 China și Djibouti cer garantarea libertății de navigație în Marea Roșie, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu | adevarul.ro
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China și Djibouti cer garantarea libertății de navigație în Marea Roșie, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu

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China și Djibouti au cerut respectarea libertății de navigație în Marea Roșie și în strâmtoarea Bab el-Mandeb, avertizând asupra deteriorării situației de securitate din regiune. Declarația comună vine în contextul intensificării luptelor din Yemen și al temerilor că războiul din Orientul Mijlociu ar putea afecta și mai mult transportul maritim internațional.

Nave și avioane pe Marea Roșie, cu inscripții care indică eventuale trasee
China și Djibouti cer garantarea libertății de navigație în Marea Roșie Foto: arhivă

Poziția celor două state a fost exprimată după întâlnirea miniștrilor de externe ai Chinei și Djibouti, Wang Yi și Abdoulkader Houssein Omar, desfășurată la Beijing pe 21 octombrie. Comunicatul comun subliniază că drepturile navelor comerciale de a naviga în conformitate cu dreptul internațional trebuie respectate, indiferent de țara de proveniență.

Cele două guverne au cerut, de asemenea, ca eforturile de securizare a Mării Roșii să țină cont de suveranitatea și integritatea teritorială a statelor riverane și să evite măsurile care ar putea amplifica riscurile de securitate.

China și Djibouti au transmis că puterile din afara regiunii trebuie să respecte suveranitatea statelor riverane și să evite folosirea forței sau impunerea unor sancțiuni unilaterale, potrivit Reuters.

Marea Roșie, un punct strategic pentru comerțul internațional

Strâmtoarea Bab el-Mandeb, situată între Yemen și Cornul Africii, este una dintre principalele rute maritime care leagă Oceanul Indian de Marea Roșie și, prin Canalul Suez, de Marea Mediterană. Perturbarea traficului în această zonă poate afecta transporturile comerciale dintre Asia și Europa și poate determina companiile să aleagă rute mai lungi și mai costisitoare.

Situația de securitate s-a deteriorat pe fondul luptelor din Yemen, unde rebelii Houthi, susținuți de Iran, se confruntă cu forțele guvernamentale sprijinite de Arabia Saudită. Gruparea Houthi a atacat în trecut nave comerciale în Marea Roșie, iar amenințările la adresa transportului maritim au determinat mai multe state să-și intensifice prezența militară în zonă.

Declarația Chinei și Djibouti vine într-un moment în care conflictul regional se extinde, iar Washingtonul a ordonat unor diplomați americani și membrilor familiilor acestora să părăsească anumite misiuni diplomatice din Arabia Saudită, pe fondul escaladării luptelor din Yemen.

Cele două state au avertizat că extinderea confruntărilor în zona Mării Roșii nu este în interesul regiunii și au cerut soluționarea tensiunilor prin mijloace diplomatice.

Interesele strategice ale Chinei în Djibouti

Djibouti ocupă o poziție strategică la intrarea în Marea Roșie și în apropierea strâmtorii Bab el-Mandeb. Țara găzduiește baze militare ale mai multor puteri, inclusiv ale Statelor Unite, Franței și Japoniei.

China și-a deschis aici, în 2017, prima bază militară permanentă în străinătate. Poziția oferă Beijingului posibilitatea de a-și susține operațiunile navale și de a-și proteja interesele comerciale într-un coridor esențial pentru transportul internațional.

Prin declarația comună, Beijingul susține rolul statelor riverane în menținerea securității maritime și avertizează împotriva intervențiilor externe care ar putea agrava situația. Deocamdată, comunicatul nu anunță o nouă operațiune militară chineză sau desfășurarea unor escorte navale suplimentare.

În condițiile în care tensiunile din Yemen continuă să amenințe navigația comercială, rămâne de văzut dacă apelul diplomatic al Chinei și Djibouti va fi urmat de măsuri concrete pentru protejarea transportului maritim în Marea Roșie.

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