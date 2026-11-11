 „Mașinile zburătoare“ ar putea fi lansate în China vara viitoare. „Lumea în care oricine poate fi pilot este pe cale să devină realitate”, anunță producătorul | adevarul.ro
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Video „Mașinile zburătoare“ ar putea fi lansate în China vara viitoare. „Lumea în care oricine poate fi pilot este pe cale să devină realitate”, anunță producătorul

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Prima mașină zburătoare din China ar putea ajunge la utilizatori încă din vara anului viitor. Compania XPeng spune că vehiculul său cu două locuri, care costă 300.000 de dolari, va fi disponibil în 2027 pentru servicii de urgență și pentru uz recreativ în zonele rurale.

Mașina zburătoare chinezească XPeng
Masina zburătoare XPeng Foto: XPeng

Deli Zhao, directorul executiv al companiei chineze XPeng, a declarat că dispozitivul de joasă altitudine, al cărui preț este estimat la 300.000 de dolari, va fi pregătit pentru utilizare recreativă în zonele rurale și pentru serviciile de urgență în a doua jumătate a anului 2027. După zece ani de dezvoltare, care au inclus teste cu motociclete zburătoare la baza din Guangzhou, vehiculul a primit aprobarea autorităților aviatice civile din China pentru utilizare limitată.

Cockpitul de dimensiuni reduse este comparabil cu cel al unui model Fiat 500. Vehiculul se ridică în aer cu ajutorul a șase elice electrice similare celor de dronă și este ghidat printr-un manșon simplu. Deși poate zbura autonom către o destinație programată, Zhao, pilot autorizat, susține că poate învăța pe oricine să manevreze aparatul în doar cinci minute.

Prețul include și o autoutilitară cu șase roți, similară ca dimensiuni unui Ford Transit, din spatele căreia vehiculul zburător se depliază „exact ca un Transformer”, a precizat Zhao. Fondatorul XPeng lucrează la acest concept de aproape un deceniu, inspirat fiind de creaturile zburătoare din seria Harry Potter și de placa zburătoare a personajului Green Goblin din benzile desenate Spider-Man.

„Lumea în care oricine poate fi pilot este pe cale să devină realitate”, a declarat acesta marți, la conferința Web Summit din Lisabona, unde prototipul a atras numeroși vizitatori.

„Mașina zburătoare“ XPeng are un domeniu de utilizare limitat

Zhao a subliniat că niciun test nu s-a soldat cu accidentări. Deși este catalogat drept „mașină”, vehiculul nu are roți și se apropie mai degrabă de o dronă de tip elicopter. Piața-țintă inițială este formată din pasionații de „scufundări, surfing, off-road și zbor”.

Luna trecută, Elon Musk a prezentat o versiune a unei mașini zburătoare Tesla care folosește jeturi de gaz sub presiune pentru manevre în aer. În contextul competiției strânse dintre SUA și China în domeniile vehiculelor electrice și tehnologiei dronelor, Zhao a descris prototipul lui Musk drept un dispozitiv care mai degrabă „țopăie, fără a zbura cu adevărat”. Prin comparație, vehiculul XPeng poate atinge o altitudine de croazieră de până la un kilometru, mult sub limita de zbor a aeronavelor ușoare nepresurizate, cum ar fi modelele Cessna.

„Aștept cu interes să văd o generație viitoare capabilă să zboare cu adevărat”, a adăugat Zhao, fiind de acord cu caracterizarea prezentării lui Musk drept un spectacol de circ.

Totuși, „mașina zburătoare“ XPeng are un domeniu de utilizare limitat. Va putea fi folosită doar în parcuri aprobate din China și de serviciile de urgență care trebuie să ajungă în zone inaccesibile. Autonomia de zbor este de 30 km, dar aceasta ar urma să fie dublată în curând, prin creșterea densității energetice a bateriei la 400 de kilowați pe kilogram.

Apariția vehiculului face parte dintr-un efort mai amplu al Beijingului de a dezvolta ceea ce numește „economia de joasă altitudine“, care include drone și mașini zburătoare, începând cu transportul de marfă, apoi de persoane, și extinzându-se din zonele rurale către orașe. Zhao a spus că firma sa este una dintre aproximativ 20 din China care lucrează la vehicule zburătoare.

„Toate mașinile din viitor vor căpăta aripi, iar întregul transport se va muta de la două dimensiuni la trei“, a afirmat Zhao, care susține că a semnat acorduri cu Emiratele Arabe Unite și cu țări din Asia de Sud-Est pentru dezvoltarea utilizării mașinii zburătoare. „Ne propunem să intrăm pe piața europeană cât mai curând posibil“, a adăugat el.

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