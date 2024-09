Atac la Rotterdam: Un bărbat a înjungiat doi oameni la întâmplare în timp ce striga „Allahu Akbar”

O persoană a fost ucisă și o alta grav rănită într-un incident de înjunghiere, joi noapte, în orașul portuar olandez Rotterdam, a declarat poliția.

Purtătorul de cuvânt al poliției, Wessel Stolle, a declarat că ofițerii investighează înjunghierea din apropierea podului Erasmus. Stolle a declarat că nu există nicio informație imediată cu privire la un motiv, dar „analizăm toate scenariile posibile”, potrivit AP.

Cotidianul olandez De Telegraaf, citând martori de la fața locului, a raportat că un bărbat a atacat oamenii la întâmplare cu două cuțite în timp ce striga „Allahu Akbar”, expresie arabă care înseamnă Dumnezeu este mare.

Un profesor de sport care ţinea un curs lângă Podul Erasmus a spus că l-a lovit pe atacator cu două bețe după ce l-a văzut atacând pe cineva și a reușit să îi ia cuțitele și să le arunce.

El a spus că inițial a crezut că este vorba despre o bătaie.

„Când am început să alerg în acea direcție am văzut că nu era o bătaie. Era un bărbat cu două cuțite lungi care înjunghia un alt tânăr și când am început să strig s-a întors și a început să se apropie de toți cei care erau în jurul lui”, a spus profesorul