Bătăliile pe care le are de purtat Ucraina: „Există o oboseală severă din cauza războiului“

În timp ce contraofensiva sa încetinește odată cu venirea iernii, Ucraina se luptă cu ea însăși, cu Rusia și pentru atenția lumii, se arată într-o analiză NBC News.

Ucraina nu se luptă doar cu armata rusă. După mai mult de 21 de luni de război istovitor, Kievul se luptă pentru atenția lumii după ce războiul a intrat în umbra conflictului din Orientul Mijlociu. În timp ce contraofensiva sa pentru care au existat așteptări uriașe a fost oprită de zăpadă, după luni de planificare și în pofida sprijinului militar aliat de miliarde de dolari, Kievul este afectat și de certuri interne care se amplifică.

Astfel, confruntată cu perspectiva unei ierni lungi și dificile, Ucraina luptă pe mai multe fronturi.

„Există o oboseală severă din cauza războiului", a declarat Volodimir Fesenko, un analist politic cu sediul la Kiev.

„Mulți ucraineni sunt dezamăgiți că nu s-a obținut o victorie rapidă. Totuși, în marea lor majoritate, ucrainenii sunt uniți în ceea ce privește necesitatea de a continua să se opună agresiunii rusești”, a dezvăluit el pentru NBC News. "

Contraofensiva

După campaniile de succes de recucerire a teritoriilor din estul și sudul Ucrainei cu un an în urmă, Kievul și aliații săi occidentali au petrecut o mare parte din prima parte a anului 2023 pregătindu-se pentru o contraofensivă majoră.

Aceasta a fost prezentată de observatorii militari drept o campanie potențial decisivă menită să recupereze teritoriile ucrainene ocupate, care ar putea inclusiv să amenințe Peninsula Crimeea, un teritoriu de mare preț pentru Kremlin și care se află sub control rusesc din 2014. Totuși, de la lansarea contraofensivei în iunie, Ucraina a obținut doar câștiguri modeste împotriva liniilor de apărare rusești puternic fortificate, aducând războiul în mare parte în impas, în timp ce sezonul de lupte se apropie de sfârșit.

„Ne aflăm în ceea ce se numește război pozițional, spre deosebire de războiul de manevră”, a declarat Frank Ledwidge, fost ofițer al serviciilor de informații militare britanice și lector la Universitatea engleză din Portsmouth. „Practic, ne aflăm în situația din Primul Război Mondial, în care avem două armate înrădăcinate, dintre care niciuna nu va putea să o străpungă pe cealaltă".

Este posibil ca luptele să se oprească cu totul pe măsură ce se instalează vremea aspră, o furtună de zăpadă făcând ravagii în regiune săptămâna trecută.

Rețeaua electrică a Ucrainei rămâne, de asemenea, vulnerabilă - iar Moscova a semnalat probabil că va viza din nou infrastructura energetică a țării după ce a lansat cel mai mare atac cu drone asupra Kievului de la începutul războiului.

În ultimele săptămâni, s-au conturat două evoluții principale.

În est, există o bătălie în curs de desfășurare pentru micul oraș Avdiivka, pe care Kremlinul pare hotărât să îl captureze cu un cost ridicat, în timp ce face presiuni pentru a-și extinde controlul parțial asupra regiunii industriale Donbas.

Vineri, armata ucraineană a declarat că rușii continuă să încerce să încercuiască orașul, dar soldații săi „își mențin poziția". Într-un semn al intensificării bătăliilor care au prins Ucraina pe picior greșit în regiune, președintele Volodimir Zelenski a cerut construirea mai rapidă de fortificații în sectoarele cheie aflate sub presiunea forțelor rusești, în special în estul Ucrainei, după ce a vizitat liniile de front.

Între timp, Ucraina a încercat să consolideze un cap de pod pe malul stâng al râului Nipru, în sudul regiunii Herson, ocupată de Rusia încă din primele zile ale războiului.

Forțele rusești s-au retras pe această parte a râului după ce Ucraina a recucerit anul trecut orașul Herson.

