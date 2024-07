Alegeri legislative în Franța. Cameleonul Jordan Bardella, fiul imigrantului care nu suportă migranții, vrea să fie premier

Plin de mirosul savuros al magazinelor de kebab și de sunetele suave ale francezei cu accent străin, Saint-Denis, această suburbie întinsă de la nord de Paris, este orașul natal al lui Jordan Bardella. În criticile sale tăioase, tânărul de 28 de ani, care dorește să devină cel mai tânăr prim-ministru al Franței, citează multiculturalismul de aici drept un exemplu a tot ceea ce este greșit în Franța de astăzi, scrie Washington Post.

"Am crescut într-un proiect modest în care am experimentat, până în adâncul sufletului, sentimentul de a deveni un străin în propria mea țară", a declarat Bardella presei franceze luna trecută. "Am experimentat islamizarea cartierului meu. Am experimentat nesiguranța. Am experimentat percheziția când intri în clădirea ta și te confrunți cu traficul de droguri," spunea el.

Bardella este acum fața tânără a formațiunii Adunarea Națională, o mișcare anti-imigranți odinioară toxică, care s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor legislative anticipate de la sfârșitul săptămânii trecute. Dacă partidul său își poate extinde suficient sprijinul în turul doi de duminică, 7 iulie, Bardella - care s-a angajat să interzică accesul cetățenilor cu dublă cetățenie la posturile sensibile și să organizeze un referendum național privind migrația - ar deveni primul șef de guvern de extremă-dreapta din Franța de la al Doilea Război Mondial.

"Acesta este momentul să îi oferim lui Jordan Bardella o majoritate absolută în Parlamentul francez", le-a spus susținătorilor șefa lui Bardella, naționalista franceză Marine Le Pen.

Victorios, l-am putea vedea pe Bardella, sub îndrumarea lui Le Pen, transformând Franța într-un laborator în inima Europei de Vest pentru politici anti-migrație agresive, inclusiv accelerarea deportărilor și îngreunarea obținerii cetățeniei. Cuvintele sale sugerează că separă imigranții în două tabere: cei dezirabili, precum cei din propria sa familie predominant italiană, care se asimilează, învață limba franceză și își iubesc națiunea adoptivă; și cei - în special din țările islamice - pe care îi consideră ca respingând valorile, limba și cultura franceză.

Produsul formatorilor media și al mentorilor de partid

Bardella, care apare la mitingurile de campanie și face selfie-uri cu fanii , este produsul formatorilor media și al mentorilor de partid care l-au modelat ca subordonat zâmbitor și elegant al lui Le Pen - o figură politică pe care a ajuns să o cunoască în timp ce se întâlnea cu tinere din orbita ei.

Le Monde a scris că are un "profil de ginere ideal". Pentru Adunarea Națională, el este un purtător de cuvânt ideal: un politician postmodern, prietenos cu TikTok, pasionat de problemele partidului său, care poate vorbi despre relele din cartierele dominate de imigranți. În același timp, este suficient de tânăr pentru a nu purta pata de rasism care a definit partidul în trecut.

Dar mai multe persoane care îl cunosc - inclusiv un prieten din copilărie și un fost mentor politic - spun că această imagine nu spune întreaga poveste a lui Bardella. Ei se întreabă cum un fiu de imigranți a devenit el însuși atât de anti-imigranți și îl numesc un cameleon care își schimbă culorile în funcție de starea de spirit politică.

"Omul pe care îl văd vorbind acum nu seamănă cu Jordan pe care l-am cunoscut", a declarat Chloe, o tânără de 28 de ani de rasă mixtă care a mers la școală cu Bardella. Ea a vorbit cu condiția ca numele său de familie să nu fie dezvăluit, deoarece slujba sa de funcționar public necesită neutralitate politică.

Ea și-a amintit de vizitele la micul apartament din blocul de locuințe în care Bardella locuia cu mama sa divorțată, o italiancă care sosise în Franța pe când el era copil. Bardella stătea uneori și cu tatăl său, un antreprenor care a plătit pentru educația privată a fiului său.

