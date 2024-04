Comentariile bloggerilor militări ucraineni asupra situației de pe frontul de est. Trupele ucrainene s-au retras din cel puțin trei localități

Forțele lui Vladimir Putin au înregistrat noi câștiguri în cel puțin trei locuri de-a lungul frontului estic din Ucraina - inclusiv, pentru prima dată în mai multe luni, un avans în regiunea nordică Harkov - subliniind încă o dată nevoia Kievului de muniție și arme din partea Statelor Unite și a altor aliați, relatează CNN.

Progresele tactice ale Rusiei sunt acum zilnice și reflectă noul ritm de pe câmpul de luptă de la căderea orașului industrial Avdiivka în februarie.

Câștigurile sunt în general modeste - de la câteva sute de metri de teritoriu la poate cel mult un kilometru - doar că de regulă au loc în mai multe locuri în același timp.

Pe fondul acestor pierderi, influenți bloggeri și analiști militari au început să facă comentarii critice la adresa actualizărilor oficiale ale forțelor armate privind evoluțiile de pe câmpul de luptă.

De pildă, în ceea ce privește mișcările ofensive ale rușilor in regiunea Donețk, grupul ucrainean de monitorizare DeepState, care actualizează zilnic modificările pozițiilor de pe linia frontului, arată că forțele rusești avansează în opt locuri diferite de-a lungul unei secțiuni de 20-25 km într-o perioadă de 24 de ore.

Bloggerii militari de ambele părți au raportat că forțele rusești au traversat un curs de apă și au preluat controlul asupra așezărilor Semenivka și Berdichi - fapt pe care șeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, l-a confirmat duminică într-o postare pe Telegram. Rusia a desfășurat până la patru brigăzi în operațiuni ofensive în zonă, a precizat Sîrski.

Totodată, se relatează că la câțiva kilometri spre nord, Soloviove s-ar afla și ea în mâinile Rusiei, la fel și mica așezare Keramik, cel puțin parțial.

„Retragerea în zona operațională din Donețk continuă”, a scris bloggerul militar ucrainean Miroșnikov.

Puțin mai la sud, forțele rusești avansează și în orașul industrial Krasnohorivka, intrând dinspre sud și est.

Au fost raportate lupte violente în jurul marii fabrici de cărămidă din oraș. Un blogger militar rus a scris despre importanța bătăliei: „Eliberarea fabricii de ceramică ar însemna de fapt căderea fortificației Krasnohorivka, deoarece la periferia nordică a așezării se află clădiri private, care vor prea greu de apărat dacă fabrica este pierdută”.

În altă parte, la aproximativ 180 km spre nord, forțele rusești au obținut, de asemenea, primele succese în aproape trei luni de-a lungul acelei părți a liniei frontului care întră în regiunea Harkov.

Un purtător de cuvânt al armatei ucrainene a descris forțele rusești de acolo ca fiind „semnificativ mai active” în ultima zi, în timp ce DeepState a evaluat o înaintare rusească între unu și doi kilometri în satul Kislivka.

În general, liniile de front din această regiune au fost printre cele mai stabile de când Ucraina a recucerit o mare parte a teritoriului din regiunea Harkov la sfârșitul verii anului 2022.

Critici la adresa comunicărilor militare

Pe fondul retragerilor și pierderile care se acumulează, bloggeri militari precum Miroșnikov și site-ul DeepState au luat în vizor comunicatele oficiale ucrainene, reproșând forțelor armate actualizări tot mai nerealiste de pe câmpul de luptă.

DeepState, într-o postare pe Telegram, a publicat o înregistrare video explicită a unui soldat rus ucis într-un atac cu dronă în satul Soloviove - dar a făcut-o cu scopul de a argumenta că incidentele izolate pot masca imaginea de ansamblu, lucru de care a spus că s-ar face vinovată și armata ucraineană.

„Puteți urmări cu plăcere la nesfârșit videoclipul cu un (soldat) rus care este făcut bucăți”, a scris DeepState, „dar în apropiere există o altă locație care necesită atenție: Moscoviți care se deplasează calm în jurul satului, ținându-l sub control. Forțele de apărare (ucrainene) le provoacă pagube prin foc și se poate repeta de cel puțin un milion de ori (la televiziunea națională) că două treimi din sat se află sub controlul armatei ucrainene, doar că tablou real este complet diferită”.

