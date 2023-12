Un soldat ucrainean a cerut bombardarea propriei poziții pentru a-i opri pe ruși

Un soldat ucrainean a solicitat un atac de artilerie asupra propriei poziții în încercarea de a bloca un avans rusesc, relatează CNN.

Singur și rănit, Serhii, al cărui indicativ de apel este "Fin", nu credea că va putea supraviețui în timp ce trupele rusești se apropiau tot mai mult de el. La un moment dat, înconjurat de inamici și gata să se sacrifice, acesta a solicitat lovituri de artilerie asupra poziției sale, reușind pe această cale să descurajeze cu succes înaintarea forțelor rusești.

Serhii a repetat coordonatele în timp ce rușii se apropiau, creând un scut temporar datorită focului precis de artilerie.

„Eram înconjurat de inamici. Am șoptit din nou coordonatele la radio și artileria noastră a tras asupra lor", a declarat el pentru CNN.

Soldat în cadrul Brigăzii 80 de Asalt Aerian Galițian, Serhii, în vârstă de 36 de ani, se întorsese în Ucraina după ce a trăit 10 ani în Finlanda, înrolându-se la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022. Indicativul său de apel face aluzie munca sa acolo ca om bun la toate.

Rănit la ambele picioare

La 27 octombrie, Serhii și unitatea sa au fost trimiși într-o misiune pe linia frontului de est, în apropiere de Bahmut, oraș care a fost scena unora dintre cele mai sângeroase înfruntări din războiul dintre Rusia și Ucraina.

Serhii și camarazii săi nu se așteptau să rămână acolo mai mult de trei zile pentru a-și duce misiunea la bun sfârșit. În schimb, s-au trezit blocați de focul inamic necruțător zile în șir.

Situația a devenit gravă atunci când o explozie de mortier în apropierea adăpostului lui Fin l-a rănit la ambele picioare. Alături de el erau doi soldați cu membrele rupte.

Serhii a insistat ca echipele de evacuare să acorde prioritate camarazilor săi mult mai grav răniți, iar el să aștepte următoarea ocazie.

Încercările ulterioare ale salvatorilor de a ajunge la el au fost zădărnicite de bombardamentele rusești constante, ceea ce a dus la o așteptare agonizantă de două săptămâni, timp în care echipele de evacuare au fost forțate în mod repetat să își anuleze misiunile de salvare.

O bătălie ce pare fără sfârșit

Singur în tranșeea sa, Serhii s-a ajutat de o dronă pusă la dispoziție de comandantul său pentru a primi lucruri esențiale, cum ar fi apă, analgezice, batoane de ciocolată și chiar țigări, pe măsură ce unitățile rusești se apropiau tot mai mult de adăpostul lui.

S-a întâmplat chiar ca un soldat rus să intre în tranșeea lui Serhii, și, aparent, acesta nu și-a dat seama că este ucrainean, în ciuda uniformei care ar fi trebuit să-l trădeze. În mod miraculos, soldatul a plecat fără să-l atace după ce Serhii l-a rugat în rusă să-i ofere apă. Soldatul ucrainean a primit apoi un mesaj de la comandantul său: singura lui cale de scăpare era să se târască prin teritoriul inamic până la pozițiile ucrainene. Navigând printre firele capcană și amenințările cu grenade, Serhii a reușit să ajungă la ele teafăr.

El se recuperează acum într-un spital ucrainean.

„Nu-mi vine să cred că acum sunt în spital, nu în tranșee. Nu credeam că voi supraviețui”, a declarat el pentru CNN.

Bătălia pentru orașul distrus Bahmut, în estul Ucrainei, a fost cea mai lungă și cea mai sângeroasă din timpul războiului, iar în ultimele săptămâni a avut loc o reluare a operațiunilor ofensive rusești în acest sector.

Rusia a trimis recent trupe proaspete și bine antrenate la Bahmut, a declarat săptămâna trecută pentru Radio Svoboda locotenentul Oleksi Tarasenko, un comandant adjunct al Brigăzii a 5-a de asalt separat din Ucraina, potrivit The New Voice of Ukraine.

„În acest moment, inamicul încearcă să identifice cele mai vulnerabile puncte din apărarea noastră. De două sau trei săptămâni, ei atacă intensiv unitățile noastre în multe sectoare", a explicat el.