Își amintește de băiatul studios, chiar timid, de la școala primară Saint Vincent de Paul, o școală privată pentru copiii privilegiați ai cartierului. Ea a spus că Bardella a început să înflorească odată ce s-au transferat la școala gimnazială Jean Baptiste de La Salle. Juca fotbal, făcea glume.

Erau la școala primară în 2005, când au izbucnit revolte în departamentul lor Seine-Saint-Denis, după moartea a doi băieți musulmani care se ascundeau de poliție într-o stație electrică. A pierdut legătura cu Bardella în momentul în care liderul atacurilor teroriste de la Paris din 2015 a fost împușcat de poliție aici. Dar în toți anii în care l-a cunoscut, a spus ea, nu-și amintește să fi spus vreun cuvânt negativ despre lumea multiculturală în care trăiau.

"În Saint-Denis, erau arabi, italieni, portughezi, oameni de pretutindeni, și toți eram prieteni", a spus Chloe. "Așa că nu-mi vine să cred când îl aud vorbind acum. La început am crezut că joacă doar un rol, că vrea să aparțină și să găsească un loc unde să poată fi iubit. Pur și simplu nu credeam că gândește așa, că spune lucrurile astea. Dar am început să cred că s-a schimbat cu adevărat."

Lea, în vârstă de 28 de ani, care este, de asemenea, funcționar public și a cerut ca numele său de familie să nu fie dezvăluit, a oferit un punct de vedere diferit. Ea a spus că a a fost în clasă cu Bardella doi ani și și-a amintit de un incident în care un profesor a certat-o și i-a luat telefonul mobil după ce a sunat în timpul unei lecții. Când a început să plângă, Bardella i-a șoptit: "Ai meritat-o". "El a fost întotdeauna cel care a respectat regulile, fără să îi înțeleagă pe ceilalți", a spus WP fosta colegă a tânărului lepenist.

Un francez care este „75% italian“

Bardella s-a autointitulat un francez care este "75% italian", dar rareori vorbește despre istoria familiei sale. Jean-Louis Beaucarnot, un expert în genealogie considerat "Tatăl Genealogiei" în Franța, a declarat că cercetările sale au arătat că din cei opt străbunici ai lui Bardella, șase erau italieni, unul era francez și unul - străbunicul patern - era algerian.

Pentru un lider și un partid care promovează grade de franțuzism, trecutul său ar putea reprezenta aparent un obstacol. În trecut, el a trecut cu vederea rădăcinile sale. Însă Bardella a început recent să le sublinieze, prezentându-și familia italiană drept dovada vie a faptului că imigranții compatibili din punct de vedere cultural pot deveni fără probleme "francezi".

"El este în primul rând un francez; nu îl considerăm un fiu de imigranți", a declarat Edouard Bourgeault, care conduce liga de tineret a Adunării Naționale din Paris. "Este european, iar acest lucru este important de spus, deoarece europenii împărtășesc aceeași cultură și sunt bineveniți".

Începuturile legăturilor cu lepeniștii

Bardella, care nu a urmat cursurile universitare, s-a eschivat adesea atunci când a fost întrebat despre primii ani ai săi în partidul care a fost un magnet pentru apologeții naziști. Partidul a fost co-fondat în 1972 de tatăl lui Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, care a fost condamnat în repetate rânduri pentru discurs instigator la ură și pentru că a respins Holocaustul ca fiind un "detaliu" al istoriei.

Bardella a declarat că nu crede că bătrânul Le Pen era antisemit, replicând unui intervievator anul trecut că întrebările despre trecutul partidului sunt "despre un timp pe care nu l-am cunoscut niciodată".

Bardella s-a alăturat formațiunii Adunarea Națională - cunoscută atunci ca Frontul Național - în 2012, la vârsta de 16 ani. Marine Le Pen preluase funcția de președinte al partidului atunci. Dar în cadrul mișcării, tatăl ei a rămas o figură idolatrizată, cunoscută de tinerii militanți ca Bardella drept "Papi" - bunicul.

Pierre-Stéphane Fort, care a scris o carte despre Bardella, citează un fotograf care l-a fotografiat pe Bardella, în vârstă de 18 ani, cu Jean-Marie Le Pen în decembrie 2013, o perioadă în care polemicile bătrânului Le Pen erau bine cunoscute. Fotografia a fost făcută la un eveniment la care tinerii activiști ai partidului au făcut coadă răbdători în frigul Parisului timp de două ore pentru a avea șansa de a primi un suvenir Le Pen.