Această evaluare - potrivit căreia două treimi din satul Soloviove se află sub control ucrainean - a fost făcută sâmbătă la televiziunea ucraineană de către Nazar Voloșin, purtătorul de cuvânt al grupului operativ-strategic Hortiția. Același lucru s-a spus și despre localitatea învecinată Oceretîne, că este controlată în continuare în proporție de două treimi de Ucraina, care are situația sub control, a adăugat el.

DeepState vede însă altfel lucrurile, apreciind că trupele rusești controlează centrul satului Oceretîne, inclusiv gara, de cel puțin trei zile. Săptămâna trecută, site-ul de monitorizare a făcut o plângere similară împotriva armatei, acuzând „unii purtători de cuvânt” de incompetență.

Citește și: Rușii încearcă să spargă apărarea forțelor ucrainene până ajunge noul ajutor american

Șeful armatei ucrainene a părut să abordeze aceste preocupări în mesajul său de duminică de pe Telegram, sugerând că neînțelegerile s-au datorat fluidității evoluțiilor.

„Există o schimbare dinamică a situației, unele poziții își schimbă mâinile de mai multe ori pe zi, ceea ce dă naștere la o înțelegere ambiguă a situației”, a scris el.

Dar a recunoscut, totuși că în ansamblu situația Ucrainei s-a deteriorat.

„Situația de pe front a escaladat. Încercând să preia inițiativa strategică și să străpungă linia frontului, inamicul și-a concentrat eforturile principale în mai multe direcții, creând un avantaj semnificativ în forțe și în mijloace", a adăugat el.

Mai multe eșecuri pe termen scurt se preconizează

Mulți analiști occidentali, împreună cu oficialii ucraineni, consideră că actuala intensificare a ritmului Rusiei este premergătoare încercării Rusiei de a lansa o ofensivă majoră în cursul acestei primăveri. Se presupune, de asemenea, că Moscova vrea să profite de avantajul său semnificativ în materie de muniție înainte ca proviziile americane - care au primit undă verde săptămâna trecută, după șase luni de blocaj politic - să ajungă pe linia frontului.

Institutul pentru Studierea Războiului (ISW) apreciază că vor exista mai multe eșecuri pe termen scurt pentru Ucraina, deși fără înfrângeri strategice majore.

„Forțele rusești vor obține probabil câștiguri tactice semnificative în următoarele săptămâni, în timp ce Ucraina așteaptă ca asistența de securitate americană să ajungă pe front, dar rămâne puțin probabil să copleșească apărarea ucraineană”, au scris analiștii ISW.

Cealaltă slăbiciune cantitativă majoră a Ucrainei, care explică traiectoriile recente de pe câmpul de luptă, constă în numărul soldaților. Luna viitoare intră în vigoare o nouă lege a mobilizării, care este de așteptat să îmbunătățească procesul recrutării. Doar că, în timp ce Kievul s-a dovedit extrem de reticent în a spune în mod clar de câți soldați mai are nevoie, Moscova continuă să crească numărul acestora.

„Calitatea (luptătorilor ruși) variază, desigur, dar avantajul cantitativ este o problemă serioasă”, a scris pe X Rob Lee de la Foreign Policy Research Institute.

„Fără avantajul (său) în materie de efective, avantajul artileriei și al puterii aeriene al Rusiei nu ar fi suficient pentru ca Rusia să obțină câștiguri pe câmpul de luptă. Situația relativă privind numărul de soldați este probabil cel mai important factor care va determina traiectoria războiului, în special dacă Rusia poate susține recrutarea a 20-30.000 de oameni pe lună", a adăugat Lee.

Progresele tactice rusești în Avdiivka nu sunt străpungeri

În viitorul apropiat, se așteaptă ca trupele rusești să își continue manevrele tactice în sectorul Avdiivka, similar cu avansările treptate observate la vest de localitățile Oceretîne, Soloviovo, Berdichiv și Semenivka, au scris analiștii de la ISW în evaluarea lor din 28 aprilie.

Liderii militari ucraineni ar putea opta pentru noi retrageri strategice în măsura în care alte poziții vor fi puse în pericol. În pofida acestui fapt, forțele ucrainene ar putea utiliza, potențial, bariere poziționate strategic la vest de actualele linii de front pentru a împiedica noi ofensive rusești.

Sosirea anticpată a întăririlor ucrainene și a echipamentelor suplimentare ar putea constrânge comandanții ruși să își reconsidere obiectivele operaționale imediate sau să desfășoare mai multe rezerve pentru a menține ritmul în acest sector. În prezent, forțele rusești își aliniază rezervele premergător unei ofensive majore în această vară, cu oportunități tactice semnificative în apropiere de Ceasiv Iar.