Guvernatorul instalat de Rusia în partea ocupată a regiunii a declarat că operațiunea de debarcare a fost întâmpinată cu un „iad de foc”, dar Kievul afirmă că trupele sale își mențin pozițiile. Miercuri, Zelenski a vizitat trupele din regiune și a primit o actualizare a progreselor lor pe malul stâng, a transmis biroul său, fără a oferi detalii.

Analiștii spun că această ultimă încercare aparentă de a insufla o oarecare vigoare contraofensivei ucrainene ar putea face diferența doar dacă ucrainenii reușesc să stabilească un cap de pod - o cale sigură de traversare a râului care le-ar putea permite să aducă blindate și alte tipuri de sprijin. „Un succes al Ucrainei ar putea modifica ceea ce acum este considerat pe scară largă ca fiind un impas”, a apreciat Rajan Menon, analist la Defense Priorities, un think tank cu sediul la Washington.

Războiul a ajuns într-un impas din mai multe motive, a explicat Menon, inclusiv ambivalența și lipsa de grabă a aliaților Kievului, ceea ce a însemnat că unele provizii cruciale au ajuns prea târziu pentru ca contraofensiva să fie eficientă.

Totuși, absența unei acoperiri aeriene adecvate a fost cea mai mare piedică, a adăugat Menon, forțele aeriene ale Ucrainei fiind mult mai puține și mai slabe decât cele ale Rusiei.

„Nu poți face acest lucru pe un teren plat, iar trupele tale să nu fie acoperite din aer", a spus el.

Sviatoslav Iuraș, membru al Parlamentului ucrainean și soldat în activitate, a declarat că contraofensiva atinge totuși un obiectiv important - epuizarea militară a Rusiei.

El atrage atenția asupra succesului Ucrainei de a rupe practic blocada Rusiei din Marea Neagră prin atacuri asupra marinei sale în sudul Rusiei și în Crimeea ocupată în această vară.

„Înțelegem că războiul nu va fi ușor sau rapid", a declarat Iuraș. „Dar am arătat lumii că până și înfricoșătoarea mașinărie de război rusă poate fi oprită și o putem obliga să sufere pierderi îngrozitoare”, a subliniat el.

Cea mai recentă ofensivă de pe Nipru a fost o surpriză pentru ruși, a declarat Iuraș, demonstrând că Ucraina nu a rămas fără „trucuri și idei” despre cum să învingă Kremlinul.

„Toată lumea vorbește mai mult despre Israel”

În cea mai mare parte a războiului său, Ucraina a făcut presiuni asupra aliaților săi occidentali pentru extinderea și accelerarea livrărilor de asistență militară, fără de care lupta Kievului împotriva Rusiei s-ar fi încheiat de mult.

Doar că acest ajutor - pus în pericol preț de luni de zile de preocupările legate de oboseala crescândă a războiului în Europa și de disputele politice de la Washington - se confruntă acum cu o amenințare majoră: un alt conflict care să ocupe aproape toată atenția la nivel mondial.

„Războiul din Gaza vine într-un moment teribil pentru Ucraina. A aspirat o mare parte din oxigenul politic din încăpere. Există o competiție pentru resurse, indiferent de cum te uiți la asta”, a apreciat Menon.

SUA oferă ajutor militar atât Israelului, cât și Ucrainei, iar izbucnirea unui nou război a ridicat temeri cu privire la faptul că proiectilele de artilerie și rachetele de apărare aeriană, destinate cândva Kievului și deja în criză, vor fi redirecționate către Israel. Ajutorul pentru ambele țări se confruntă cu o soartă incertă în Congresul profund divizat, iar Ucraina se confrunta deja cu un deficit în raport cu ceea ce i-a fost promis de Uniunea Europeană.

Într-un aparent efort de a semnala că Ucraina este încă o prioritate pentru Washington, secretarul apărării Lloyd Austin a făcut o vizită surpriză la Kiev luna trecută, amintind că lupta Ucrainei este „un maraton, nu un sprint” și anunțând un nou ajutor militar în valoare de 100 de milioane de dolari.

