Xi Jinping insistă asupra reunificării Taiwanului cu China: „Valul istoriei nu poate fi oprit”

Președintele Chinei, Xi Jinping, a pledat joi, 12 noiembrie, pentru o „reunificare” pașnică a Taiwanului cu China, afirmând că „valul istoriei nu poate fi oprit”. Deși nu a menționat posibilitatea folosirii forței, declarațiile sale au fost respinse ferm de autoritățile de la Taipei.

Xi Jinping Foto: Shutterstock

Rezolvarea problemei Taiwanului reprezintă o „misiune istorică de neclintit” a Partidului Comunist Chinez, a declarat Xi într-un discurs susținut la Marea Sală a Poporului din Beijing, potrivit Reuters

„Valul istoriei nu poate fi oprit. Reunificarea completă a patriei trebuie realizată și va fi cu siguranță realizată”, a adăugat liderul chinez.

Guvernul Taiwanului a respins declarațiile.

Consiliul pentru Afaceri Continentale de la Taipei a transmis că nici guvernul, nici populația Taiwanului nu pot accepta principiul „o țară, două sisteme”, care ar însemna, în cele din urmă, supunerea față de regimul autoritar al Partidului Comunist Chinez.

„În ceea ce privește formularea referitoare la reunificarea Taiwanului, aceasta nu este foarte diferită de cea folosită în trecut”, a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului, Liang Wen-chieh.

Discursul lui Xi a fost susținut cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea lui Sun Yat-sen, erou revoluționar care a contribuit la conducerea revoltei din 1911, ce a pus capăt mai multor secole de dominație imperială și a dus la înființarea Republicii Chineze

Xi Jinping a reafirmat obiectivul reunificării pașnice a Taiwanului, în baza principiului „o țară, două sisteme”.

Liderul chinez a îndemnat populația de pe ambele maluri ale Strâmtorii Taiwan să se opună mișcărilor separatiste.

Deși nu a menționat folosirea forței, Beijingul nu a renunțat la această opțiune, iar armata chineză continuă să desfășoare operațiuni în jurul insulei.

Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat că a detectat 29 de aeronave militare chineze, inclusiv avioane de vânătoare J-16 și drone, care au participat la o „patrulare comună de pregătire pentru luptă” în jurul insulei, alături de nave de război chineze. Operațiunea a început joi.