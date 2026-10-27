Focuri de armă în Germania, după ce o maşină a intrat într-un grup de oameni. Cel puţin patru persoane au fost rănite. Atacatorii au reuşit să fugă

Mai multe persoane au fost rănite în nordul Germaniei, după ce un autoturism a intrat într-un grup de oameni. Polițiștii au tras asupra mașinii în încercarea de a o opri, însă ocupanții au abandonat vehiculul și au fugit.

Poliţiştii îi caută pe suspecţii care au intrat cu maşina într-un grup de persoane. Foto: arhivă

Incidentul s-a produs luni seara, 26 octombrie, în Neustadt am Rübenberge, o localitate din landul Saxonia Inferioară, situată la nord-vest de Hanovra. Potrivit agenției germane de presă dpa, care citează o purtătoare de cuvânt a poliției, între patru și cinci persoane au fost rănite după ce mașina a intrat în grup.

Circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt încă pe deplin cunoscute. După impact, persoanele aflate în autoturism au fugit pe jos, lăsând vehiculul în urmă. Poliția a început căutările, însă primele verificări nu au dus la găsirea suspecților, a declarat purtătoarea de cuvânt.

Potrivit informațiilor preliminare, persoanele implicate s-ar fi cunoscut, iar grupul ar fi fost vizat în mod deliberat, nu ales la întâmplare.

Polițiștii care efectuau un control rutier de rutină în apropiere au observat incidentul, produs cu puțin timp înainte de miezul nopții. Aceștia au deschis focul asupra autoturismului în încercarea de a-l opri, a precizat reprezentanta poliției.

Un reporter al agenției dpa a relatat că mai multe mașini din zonă au fost avariate. Unele aveau anvelope dezumflate, iar la unul dintre vehicule luneta era spartă și se vedeau urme de gloanțe.

La operațiunea de căutare a persoanelor care au fugit au participat numeroși polițiști și un elicopter. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.