Airbus stabilește un record mondial de distanță pentru un avion comercial: peste 23.000 de kilometri în 24 de ore

Modelul A350-1000ULR a parcurs 23.155 de kilometri fără escală, în timpul unui zbor de test care a durat 24 de ore și 24 de minute. Aeronava este dezvoltată pentru compania australiană Qantas, care vrea să introducă zboruri directe între Sydney și Londra, respectiv New York.

Avion Airbus A350-1000ULR a parcurs 23.155 de kilometri fără escală Foto: X@airwaysmagazine

Un avion Airbus A350-1000ULR a stabilit un record mondial Guinness pentru cea mai lungă distanță parcursă fără escală de un avion comercial de pasageri. Aeronava a zburat 23.155 de kilometri în 24 de ore și 24 de minute, în cadrul unui test realizat de producătorul european.

Airbus a anunțat performanța pe site-ul său, precizând că recordul a fost confirmat pe baza datelor de zbor verificate independent de Federația Aeronautică Internațională și de serviciul de monitorizare a traficului aerian Flightradar24.

Avionul, care a folosit indicativul AIB35LR, a decolat din Melbourne, Australia, pe 27 iulie, la ora locală 17:27. A aterizat la Toulouse, în Franța, a doua zi, la ora 09:51.

Distanța totală parcursă a fost de 12.503 mile marine, echivalentul a 23.155 de kilometri.

Un zbor de test peste trei continente și două oceane

Zborul a făcut parte din programul de testare a modelului A350-1000ULR, dezvoltat de Airbus pentru compania aeriană Qantas, în cadrul proiectului Project Sunrise.

Una dintre cerințele programului era realizarea unui zbor cu o durată de 23 de ore, calculată din momentul începerii rulajului înainte de decolare până la oprirea aeronavei după aterizare.

Ruta a început în Melbourne și a trecut prin Sydney, apoi peste Oceanul Pacific, în direcția Los Angeles. Avionul a traversat ulterior America de Nord și Oceanul Atlantic, a survolat Londra și și-a continuat drumul spre Toulouse.

Pe parcursul călătoriei, care a traversat trei continente și două oceane, membrii echipajului au observat două apusuri și două răsărituri.

La bord s-au aflat 13 persoane: trei piloți de încercare Airbus, doi piloți Qantas, cinci ingineri specializați în teste de zbor, doi ingineri proiectanți ai producătorului european și un reprezentant al Federației Aeronautice Internaționale.

Avioane pregătite pentru zboruri de până la 22 de ore

A350-1000ULR este conceput pentru a permite companiei Qantas să opereze zboruri fără escală între Sydney și Londra, precum și între Sydney și New York.

Distanța acestor rute se apropie de 10.000 de mile marine, iar durata călătoriei ar putea ajunge la 22 de ore.

Autonomia suplimentară a aeronavei a fost obținută, printre altele, prin instalarea unui rezervor central de combustibil suplimentar, în partea din spate a fuselajului. Acesta permite parcurgerea unei distanțe în plus de aproximativ 1.000 de mile marine.

Qantas a comandat 12 aeronave A350-1000ULR în cadrul proiectului Project Sunrise. Primul avion urmează să fie livrat companiei în aprilie 2027, iar lansarea zborurilor comerciale pe ruta Sydney–Londra este planificată pentru mai târziu în același an.

Compania australiană a comandat, de asemenea, alte 12 avioane din versiunea standard A350-1000.