lungul liniei Kupyansk-Kreminna pe 3 februarie. Surse ruse și ucrainene au declarat că angajamentele de poziție au continuat la nord-est de Kupyansk, lângă Synkivka și Lacul Lyman; la sud-est de Kupyansk, lângă Ivanivka, Krokhmalne, Tabaivka și Novoselivske; nord-vest de Kreminna lângă Terny și Nevske; la vest de Kreminna lângă Yampolivka; și la sud-vest de Kreminna, lângă zona pădurii Serebryanske. Surse ruse au susținut că forțele ruse desfășoară un număr crescut de lovituri aeriene în direcția Kupiansk și au susținut că forțele ruse au aruncat peste 10 bombe glisante FAB-1500 asupra pozițiilor ucrainene de lângă Ivanivka și Kyslivka pe 2 februarie. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, căpitanul Ilya Yevlash, a declarat pe 2 februarie că forțele ruse și-au redus aproape la jumătate rata zilnică de foc de artilerie în direcțiile Kupyansk și Lyman din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a altor probleme nespecificate. Elemente ale forțelor cecene „Akhmat” Spetsnaz operează în apropiere de Bilohorivka, regiunea Lugansk (la 10 km sud de Kreminna).

UPDATE Surse ruse au susținut pe 3 februarie că forțele ucrainene au efectuat o lovitură HIMARS împotriva unei brutărie din Lysychansk ocupată, regiunea Lugansk.

UPDATE Forțele ucrainene au avansat recent la sud-vest de Bakhmut. Imaginile geolocalizate publicate pe 3 februarie arată elemente ale Brigăzii 85 Independente de Infanterie Motorizată (a 2-a Republica Populară Lugansk [LNR] Corpul de Armată [AC]) lovind forțele ucrainene care operează într-o zonă împădurită la est de Klișchiivka (sud-vest de Bakhmut), despre care ISW a evaluat anterior că se aflau sub control. Controlul rusesc, sugerând că forțele ucrainene au recâștigat recent teren în această zonă. O sursă rusă a susținut că forțele ruse au înaintat de-a lungul unui drum nespecificat în direcția Ivanivske (la vest de Bakhmut) și au capturat noi înălțimi la nord și nord-vest de Klișchiivka și că forțele ucrainene au recucerit mai multe poziții la nord de Bohdanivka (la nord-vest de Bakhmut). ISW nu a observat dovezi vizuale care să confirme aceste afirmații. Angajamentele poziționale au continuat lângă Bohdanivka și Klishchiivka și în direcția Ivanivske. Purtătorul de cuvânt al Grupului de Forțe de Est al Ucrainei, căpitanul Ilya Yevlash, a raportat că comandamentul militar rus transferă rezervele în direcția Bakhmut, în efortul de a sparge liniile defensive ucrainene la vest de Bakhmut spre Chasiv Yar. O sursă rusă a susținut că elemente ale Brigăzii cazaci ruși „Sibir” operează în apropiere de Soledar (la nord-est de Bakhmut).

UPDATE Surse rusești au susținut pe 2 și 3 februarie că forțele ruse au avansat la nord, sud și sud-vest de Avdiivka, dar ISW nu a observat dovezi vizuale ale acestor presupuse câștiguri. bloggeri ruși au susținut că forțele ruse au avansat 1,5 kilometri de-a lungul carierei de nisip de la periferia nordică a Avdiivka și un kilometru lângă Opytne (sud-vest de Avdiivka). Surse ruse au mai susținut că forțele ruse au înaintat la est de restaurantul „Tsarska Okhota” (la sud de Avdiivka) și până la 600 de metri lângă Stepove (la nord-vest de Avdiivka). Angajamentele poziționale au continuat în apropiere de Stepove și în comunitatea de grădinărit de la nord de Avdiivka; la sud-vest de Avdiivka lângă Pervomaiske și Nevelske; și la periferia de sud-est a lui Avdiivka. Jurnalistul ucrainean Yuriy Butusov a observat că gruparea rusă de forțe din jurul Avdiivka este formată din șase brigăzi rusești, șapte regimente și trei unități speciale și Spetsnaz. Butusov a precizat că în apropiere de Avdiivka luptă elemente ale următoarelor brigăzi ruse: Brigada 1 Infanterie motorizat „slavă” (AC Republica Populară Donețk [DNR]); Brigada 15 Infanterie Motorizată (Armata 2 Armată Combinată [CAA], Districtul Militar Central [CMD]); Brigada 21 Infanterie Motorizată de Gardă (2 CAA, CMD), Brigada 74 Infanterie Motorizat de Gardă (CAA 41, CMD); Brigada 114 Infanterie Motorizată (1 DNR AC); și Brigada 155 Infanterie Navală (Flota Pacificului). Butusov a identificat că în zona Avdiivka operează și elemente din două brigăzi Spetsnaz și Batalionul 80 Separat de Recunoaștere „Sparta” (1 DNR AC).