Dar oficialii ucraineni nu-și fac iluzii.

„Din punct de vedere tactic, mutarea atenției de la Ucraina la Israel a făcut ca situația noastră să fie oarecum mai dificilă, deoarece războiul nostru a încetat să mai fie cel mai fierbinte punct de pe planetă", a declarat pentru NBC News Iehor Cernev, membru al Parlamentului ucrainean și vicepreședinte al comisiei pentru securitate națională, apărare și informații.

„Toată lumea vorbește mai mult despre Israel, iar acolo se duce ajutorul prioritar din partea SUA”, a subliniat el.

În cadrul unei întâlniri cu reporterii luna trecută, Zelenski a recunoscut mutarea atenției lumii către Orientul Mijlociu și a făcut observația că Ucraina nu are loc de greșeală în a-și pierde locul pe agenda internațională, ceea ce s-ar putea dovedi „letal” pentru țară. „Nu trebuie să permitem oamenilor să uite de războiul de aici”, a declarat Zelenski pentru The Associated Press într-un interviu acordat joi. „Atenția este egală cu ajutorul”, a spus el.

Tensiuni interne

Pe a complica și mai mult problemele Ucrainei, Zelenski pare să fie în dezacord cu generalul său de top, Valeri Zalujnîi.

Într-un eseu publicat luna trecută de The Economist, Zalujnîi a dat glas unui sentiment împărtășit de mulți în Ucraina și în Occident - războiul se află într-un impas, a declarat comandantul forțelor armate ucrainene, și „cel mai probabil nu va exista o descoperire profundă și frumoasă„.

Zelenski s-a grăbit să respingă concluzia extremă a generalului său, respingând ideea că războiul a ajuns într-un impas fără ieșire.

Această exprimare publică a nemulțumirilor a stârnit îngrijorări în țară și în străinătate cu privire la unitatea conducerii Ucrainei.

Zelenski a negat că ar exista un conflict între el și comandantul-șef al armatei ucrainene, luna trecută, explicând că e timp de războiul totul se rezumă la „interese comune” și nu este loc pentru „politici personale” care să favorizeze interesele Rusiei.

Pe de altă parte, aliații lui Zelenski l-au criticat public pe Zalujnîi din cauza gestionării războiului, un deputat lansând o tiradă tăioasă pe rețelele de socializare, acuzându-l că nu are un plan solid pentru cum să câștige și cerându-i demisia.

Președintele ucrainean se confruntă, de asemenea, cu critici în unele cercuri după ce a semnalat că se opune organizării alegerilor prezidențiale programate pentru anul viitor pe fondul războiului; de pildă, primarul Kievului, Vitali Klițciko, a declarat săptămâna trecută că țara se îndreaptă spre autoritarism.

„La un moment dat nu vom mai fi prea diferiți de Rusia", a declarat Klițciko pentru publicația germană Der Spiegel.

„Zalujnîi este a doua cea mai populară persoană din Ucraina, iar echipa prezidențială îl vede ca pe un potențial concurent”, a apreciat Fesenko, analistul ucrainean. „Iar acum, se pare, vor să dea vina pe Zalujnîi pentru problemele de pe front. Cu toate acestea, având în vedere popularitatea acestuia atât în armată, cât și în societate, demiterea sau demisia sa ar putea avea consecințe foarte ambigue, inclusiv slăbirea poziției lui Zelenski însuși”, a subliniat el.

„Diagnosticul realist” al generalului ucrainean cu privire la situația de pe front a provocat un spectru de emoții în Ucraina, potrivit lui Fesenko. Biroul lui Zelenski a emis o critică publică rară, a adăugat el, deoarece comentariile au fost luate mult „prea dramatic” în Occident și acest lucru ar putea crea probleme pentru Ucraina.

În plus, acestea au avut efectul unui „duș rece” pentru mulți din Ucraina, a spus Fesenko.

„I-a ajutat pe mulți ucraineni să scape de așteptările umflate și inadecvate cu privire la sfârșitul iminent al războiului", a spus el