Italienii afectați de inundații sunt furioși împotriva solicitării de a încheia asigurări de locuințe. „Este rușinos și nu voi plăti"

Distrugerile din nordul Italiei au stârnit dezbateri într-o țară în care doar 6% din locuințe sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale.

La câteva săptămâni de la inundațiile din 19 septembrie, când regiunea Emilia Romagna din nordul Italiei a fost lovită de a treia furtună devastatoare în mai puțin de 18 luni, distrugerea orașului Traversara este clară. Cătunul, situat pe malul râului Lamone, la aproximativ 40 de minute de capitala regiunii, Bologna, a fost aproape nimicit, scrie theguardian.com.

A apărut o dezbatere tensionată, dar urgentă, cu privire la acoperirea de către asigurări a pierderilor provocate de catastrofele legate de climă, care până acum a rămas un concept necunoscut pentru majoritatea italienilor. Italia a devenit cunoscută de oamenii de știință drept unul dintre punctele fierbinți ale Europei în materie de risc climatic și începe să ia în considerare implicațiile pe scară largă ale condițiilor meteorologice extreme asupra mijloacelor de trai și economiei.

În prezent, doar 6% din locuințe și 5% din întreprinderi sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale. Potrivit guvernului, acest lucru trebuie să se schimbe.

În Traversara, locuitorii se confruntă cu realitatea brutală a pierderilor lor. Tot ce a mai rămas dintr-o zonă care conținea un grup de case aflate direct în calea torentului puternic de apă care a inundat orașul după ce râul a ieșit din matcă este un teren noroios, îmbibat cu apă. Alte case sunt pline de dărâmături.

Guvernul a propus ca, din ianuarie, întreprinderile să fie asigurate obligatoriu împotriva dezastrelor naturale, o măsură care s-a dovedit deosebit de nepopulară în zonele cele mai expuse la risc. De asemenea, s-a sugerat extinderea acestei măsuri la gospodării.

Printre zonele cele mai amenințate se numără Emilia Romagna, una dintre cele mai bogate regiuni ale Italiei, unde se produc unele dintre cele mai cunoscute produse alimentare și unde își au sediul întreprinderile. Aceasta plătește cel mai mare preț pentru inundațiile grave.

În mai 2023, 17 persoane au murit în două runde de inundații, când malurile a 20 de râuri s-au revărsat și au înghițit zeci de orașe și localități, provocând peste 300 de alunecări de teren. Peste 20 000 de persoane au fost strămutate, iar costul pagubelor a fost estimat la 8,5 miliarde de euro.

Pagubele provocate de inundațiile recente, care au afectat grav mai multe orașe, în special în provincia Ravenna, nu au fost încă cuantificate.

Dar, potrivit evaluărilor oamenilor din Traversara, efectele au fost mult mai grave.

Furia mocnește în regiune, unde oamenii simt că au fost lăsați singuri să facă față consecințelor. Proprietarii de locuințe și întreprinderile care au suferit daune în urma inundațiilor de anul trecut au primit fiecare 5 000 euro pentru a acoperi costurile. O platformă online numită Sfinge a fost apoi creată pentru a le permite oamenilor să solicite rambursări suplimentare, dar mulți utilizatori au renunțat, spunând că sistemul era dificil de navigat și că au fost nevoiți să treacă prin multe obstacole pentru a solicita chiar și sume mici.

Situația lor dificilă este umbrită de un joc al reproșurilor între autoritățile regionale de stânga și guvernul de extremă-dreapta al Giorgiei Meloni, care, în septembrie, a afirmat că primele au cheltuit doar 49 de milioane de euro din cele 130 de milioane de euro alocate anul trecut pentru construirea de sisteme de apărare împotriva inundațiilor. Alte 20 de milioane de euro au fost alocate după inundațiile recente.

Parlamentul European a aprobat un ajutor de peste 1 miliard EUR pentru țările afectate de dezastre naturale în 2023, Emilia Romagna urmând să primească 378,8 milioane EUR, iar Toscana 67,8 milioane EUR.

Locuitorii au însă puțină încredere în capacitatea instituțiilor lor de a duce banii acolo unde trebuie să ajungă.

În ceea ce privește măsura de asigurare obligatorie, există temeri că aceasta ar putea provoca plecarea întreprinderilor, descurajând în același timp investițiile viitoare.

„Situația din Emilia-Romagna este foarte gravă și trebuie să fim atenți, deoarece este clar că inundațiile vor deveni din ce în ce mai frecvente”, a declarat Roberto Bozzi, președintele asociației de afaceri Confindustria pentru regiunea Romagna. „În acest moment, este evident că trebuie să investim în lucrări care vor limita riscul. Avem nevoie de o viziune pe termen lung și nu doar de soluții rapide.”

Bozzi are aproximativ 500 de angajați la Vulcaflex, o companie care fabrică produse pentru industria auto, în Lugo, un oraș industrial situat în apropiere de Traversara. El a declarat că fenomenele climatice extreme au riscat, de asemenea, depopularea. „Am avut muncitori în lacrimi, deoarece abia își reparaseră casele după inundațiile de anul trecut și acum trebuie să o facă din nou”, a spus el. „De asemenea, devine din ce în ce mai dificil să găsești personal dispus să vină să locuiască în regiune - cine vrea să riște să își vadă casele sub apă?”

În apropiere de Faenza, care a fost grav afectată de inundațiile de anul trecut, multe întreprinderi au fost închise. Davide, proprietarul unui magazin de vopsele și feronerie, a declarat că va proceda la fel dacă va mai avea loc o inundație majoră. „Întregul magazin a fost scufundat în inundațiile din mai 2023. Am plătit eu însumi pentru a repara pagubele și acum mi se spune că trebuie să închei o asigurare, fără ca ei să facă regiunea mai sigură? Este rușinos și nu o voi plăti.”