UPDATE Angajamentele poziționale au continuat la vest și sud-vest de orașul Donețk pe 3 februarie, dar nu au existat schimbări confirmate în prima linie. Angajamentele poziționale au continuat la vest de orașul Donețk, lângă Krasnohorivka și Heorhiivka și la sud-vest de orașul Donețk, lângă Novomykhailivka. Surse ruse au susținut că elemente ale Regimentului 33 de Infanterie Motorizat rus (Divizia 20 de Infanterie Motorizată de gardă, districtul militar de sud [SMD]) au capturat o poziție ucraineană lângă Novomykhailivka, deși ISW nu a observat dovezi vizuale ale acestui presupus câștig rusesc.

UPDATE Angajamentele poziționale limitate au continuat în zona de frontieră Donețk-Zaporijia Oblast pe 3 februarie. Statul Major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins atacurile rusești la sud de Zolota Nyva (la sud-est de Velyka Novosilka). Un blogger rus a susținut că forțele ruse au făcut un avans marginal de la Pryyutne către Novodarivka (ambele la sud-vest de Velyka Novosilka), deși ISW nu a observat dovezi vizuale ale unui astfel de avans rusesc. Elemente ale Brigăzii a 14-a Spetsnaz ruse (Spetsnaz a Direcției Principale a Statului Major General al Forțelor Armate Ruse) operează în apropiere de Novodonetske (la sud-est de Velyka Novosilka).

UPDATE Angajamentele poziționale limitate au continuat în vestul regiunii Zaporijia pe 3 februarie. Surse ucrainene și ruse au raportat lupte în apropiere de Robotyne, Verbove (la est de Robotyne) și Luhivske (la nord-est de Robotyne). Un blogger rus a susținut că forțele ucrainene folosesc intens drone de vizualizare la prima persoană (FPV) de-a lungul drumului Ocheretuvate-Polohy care trece la sud-est de zona Robotyne și inhibă mișcarea Rusiei de-a lungul rutei. Câțiva bloggeri ruși au sugerat că forțele ruse din această zonă au capacități insuficiente de război electronic (EW) pentru a contracara eficient utilizarea dronelor ucrainene. Elemente ale Brigăzii 136 de Infanterie Motorizată ruse (Armata 58 Armată Combinată [CAA], Districtul Militar de Sud [SMD]) și Regimentul 71 de Infanterie Motorizată (Divizia 42 de Infanterie Motorizată, 58 CAA, SMD) operează în direcția Zaporijia.

UPDATE Forțele ucrainene și-au menținut pozițiile pe malul de est (stânga) al Oblastului Herson pe fondul angajamentelor poziționale continue în zonă, pe 3 februarie. Un proeminent blogger rus a distribuit declarațiile făcute de un abonat care ar fi desfășurat lângă Krynky și a susținut că forțele ruse se luptă să efectueze atacuri în Krynky, deoarece forțele ucrainene controlează pe deplin spațiul aerian cu drone. Abonatul a susținut că redistribuirea tactică și mutarea constantă a unităților ruse de lângă Krynky îngreunează foarte mult comunicarea între unități și a susținut că trupele ruse nu înțeleg în mare măsură intenția comandanților sau misiunile lor în zonă.

UPDATE Forțele ruse au efectuat o lovitură cu drone Shahed-136/131 împotriva Ucrainei în noaptea de 2 spre 3 februarie, vizând în principal infrastructura energetică din regiunea Dnipropetrovsk. Surse militare ucrainene au raportat că forțele ruse au lansat 14 drone Shahed în Ucraina din Primorsko-Akhtarsk, Krasnodar Krai și Cape Chauda, Crimeea ocupată și că forțele ucrainene au doborât nouă Shahed peste regiunile Odesa, Mykolaiv, Dnipropetrovsk și Jytomyr. Forțele aeriene ucrainene au remarcat că forțele ruse au lansat și două rachete Kh-59 în Ucraina din regiunea Belgorod.

UPDATE Partenerii internaționali ai Ucrainei continuă să furnizeze Ucrainei arme și echipamente militare prin oferte și pachete de asistență. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a anunțat în discursul său din seara din 2 februarie că un partener internațional nespecificat a livrat Ucrainei două sisteme de apărare aeriană nespecificate și a descris sistemele ca fiind capabile să „doboare totul”. Ministrul eston al apărării, Hanno Pevkur, a declarat la 3 februarie că un pachet de asistență militară estonienă, care include javeline, mitraliere, muniție pentru arme de calibru mic, vehicule terestre și nautice și echipamente de conducere a sosit, de asemenea, în Ucraina. Ministrul bulgar al apărării Todor Tagarev a anunțat că Bulgaria a început să transfere unele dintre cele 100 de vehicule blindate de transport de personal (APC) în Ucraina, în conformitate cu un acord din iulie 2023.

