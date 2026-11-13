 Fostul lider al Partidului comunist din Wuhan în perioada COVID-19, cercetat pentru corupţie | adevarul.ro
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Fostul lider al Partidului comunist din Wuhan în perioada COVID-19, cercetat pentru corupţie

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Wang Zhonglin, fostul șef al Partidului Comunist Chinez din provincia Hubei și din capitala acesteia, Wuhan, în perioada pandemiei de COVID-19 este investigat pentru „suspiciuni de încălcări grave ale legii și disciplinei”, potrivit unui comunicat al organismului anticorupție.

Grupul Sago al OMS la Wuhan
Grupul Sago al OMS la Wuhan Foto: Getty Images

Formularea este utilizată frecvent de autoritățile chineze în cazurile de corupție, notează Reuters, citată de Agerpres.

În vârstă de 64 de ani, Wang a devenit una dintre figurile-cheie ale administrației chineze în februarie 2020, când a fost numit liderul partidului în Wuhan, epicentrul inițial al pandemiei. El l-a înlocuit pe Ma Guoqiang, demis pe fondul criticilor privind gestionarea primelor faze ale crizei sanitare.

Ulterior, Wang și-a consolidat poziția în ierarhia politică. Membru al Comitetului Central al Partidului Comunist, el a fost promovat guvernator al provinciei Hubei în 2021, iar din 2024 a ocupat funcția de secretar al partidului în provincie, cel mai înalt post politic la nivel local.

La începutul acestui an, Wang a fost retras din prim-planul politic și transferat într-o funcție de conducere în parlamentul chinez, considerată în general lipsită de influență executivă.

Ancheta se înscrie într-o serie de măsuri disciplinare care au vizat oficiali de rang înalt din Hubei implicați în administrarea perioadei pandemice.

Jiang Chaoliang, un alt fostul lider al partidului din provincie, a primit în august o pedeapsă cu moartea cu suspendare. De asemenea, în luna mai a fost deschisă o anchetă împotriva fostului guvernator Wang Xiaodong, iar fostul primar al Wuhanului, Zhou Xianwang, a fost condamnat în octombrie la 14 ani de închisoare pentru corupție.

Amintim că Zhang Zhan, jurnalista care a documentat începuturile pandemiei de COVID-19 la Wuhan, a primit o nouă condamnare de patru ani de închisoare. Organizațiile internaționale pentru libertatea presei vorbesc despre o persecuție flagrantă.

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