Greta Thunberg susține că protestele pentru protejarea climei nu sunt o infracţiune

Activista de mediu Greta Thunberg şi-a reluat rapid campania miercuri după ce a fost reţinută marţi pentru scurt timp de poliţie în Germania în timpul unui protest împotriva extinderii unei mine de cărbune, postând pe Twitter că protejarea climei nu reprezintă o infracţiune, relatează Reuters.

„Ieri am făcut parte dintr-un grup care a protestat paşnic împotriva extinderii unei mine de cărbune în Germania. Am fost reţinuţi de poliţie, însă am fost eliberaţi mai târziu în aceeaşi seară", a scris activista suedeză pe Twitter.

„Protejarea climei nu este o infracţiune", a adăugat Greta Thunberg, despre care nu se ştie unde se află în prezent.

Ea a fost reţinută marţi împreună cu alţi activişti pentru mediu care demonstrau împotriva demolării cătunului Luetzerath din Germania, pentru a face loc extinderii unei mine de cărbune deţinută de grupul german RWE.

Ţinută de un braţ, Greta Thunberg a fost dusă de trei poliţişti la o anumită distanţă de marginea minei unde se aşezase mai devreme împreună cu grupul ei, apoi a fost însoţită înapoi către dubele poliţiei. Ea a fost eliberată mai târziu în cursul serii.

Activista suedeză a descris extinderea minei drept o trădare a generaţiilor prezente şi viitoare şi a acuzat Germania că este unul dintre cei mai mari poluatori din lume.