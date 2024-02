Cine este fiica de 23 de ani a opozantului rus Alekse Navalnîi. Despărțirea de tatăl ei: „L-am îmbrățișat și el mi-a spus: învață și fă ce vrei!“

Aleksei Navalnîi a lăsat în urmă o familie: pe soția sa Iulia, dar și fiica sa Daria (cunoscută mai bine sub porecla Dasha) și fiul său Zakhar, în vârstă de 16 ani, scrie madame.lefigaro.fr.

Vineri, 16 februarie, opozantul rus Alexei Navalnîi a murit la vârsta de 47 de ani în colonia penitenciară din Siberia, unde își ispășea o pedeapsă de 29 de ani. De atunci, toată lumea este de acord că fiica sa Dasha va continua să lupte alături de mama sa Iulia Navalnaia. Căci fostul dușman numărul 1 al lui Vladimir Putin nu a fost niciodată singur în "războiul" său politic împotriva regimului președintelui rus. El a lăsat în urmă o familie: în primul rând soția sa Iulia, dar și fiica sa Daria (cunoscută mai bine sub porecla Dasha) și fiul său Zakhar, în vârstă de 16 ani, scrie madame.lefigaro.fr.

La vârsta de 23 de ani, Dasha Navalnaia este deja una dintre puținele voci ale opoziției din Rusia. Și asta în ciuda faptului că locuiește în Statele Unite, unde studiază psihologie socială și științe politice la Universitatea Stanford din California din 2019. În ciuda amenințărilor, ea este hotărâtă să se întoarcă într-o zi la Moscova. ”Moscova este cel mai bun oraș, are de toate", a declarat ea pentru cotidianul german Der Spiegel în 2021. ”Mai mult, mi-e dor de oamenii din Rusia. Sunt atât de diferiți de californieni. Rușii înțeleg că viața nu este ideală, dar că putem și trebuie să încercăm să îmbunătățim societatea. Îmi place asta".

Figura media

Astăzi, rusoaica nu ezită să își îndemne concetățenii la mobilizare. Obiectivul ei: același ca și al tatălui ei, de a-l răsturna pe Vladimir Putin. În biografia sa de pe LinkedIn, ea se descrie astfel: "Sunt dornică să îmi aprofundez înțelegerea mecanismelor complexe care conduc schimbările politice din întreaga lume. Scopul meu nu este doar de a contribui la discursul academic, ci și de a participa activ la crearea unor politici care să reflecte valorile de libertate, egalitate și integritate. Am experiență în analiza datelor, cercetare, relații publice și discursuri publice."

În ciuda vârstei sale tinere, Dasha Navalnaia are deja experiența de a fi văzută de publicul larg în mai multe ocazii. În iunie 2021, ea a fost cea care, în numele tatălui său, a primit "Premiul pentru curaj" - acordat de 25 de organizații pentru drepturile omului prizonierilor politici din Rusia și Belarus în acel an. Ea a explicat că tatăl ei, încarcerat în Rusia, îi scrisese o scrisoare pentru a pregăti primul ei discurs la un eveniment public important. "În scrisoarea sa, tatăl meu m-a rugat ca astăzi să ofer acest premiu fiecărui prizonier din Rusia și Belarus. El scrie că majoritatea dintre ei se află într-o situație mult mai rea decât a lui, pentru că nu sunt la fel de cunoscuți sau faimoși, dar trebuie să știe că nu sunt singuri și nici uitați", a spus tânăra de 20 de ani pe atunci, într-o engleză perfectă. Ea a povestit apoi cum poliția a pătruns pentru prima dată în apartamentul familiei sale când avea 10 ani. "Pentru a încheia acest discurs, aș dori să repet ceva ce tatăl meu a spus cândva: "Rusia merită să fie liberă și fericită, și va fi". Iar eu cred asta la fel de ferm".

O copilărie normală

La câteva luni de la intrarea sa senzațională pe scena internațională, Dasha Navalnaia a acordat primul său interviu important pentru Spiegel. În ciuda implicării politice a tatălui său, supranumit "bête noire" a Kremlinului, ea a explicat presei germane că a avut o copilărie "normală". "M-am născut într-o familie normală și am avut o copilărie normală. Când aveam 10 ani, tata a fost luat în custodie pentru prima dată, iar asta a fost ceva nou. Dar am vorbit cu părinții mei și am învățat că, chiar dacă poliția nu ne place, tata face ceea ce trebuie. Întotdeauna am fost mândră de asta, chiar și cu temerile pentru viața lui și a noastră. Vrea ce e mai bun pentru țara sa. Vrea ca eu și fratele meu mai mic să avem un viitor strălucit în această țară”.

Daria a vorbit și despre despărțirea de tatăl ei înainte ca acesta să fie încarcerat într-o colonie penală din Rusia. "L-am îmbrățișat și el mi-a spus: "Învață și fă ce vrei! Asta îmi spunea mereu: Fă ce vrei!".

Cu o zi înainte de acest interviu, Daria Navalnaia luase cuvântul, de data aceasta la Strasbourg, în fața Parlamentului European, pentru a primi Premiul Saharov în numele tatălui său, pe 15 decembrie 2021.

"Politicienii europeni care pledează pentru pragmatism ar trebui să deschidă cărțile de istorie și să-și amintească faptul că flirtul cu un dictator nu este niciodată eficient", a spusea. Alături de ea, un scaun gol simboliza absența tatălui ei.