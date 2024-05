Un retailer oferă 0,6 lei pentru fiecare recipient cu sigla SGR, sperând că va strânge mai multe

Un cunoscut retailer cu peste 400 de magazine în România a anunțat joi că va oferi cu 10 bani în plus pentru fiecare ambalaj cu sigla SGR colectat de aparatele sale.

Auchan invită românii să recicleze mai mult și, chiar dacă au cumpărat de la alte magazine, le acordă un bonus suplimentar pentru ambalajele reciclate, pe o perioadă de 4 luni.

Până pe 15 septembrie, clienții care scanează cardul de fidelitate MyCLUB Auchan la aparatele RVM de colectare din magazinele Auchan primesc garanția de 0,5 lei per ambalaj, valabilă 12 luni din momentul emiterii, și ca extra-avantaj 0,1 lei per ambalaj cu simbol „Ambalaj cu garanție”, sub formă de voucher de fidelitate disponibil în aplicația Auchan. De asemenea, la acordarea extra-avantajului de 0.1 lei/ambalaj cu simbol reciclat nu există limită privind cantitatea de ambalaje reciclate.

În prezent, toate magazinele Auchan sunt echipate cu aparate RVM de colectare și reciclare a ambalajelor PET/sticlă/aluminiu. Fiecare punct de colectare din magazinele mari – hipermarketuri și supermarketuri – este echipat cu 2-4 aparate de reciclare, iar în magazinele de ultra proximitate este disponibil câte un astfel de aparat.

„Răsplătim cu fiecare ocazie clienții fideli cu extra beneficii, iar prin acest bonus ne dorim să încurajăm și mai mult reciclarea ambalajelor cu simbolul Ambalaj cu Garanție. Clienții noștri au înțeles încă înainte de lansarea oficială a proiectului, o dată cu inițiativa noastră SGR înainte de SGR, cât de vital este să contribuim împreună la un mediu mai curat pentru noi toți și îi așteptăm în continuare în număr cât mai mare să recicleze”, a declarat Corina Dospinoiu, Director Sustenabilitate Auchan Retail România.

Auchan, primul retailer care a intrat în Hora Reciclării, a oferit clienților posibilitatea de a aduce ambalajele utilizate pentru colectare și reciclare la punctele special amenajate dotate cu aparate automate de colectare (RVM) chiar cu 7 luni înainte de lansarea oficială a proiectului SGR. Astfel, doar în acest interval, au fost colectate 32 de milioane de ambalaje la nivel național. Clienții Auchan au fost deosebit de receptivi în a adopta un comportament de consum responsabil și au înțeles importanța reciclării, implicându-se constant în acest demers.