De ce nu poate renunța Zelenski la ținuta kaki în favoarea costumului. Explicațiile unui cunoscut analist

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a participat la Adunarea Generală a ONU având același model de ținută kaki pe care o poartă în toate aparițiile publice de la începutul războiului.

Profesor în cadrul SNSPA și specialist în comunicare publică, Dumitru Borțun a explicat pentru „Adevărul” motivele pentru care președintele Ucrainei îmbracă, încă de la începutul războiului, ținuta kaki și de ce nu poate renunța la ea până când războiul nu se termină.

Potrivit profesorului Borțun, modul în care se îmbracă Volodimir Zelenski face parte dintr-o strategie de comunicare pe care au folosit-o și alți lideri în istorie, cel mai elocvent exemplu fiind al lui Fidel Castro.

„Din punct de vedere al comunicării este o declarație de principiu, o misiune. Este exact ce a spus Fidel Castro când și-a lăsat barbă și a spus că nu își va da barba jos până când revoluția cubaneză nu va ieși victorioasă. Și a trăit până la adânci bătrâneți cu barbă și cu uniforma militară. Voia să transmită poporului că e o luptă permanentă. Cum spun creștinii că e o luptă permanentă între Diavol și bunul Dumnezeu, pentru aceste popoare, care au suferit o istorie întreagă de colonialism, există o luptă permanentă între poporul respectiv și puterile imperialiste”, a explicat Dumitru Borțun.

Profesorul de Științe ale Comunicării a mai arătat că modelul de ținută pe care l-a adoptat, Zelenski vrea să transmită „un model de angajament total, al unui om care spune ‹am îmbrăcat acest rol, îmi voi duce rolul până la capăt”.

Întrebat ce semnal ar transmite Zelenski dacă ar renunța de mâine la puloverul kaki în favoarea sacoului, profesorul Dumitru Borțun a explicat că dacă s-ar îmbrăca în costum fără ca războiul să fie terminat, Zelenski „ar redeveni acel funcționar de stat și de partid, sau doar de stat, sau doar de partid, care își execută sarcinile corect ca să nu fie dat afară sau să fie promovat”.

„Un lider nu are voie să fie un birocrat. El trebuie să inspire, să ghideze, să conducă spre noi orizonturi, să mobilizeze oamenii. Asta presupune un anumit rol. Zelenski are marea șansă că este și un bun actor care a făcut carieră în domeniu. Este un actor care a lucrat de-a lungul carierei cu mulți regizori, are și o gândire regizorală. Probabil că între el și consilierii lui de comunicare există schimburi și discuții, dar mai mult de natură colegială pentru că mai știe și el câte ceva. Liderii noștri nu știu nimic, dar sunt convinși că știu. De aceea nu se lasă consiliați de specialiști în comunicare”, a mai declarat profesorul Dumitru Borțun.