UPDATE Autoritățile ruse continuă eforturile de militarizare a tinerilor ucraineni prin sistemul școlar. Ministerul rus al Apărării (MOD) a postat filmări pe 3 februarie cu ingineri militari ruși care predau cursuri pentru elevii de liceu și membrii organizației de tineret Yunarmia la o școală din Mariupol ocupată, regiunea Donețk. Inginerii militari ruși cu experiență anterioară în luptă i-au învățat pe studenți despre mine și alte dispozitive explozive și ce ar trebui să facă studenții dacă întâlnesc astfel de dispozitive. Şeful regiunii Lugansk ucrainene, Artem Lysohor, a mai raportat la 3 februarie că autorităţile ruse de ocupaţie au început să ofere mai multe cursuri de pregătire pentru cadeţi militari în şcolile din Dovjansk ocupată, regiunea Lugansk, şi predau tinerilor ucraineni abilităţi militare în loc să le ofere educaţia necesară pentru a intra în instituții de învățământ superior. Avocatul Centrului Regional Ucrainean pentru Drepturile Omului (RCHR) Kateryna Rashevska a remarcat că oficialii ruși militarizează învățământul și îi învață pe tinerii ucraineni deportați să-și urască patria în instituțiile de învățământ superior din Rusia.

UPDATE Organizațiile de implicare a tinerilor, controlate de ruși continuă, să răspândească influența rusă în Ucraina ocupată. Șefii de ocupație a regiunii Herson și Zaporijia, Vladimir Saldo și Evgheni Balițki, au anunțat pe 3 februarie că organizația de tineret „Mișcarea Primului” integral rusă organizează un concurs de granturi pentru a sprijini proiecte „semnificative din punct de vedere social” în regiunile ocupate Herson și Zaporijia. „Mișcarea Primului” se bazează pe „obiective spirituale și morale tradiționale ale Rusiei” și urmărește să îndoctrineze tinerii din Ucraina cu sentimente pro-ruse și să încurajeze participarea la societatea civilă rusă în zonele ocupate, așa cum a raportat anterior ISW.

UPDATE Oficialii ruși continuă să facă aluzii la interferența Rusiei în alegerile din Vest, în ciuda negărilor anterioare ale președintelui rus Vladimir Putin. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a susținut pe 3 februarie că Occidentul finanțează politicienii ruși de opoziție în Rusia și că Rusia ar trebui să sprijine partidele și politicienii izolaționiști și anti-americani în timpul alegerilor din Occident. Finanțatorul decedat al Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a recunoscut sarcastic implicarea sa în ingerința în alegerile ruse din noiembrie 2022, susținând: „Ne-am amestecat, ne amestecăm și ne vom amesteca.” Putin a negat anterior investigațiile occidentale care sugerează că Rusia s-a amestecat în alegerile prezidențiale americane din 2016.

UPDATE Rusia pare să se lupte să-și repare relația cu Coreea de Sud în timp ce încearcă să răspundă retoric Coreei de Nord. Ministerul sud-coreean al Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul rus în Coreea de Sud, Georgy Zinoviev, pe 3 februarie, după afirmațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zakharova, că „Statele Unite și aliații săi” sunt principalul motiv pentru creșterea tensiunii în peninsula coreeană. Zinoviev, la rândul său, a criticat relatările presei sud-coreene despre invazia în curs de desfășurare a Ucrainei de către Rusia. Zinoviev a declarat la 18 ianuarie că Rusia va „primi” Coreea de Sud în cercul „țărilor prietene” al Rusiei. Ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a întâlnit recent cu ministrul nord-coreean de externe Choe Son-hui, pe fondul rapoartelor ucrainene și occidentale despre dependența crescută a Rusiei. asupra Coreei de Nord pentru muniție.

ȘTIRE INIȚIALĂ Soldații ruși închiși pentru că au refuzat să lupte în Ucraina ar fi murit în detenție rusă. Publicația rusă de opoziție Astra a raportat la 3 februarie că cel puțin unul dintre cei trei soldați transferați într-un lagăr militar de prizonieri din Rozsypne, regiunea Lugansk (la granița internațională ruso-ucraineană) a murit în detenție rusă. Astra a remarcat că unul dintre soldați (care ar fi murit de atunci) a susținut peste noapte, în perioada 24-25 decembrie 2023, că grupul său s-a transferat la Brigada 25 rusă (se referă probabil la Brigada 25 de Infanterie Motorizată a Armatei 6 Armate Combinate care luptă în Direcția Kupyansk) și că au existat decese raportate anterior în lagărul de prizonieri Rozsypne. Publicația rusă de opoziție Mobilization News a raportat că un soldat rus reținut într-o închisoare din subsol pentru soldații care refuzau să lupte a murit în urma unei traume violente, în noiembrie 2023.