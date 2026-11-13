Fostul lider al Partidului comunist din Wuhan în perioada COVID-19, cercetat pentru corupţie
Wang Zhonglin, fostul șef al Partidului Comunist Chinez din provincia Hubei și din capitala acesteia, Wuhan, în perioada pandemiei de COVID-19 este investigat pentru „suspiciuni de încălcări grave ale legii și disciplinei”, potrivit unui comunicat al organismului anticorupție.
Formularea este utilizată frecvent de autoritățile chineze în cazurile de corupție, notează Reuters, citată de Agerpres.
În vârstă de 64 de ani, Wang a devenit una dintre figurile-cheie ale administrației chineze în februarie 2020, când a fost numit liderul partidului în Wuhan, epicentrul inițial al pandemiei. El l-a înlocuit pe Ma Guoqiang, demis pe fondul criticilor privind gestionarea primelor faze ale crizei sanitare.
Ulterior, Wang și-a consolidat poziția în ierarhia politică. Membru al Comitetului Central al Partidului Comunist, el a fost promovat guvernator al provinciei Hubei în 2021, iar din 2024 a ocupat funcția de secretar al partidului în provincie, cel mai înalt post politic la nivel local.
La începutul acestui an, Wang a fost retras din prim-planul politic și transferat într-o funcție de conducere în parlamentul chinez, considerată în general lipsită de influență executivă.
Ancheta se înscrie într-o serie de măsuri disciplinare care au vizat oficiali de rang înalt din Hubei implicați în administrarea perioadei pandemice.
Jiang Chaoliang, un alt fostul lider al partidului din provincie, a primit în august o pedeapsă cu moartea cu suspendare. De asemenea, în luna mai a fost deschisă o anchetă împotriva fostului guvernator Wang Xiaodong, iar fostul primar al Wuhanului, Zhou Xianwang, a fost condamnat în octombrie la 14 ani de închisoare pentru corupție.
Amintim că Zhang Zhan, jurnalista care a documentat începuturile pandemiei de COVID-19 la Wuhan, a primit o nouă condamnare de patru ani de închisoare. Organizațiile internaționale pentru libertatea presei vorbesc despre o persecuție flagrantă.