"Trebuie să vă amintiți că pentru toți tinerii militanți, Jean-Marie Le Pen era o icoană", își amintește fotograful, Anthony Micallef, în carte. "El întruchipa FN-ul, toți îl văzuseră la televizor, crescuseră cu el. De fapt, toți îi spuneau afectuos "papi" (bunicul). Adesea, aceștia erau tineri lipsiți de repere familiale; ei au găsit în FN o familie de substituție, au simțit că aparțin cuiva".

În cartea sa, Fort susține, de asemenea, că Bardella a păstrat un cont secret de Twitter (acum X), cu conținut rasist și homofob. Bardella a negat orice legătură cu acest cont.

Întâlnirea cu Marine Le Pen și „antrenorul“ Florian Philippot

Întâlnirea sa cu Marine Le Pen, decana naționalismului francez, a fost inițial lipsită de evenimente. Florian Philippot, fost vicepreședinte al Adunării Naționale și în prezent șef al unui partid naționalist rival numit Patrioții, își amintește de o întâlnire "pe un coridor undeva la sediul partidului" din Paris în 2013. Dar Philippot a văzut o scânteie în Bardella, un om curat și serios - care avea o față pe care camera de filmat o iubea - și a optat pentru promovarea carierei sale.

Bardella urma să primească pregătire profesională în domeniul mass-media. Dar Philippot l-a și antrenat, programându-l pentru un prim interviu televizat la o emisiune de știri nocturnă. Philippot își amintește că l-a sunat pe tânăr și i-a făcut o critică detaliată: zâmbește mai mult, ascute-ți punctele de vedere. Bardella a absorbit cu recunoștință sfaturile și a promis că se va pregăti mai bine.

În același timp, Bardella se apropia tot mai mult de Marine Le Pen. Philippot își amintește că Bardella se întâlnea cu fiica lui Frédéric Chatillon, un consilier de lungă durată al lui Le Pen, care era președintele unui grup de tineri de extremă dreapta, acum desființat, cunoscut pentru vitriolul xenofob și rasist pe care îl scuipa. Ulterior, Bardella a început să se întâlnească cu nepoata lui Le Pen.

Philippot a declarat că a început să nu-l mai simpatizeze pe Bardella, mai ales când a văzut că acesta a renunțat la ideea ieșirii Franței din Uniunea Europeană - o schimbare susținută de Le Pen pentru a spori atractivitatea partidului său. Philippot a văzut în această schimbare o trădare a rădăcinilor naționaliste franceze.

"Era foarte suveranist, dar asta a durat doar o vreme", a spus Philippot. "Apoi am realizat rapid că era un cameleon. Era un politician bun, dar nu avea prea multe convingeri."

Până în 2019, Bardella "ajunsese" să fie ales membru al Parlamentului European la vârsta de 23 de ani. El a devenit președinte interimar al Adunării Naționale în timpul candidaturii prezidențiale eșuate a lui Le Pen în 2022 și apoi a devenit președinte efectiv al partidului.

Acum ar putea fi prim-ministru. Săptămâna aceasta, mai mult de 200 de candidați de centru și de stânga din cursele în trei cu Anunarea Națională s-au retras din turul doi de duminică, 7 iulie, în speranța de a consolida sprijinul împotriva extremei drepte. Cu toate acestea, menținerea partidului în afara guvernării ar putea, de asemenea, să permită extremei drepte să crească în opoziție, oferindu-i lui Marine Le Pen un impuls în cursa prezidențială din 2027. În cazul în care va câștiga, este posibil ca ea însăși să își numească tânărul protejat în funcția de prim-ministru.

Bardella ar prefera să nu aștepte

"Acum este momentul să punem în fruntea țării noastre lideri care vă înțeleg, care vă respectă și vă iubesc la fel de mult pe cât iubesc Franța", a declarat Bardella duminică seara, după primul tur al legislativelor anticipate, într-un local parizian care se prezintă ca o întoarcere în anii 1930.