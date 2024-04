Germania a arestat doi cetăţeni ruşi care ar fi conspirat să atace o bază militară americană

Doi cetățeni ruși au fost arestați în sudul Germaniei, fiind suspectați că au plănuit atacuri de sabotaj împotriva unor instalații militare americane, au anunțat joi procurorii germani. Aceştia au precizat că bărbații sunt acuzați că lucrează pentru un serviciu secret străin, relatează The Guardian.

Potrivit declaraţiilor făcute de Procuratură, cei doi cetăţeni ruşi, Dieter S. și Alexander J., au fost arestați miercuri în Bayreuth, un mic oraş unde se desfășoară anual festivalul de operă Richard Wagner. Anchetatorii au făcut percheziţii şi la locuinţele, dar şi la locurile de muncă ale celor suspectați că acționează ca spioni ruși în numele Kremlinului, potrivit unor surse media germane.

Acuzații se află sub „suspiciunea de a fi lucrat pentru un serviciu secret străin într-un incident deosebit de grav”. În plus, Dieter S., despre care se pare că are dublă cetățenie ruso-germană, în vârstă de 39 de ani, este acuzat de „conspirație pentru a provoca un atac cu explozibil și incendiere şi a acționat ca agent în scopuri de sabotaj și de colectare de informații care pun în pericol securitatea unor instalații militare”.

Dieter S. a fost în contact cu un membru al serviciilor secrete rusești și a dezvoltat planuri de sabotaj în Germania încă din octombrie 2023, au mai spus anchetatorii.

Ministerul de Externe al Germaniei a confirmat informațiile din presă potrivit cărora ministrul de Externe Annalena Baerbock l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Nechayev, pentru explicații. Grabă neobișnuită cu care s-a petrecut acest lucru, spun jurnaliştii, sugerează că autoritățile aveau dovezi fără echivoc ale legăturii dintre complot și Rusia.

Kremlinul a declarat că nu știe nimic despre circumstanțele care au dus la arestarea bărbaților.

Care era ţinta

Potrivit procurorilor, Dieter S. și-a declarat disponibilitatea de a efectua atacuri cu explozibili și incendii asupra infrastructurii militare și a zonelor industriale, cu intenția explicită „de a submina sprijinul militar acordat de Germania Ucrainei împotriva războiului de agresiune rusesc”. În acest sens, el și-a concentrat atenția asupra bazelor militare germane și americane, potrivit probelor adunate de anchetatori, care includ înregistrări video și fotografii.

Conform presei germane, principalul punct de interes al lui Dieter S. a fost baza militară americană Grafenwöhr din Bavaria, în sudul ţării. Acasta este unul dintre principalele tabere în care armata americană a antrenat trupele ucrainene, în special în operarea pe câmpul de luptă a tancurilor Abrams.

Procurorii au declarat că, pe baza „faptelor subiacente”, există, de asemenea, o suspiciune puternică că Dieter S. a lucrat în estul Ucrainei, între decembrie 2014 și septembrie 2016, ca luptător pentru o unitate armată a „Republicii Populare Donețk” și că a dobândit o armă de foc în acest scop.

Procurorii au descris structura respectivă ca fiind o asociație pro-rusă care, „din primăvara anului 2014, a revendicat controlul asupra districtului administrativ ucrainean Donețk, cu scopul de a se separa de Ucraina, și s-a angajat în confruntări intense cu forțele armate ucrainene. Asociația a recurs în mod repetat la violență împotriva populației civile”.

Alexander J., în vârstă de 37 de ani, și, de asemenea, cetățean germano-rus, este suspectat că l-a sprijinit pe Dieter S. începând din martie 2024, dacă nu chiar mai devreme. El este, de asemenea, acuzat de spionaj în numele unui serviciu străin.

Dieter S. ar fi fost dus miercuri în fața judecătorilor de la Curtea Federală de Justiție a Germaniei din Karlsruhe și plasat în arest preventiv, iar Alexander J. a fost dus joi în fața judecătorilor, au confirmat procurorii.

Ruşii au interceptat o convorbire secretă

În timp ce oficialii germani spun că nu se vor lăsa intimidaţi de astfel de acţiuni şi că vor continua să sprijine Ucraina, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a declarat joi reporterilor că guvernul rus nu deținea nicio informație cu privire la arestări.

Arestările survin după mai multe incidente de spionaj rusesc în Germania în ultimii ani, inclusiv unul legat de un fost agent de securitate care lucra la ambasada britanică din Berlin, plătit de statul rus pentru a spiona în numele lui. Un număr tot mai mare de atacuri informatice, în special asupra Bundestagului, au fost, de asemenea, atribuite unor agenți afiliați Rusiei.

Luna trecută, o convorbire telefonică între un grup de generali militari de top din Germania a fost interceptată de Rusia. Ea a fost făcută publică prin intermediul unei televiziuni susținute de Kremlin, ceea ce a provocat jenă și îngrijorare la Berlin și a determinat o înăsprire a reglementărilor de securitate.

Relațiile diplomatice dintre Berlin și Moscova au devenit tensionate încă din februarie 2022, mulți diplomați ruși fiind forțați să părăsească țara.

Cu toate acestea, în Germania trăiește o comunitate mare de vorbitori de limbă rusă, mulți dintre ei având dublă cetățenie, după ce au primit azil politic aici, atunci când au fugit din Rusia, ca să scape de serviciul militar.

În ultimele luni a existat o dezbatere tot mai aprinsă cu privire la faptul că acest aflux de cetățeni ruși ar putea reprezenta, totuşi, o amenințare la adresa securității Germaniei, care e unul dintre cei mai mari furnizori de sprijin militar pentru Ucraina, precum și una dintre țările care au primit mulţi refugiați ucraineni.