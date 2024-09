Într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul”, reputatul profesor american Ronald H. Linden de la Universitatea din Pittsburgh a explicat de ce România este noul aliat indispensabil al Americii și cum vede evoluția importanței țării noastre în regiunea Mării Negre.

La începutul lunii august, a devenit viral un articol despre importanța strategică foarte mare a României, articol publicat de profesorul Ronald H. Linden pe site-ul american The Hill și în cadrul căruia a spus printre altele că România este „noul aliat indispensabil al Americii”. Site-ul american este al doilea cel mai citit de pe glob pe teme politice, fiind depășit doar de CNN. Anul trecut, The Hill a avut în medie 32 de milioane de cititori lunar.

Iar vocea lui Ronald H. Linden este una extrem de autorizată și apreciată.

Profesor emerit de Științe Politice la Universitatea din Pittsburgh, Ronald H. Linden are o carieră impresionantă. A început să predea la Universitatea din Pittburgh în 1977, iar între 2011 și 2016 a fost director al Centrului pentru Studii Europene. Ronald H. Linden a venit de mai multe ori în România pentru vizite de studiu, așa cum a dezvăluit în interviul exclusiv acordat pentru „Adevărul”.

Cu doctorat la Princeton, Ronald H. Linden a fost timp de 11 ani director al Centrului pentru Studii Rusești și Est-Europene la Universitatea din Pittsburgh. În perioada 1989-1991 a avut funcția de Director de Cercetare la Radio Europa Liberă la Munchen, având responsabilitatea de a observa și analiza schimbările extraordinare produse în Europa de Est.

Adevărul: V-ați concentrat activitatea de predare, cercetare și scris pe Europa de Est, inclusiv România. Când v-a atras România atenția pentru prima oară?

Ronald H. Linden: Sunt cumva un copil al Războiului Rece. Mi-am terminat studiile în timpul Războiului Rece. Am studiat despre Uniunea Sovietică. Însă vă dezvălui că a studia despre Uniunea Sovietică în acea perioadă era incredibil de plictisitor. Și am început să îmi focusez atenția privind studiile asupra comunismului comparativ. Iar apoi am citit un articol despre politica externă a României sub conducerea lui Ceaușescu și am devenit interesat de România și de modul în care își negocia trecutul sub influența sovietică. Ulterior am aplicat pentru burse ce mi-au dat posibilitatea să vin în România și să studiez România, totul în timpul regimului lui Ceaușescu.

„Un român ne-a spionat când eram la București la studii”

Și cum au fost vizitele dumneavoastră de studii în România comunistă?

Pot spune că au fost o provocare. Eram atent supravegheați de regimul comunist, aveam un apartament închiriat în București, un apartament ce din când în când rămânea fără apă și fără curent. Un român s-a oferit să ne ajute cu provizii, cu diverse cumpărături. Însă acea persoană ne spiona de fapt. Am venit prima oară în România în 1974. Românii pe care i-am întâlnit în acea perioadă erau minunați, prietenoși, iar țara, una superbă. Însă regimul lui Ceaușescu făcea ca totul să fie dificil pentru toată lumea.

De ce a devenit România noul aliat indispensabil al Americii și nu altă țară țară din Europa de Est?

Mi-ați pus o întrebare foarte bună. Cred că locația face o diferență uriașă. După izbucnirea războiului din Ucraina, România a ajuns cumva pe linia frontului. În același timp, românii au fost constant aliați de nădejde ai Americii. România este aliatul indispensabil al Americii datorită poziției sale geografice și atitudinii sale față de o Rusie puternică și în creștere. Însă toate acestea nu s-au produs automat. Diferitele administrații din România au făcut frecvent pași esențiali pentru ca România să devină un aliat indispensabil. Iar asta a făcut o diferență crucială în opinia mea.

Cât de riscantă e poziția României în regiune în contextul războiului din Ucraina?

Aș spune că poziția României în regiune este una cu risc destul de ridicat, asta depinzând bineînțeles și de evoluția războiului din Ucraina. Continuarea războiului și posibilitatea escaladării acțiunilor violente sunt ceva constant. Iar posibilitatea extinderii conflictului, pe măsură ce aliații s-ar implica tot mai mult, ar implica și România.

Dacă ar trebui să descrieți România în una sau mai multe fraze, care ar fi acele fraze?

Aș spune că România este o țară care știe să profite de oportunități, însă în sensul bun al cuvântului, fără conotații negative. Este o țară care s-a aflat de-a lungul istoriei în mai multe rânduri între viziunile diferite ale marilor puteri și a ales la ora actuală, așa cum a făcut în vremea lui Nicolae Titulescu, să fie activă, implicată și să se protejeze prin măsuri active.

Ce finalitate vedeți pentru războiul din Ucraina?

Este foarte greu de prezis cum va fi finalul războiului. De exemplu, nimeni nu se aștepta că va fi un contraatac al Ucrainei în Rusia și că vor ocupa zona din jurul Kurskului. Ucrainenii au arătat o determinare și o rezistență impresionante, inclusiv cu ajutorul aliaților din Vest. Este greu de conceput un scenariu în care va fi pace. Va accepta Putin de exemplu o situație în care Ucraina ar renunța la estul teritoriului în schimbul păcii? E greu de prevăzut ce s-ar putea întâmpla, pentru că Rusia nu este o democrație. Războiul s-ar putea încheia și cu un acord de încetare a focului din partea Ucrainei, dar fără a ceda Lugansk și Donețk. Și am avea o situație nesigură, dar măcar fără violență. Nu ar fi o finalitate prea plăcută, dar tot ar fi mai bine decât situația din prezent.

Care sunt riscurile ca Republica Moldova să devină un al doilea Belarus?

Totul depinde de evoluția lucrurilor în Republica Moldova, de alegerile din acest an. La ora actuală, Moldova are un Guvern foarte dornic să aibă legături și mai strânse cu Vestul, chiar să se alăture Uniunii Europene. Însă după cum știți Moldova este și o țară divizată și vulnerabilă și contează mult și evoluția războiului din Ucraina. Dacă se va ajunge la pace sau la o victorie a Ucrainei, poate că atunci eforturile substanțiale ale rușilor de a destabiliza Moldova vor înceta și situația nu va mai fi atât de delicată ca acum. Nu cred că Rusiei îi pasă prea mult dacă Moldova devine membră a Uniunii Europene, însă îi pasă dacă Moldova se va alătura NATO.