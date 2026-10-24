 Fosta reședință montană a lui Hitler, cuprinsă de flăcări. Anchetatorii suspectează că incendiul a fost provocat intenționat | adevarul.ro
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Video Fosta reședință montană a lui Hitler, cuprinsă de flăcări. Anchetatorii suspectează că incendiul a fost provocat intenționat

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Poliția germană a anunțat sâmbătă, 24 octombrie, că a reținut un suspect după izbucnirea unui incendiu la fosta reședință montană a lui Adolf Hitler, cunoscută sub numele de „Cuibul Vulturului”, în landul Bavaria.

Potrivit The Guardian, aproximativ 200 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge incendiul izbucnit la Kehlsteinhaus, reședința izolată și greu accesibilă a dictatorului nazist, situată pe vârful Obersalzberg, în sudul Germaniei.

O persoană suspectă a fost reținută temporar”, au precizat autoritățile într-un comunicat ulterior, adăugând că nimeni nu a fost rănit în incendiu.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Lisa Maier, a declarat că pompierii au întâmpinat dificultăți în stingerea incendiului din cauza amplasării clădirii, la o altitudine de 1.834 de metri.

Clădirea putea fi accesată doar cu ajutorul unor „aparate de respirat grele”, a precizat aceasta.

Autoritățile au fost alertate vineri seară, după ce un detector de fum a declanșat alarma de incendiu, în jurul orei 21:50 (19:50 GMT), a transmis poliția. Nu a fost prezentat niciun posibil motiv al incendiului, însă presa germană a relatat că anchetatorii suspectează că focul ar fi fost provocat intenționat.

Deși ningea pe vârful muntelui, incendiul continua să cuprindă „Cuibul Vulturului” în primele ore ale zilei de sâmbătă. Poliția a blocat accesul către clădire, iar pompierii nu au găsit pe nimeni în interior.

Potrivit tabloidului Bild, autoritățile au arestat un motociclist întâlnit în drum spre locul incendiului. Ancheta este în desfășurare.

„Cuibul Vulturului”, construit la inițiativa Partidului Nazist

Kehlsteinhaus, cunoscută drept „Cuibul Vulturului”, este o clădire situată la 1.834 de metri altitudine, pe muntele Kehlstein, în apropiere de Berchtesgaden, în sud-estul Germaniei.

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Foto: Wikipedia

Construită între 1937 și 1938 la inițiativa Partidului Nazist, clădirea era destinată recepțiilor oficiale și evenimentelor sociale ale regimului. Adolf Hitler a vizitat-o de cel puțin 14 ori, deși nu frecventa complexul.

În timpul lucrărilor, 12 muncitori și-au pierdut viața. Proiectul a inclus un drum montan de 6,5 kilometri, cinci tuneluri și un lift care urcă 124 de metri prin interiorul muntelui.

Clădirea a supraviețuit celui de-Al Doilea Război Mondial fără să fie avariată direct de bombardamentele din aprilie 1945. Ulterior, a fost folosită de Aliați ca punct de comandă militar, până în 1960, când a revenit landului Bavaria.

În prezent, „Cuibul Vulturului” funcționează sezonier ca restaurant și obiectiv turistic, fiind administrat de un fond caritabil. Vizitatorii pot ajunge acolo cu autobuze speciale sau pe jos, iar interiorul păstrează încă unele urme ale trecutului, inclusiv șemineul din marmură roșie oferit de dictatorul italian Benito Mussolini.

Clădirea reprezintă o parte a moștenirii istorice a regimului nazist și găzduiește informații despre trecutul său, în contextul responsabilității celui de-Al Treilea Reich pentru Holocaust și moartea a milioane de oameni.

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