Importul produselor agroalimentare din Ucraina, problemă ce va fi abordată unitar în șase state membre

MADR spune că problema creată de importul produselor agroalimentare din Ucraina pe piaţa a şase state-membre va fi abordată unitar, nu separat. Un text ce va fi redactat de către experţi urmează să fie transmis comisarilor europeni pentru Agricultură, respectiv pentru Comerţ.

Informația a fost transmisă printr-un comunicat de presă al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), publicat vineri, arată Agerpres.

„Astăzi a avut loc în format de videoconferinţă întâlnirea miniştrilor agriculturii din Polonia, Bulgaria, Cehia, România, Slovacia şi Ungaria, care a început la orele 11:00 şi s-a terminat la 11:47. În cadrul videoconferinţei s-a pus in discuţie situaţia creată pe pieţele celor șase state-membre de importul produselor agroalimentare din Ucraina”, se arată în comunicatul de presă.

Măsuri concrete, solicitate

„Prin această întâlnire se continuă demersul făcut de Primii Miniştri din Romania, Polonia, Slovacia, Ungaria, respectiv preşedintele Bulgariei, care au semnat o scrisoare adresată Preşedintei Comisiei Europene, prin care s-a solicitat luarea unor măsuri concrete in vederea îmbunătăţirii situaţiei”, continuă documentul.

„În cadrul videoconferinţei am convenit ca aceste probleme să nu se abordeze separat, ci in mod unitar de către cele şase state-membre. Am agreat cu toţii, ca experţii noştri să redacteze o informare, pe care să o agreăm la nivel politic după care să fie prezentată atât în cadrul Consiliului de miniştri ai Agriculturii din 25 aprilie, cât şi transmisă comisarilor europeni pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, şi respectiv pentru comerţ, Valdis Dombrovskis”, se mai arată în comunicat.

Ministerul de resort menţionează faptul că textul informării va fi convenit de comun acord.